Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за коронавируса

В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за вируса: производители Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo начали переносить сроки поставок гаджетов из-за распространения нового смертельного вируса. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники среди партнеров этих марок.
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Поставки смартфонов из Китая в Россию приостановлены из-за коронавируса

Поставки смартфонов из Китая в Россию приостановлены из-за коронавируса По данным участников рынка, китайские производители смартфонов, а также американская Apple, чье производство находится в Китае, отложили сроки поставок оборудования в Россию на две недели.
Коммерсантъвчера в 17:54

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СМИ предупредили о перерыве в поставках смартфонов из-за коронавируса

Известия02:36

Поставки китайских смартфонов в Россию «заморозили» из-за коронавируса

Российская газета02:19

Поставки смартфонов из Китая в Россию приостановлены из-за коронавируса

Коммерсантъвчера в 17:54

СМИ: Поставки смартфонов из Китая в Россию приостановлены

RT на русском01:17

СМИ сообщили о приостановке поставок смартфонов из Китая в РФ из-за коронавируса

Говорит Москвавчера в 23:21

Китайские смартфоны перестали ввозить в Россию из-за коронавируса

Телеканал 360°вчера в 21:25

«Ъ»: поставки смартфонов из Китая в Россию приостановили из-за коронавируса

ТАСС01:46
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 03:36, Ашберн
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С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия

С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
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Сегодня Великобритания проводит последний день в Евросоюзе

Сегодня, 31 января — последний день пребывания Великобритании в Евросоюзе, которое продлилось ровно 47 лет и 31 день.
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Депутат Госдумы Василий Власов выступил с предложением обеспечить студентов бесплатным питанием.
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Умерла актриса Светлана Агеева, игравшая в фильме про Шурика

Прощание с актрисой пройдет в Москве. Агеева родилась 16 января 1941 года.
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Рубль поднимается к евро в начале торгов

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