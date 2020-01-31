Поставки смартфонов из Китая в Россию приостановлены из-за коронавируса По данным участников рынка, китайские производители смартфонов, а также американская Apple, чье производство находится в Китае, отложили сроки поставок оборудования в Россию на две недели.

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В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за вируса: производители Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo начали переносить сроки поставок гаджетов из-за распространения нового смертельного вируса. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники среди партнеров этих марок.

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