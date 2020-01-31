Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за коронавируса

В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за вируса: производители Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo начали переносить сроки поставок гаджетов из-за распространения нового смертельного вируса. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники среди партнеров этих марок.
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с чего всё началось

Поставки смартфонов из Китая в Россию приостановлены из-за коронавируса

Поставки смартфонов из Китая в Россию приостановлены из-за коронавируса По данным участников рынка, китайские производители смартфонов, а также американская Apple, чье производство находится в Китае, отложили сроки поставок оборудования в Россию на две недели.
Коммерсантъвчера в 17:54

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Поставки смартфонов из Китая отложили из-за коронавируса

Коммерсантъ04:18

Китайские смартфоны перестали ввозить в Россию из-за коронавируса

Телеканал 360°вчера в 21:25

Поставки китайских смартфонов в Россию «заморозили» из-за коронавируса

Российская газета02:19

«Ъ»: поставки смартфонов из Китая в Россию приостановили из-за коронавируса

ТАСС01:46

В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за коронавируса

Lenta.ru01:29

СМИ: Поставки смартфонов из Китая в Россию приостановлены

RT на русском01:17

СМИ предупредили о перерыве в поставках смартфонов из-за коронавируса

Известия02:36
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:02, Ашберн
Политика

Аксёнов оценил нежелание главы горсовета Керчи уходить в отставку

RT на русском 03:44
Политика

Мишустин раскритиковал работу правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства в связи с тем, что сейчас «достаточно много» неисполненных поручений президента.
Lenta.ru вчера в 06:34
Политика

Путин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар

Ведомости 29 января в 12:01
Происшествия

В «Домодедово» задержали пассажирку, угрожавшую взорвать самолет

Сотрудники правоохранительных органов задержали неадекватную женщину, прилетевшую из Симферополя в Москву и угрожавшую взорвать самолет рейса S7 2008, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Интерфакс вчера в 07:53
Происшествия

Пассажиры заблокированного в Италии лайнера начали сходить на берег

Круизный лайнер Costa Smeralda, который с утра четверга был заблокирован в порту итальянского города Чивитавеккья из-за подозрений на коронавирус на борту, начал выгрузку пассажиров, передают местные телеканалы.
РИА Новости 02:58
Космос

В Великобритании сняли красочное падение внеземного объекта

Жители Англии стали свидетелями падения внеземного объекта. Фотографию с его изображением разметило Европейское комическое агентство.
Planet Today вчера в 12:44
Общество

Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам

Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
RT на русском вчера в 08:43
Политика

«Северный поток-2»: немецкий посол озвучил ожидания Берлина

Вести.Ru 04:03
Политика

Песков прокомментировал визиты Помпео в страны СНГ

С 29 января по 4 февраля госсекретарь совершает визиты в Великобританию, на Украину, в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.
RT на русском 04:51
Общество

В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости

Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
РИА Новости 01:08
Общество

В Кремле прокомментировали ситуацию с коронавирусом

В Кремле считают, что ситуация с новым коронавирусом вызывает серьезную озабоченность, угроза сохраняется, и это повод для специальных мер, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:47
Гаджеты

JEDEC зарегистрировал новый стандарт флэш-памяти – Universal Flash Storage (UFS) 3.1

Само семейство стандартов UFS разрабатывали для использования в смартфонах, планшетах и автомобильной электронике.
ITZine.ru вчера в 23:05
Здоровье

Два случая заражения коронавирусом зафиксировали в Великобритании

К 31 января в Китае зафиксировали более 9,6 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа. Количество жертв превысило 200 человек.
News.ru 04:41
Происшествия

Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Известия вчера в 15:50
Происшествия

Пять человек погибли при хлопке газа на заводе в Мценске

В результате у здания обрушилась кровля на площади 200 кв. м. Жертвами ЧП стали пять человек, ещё четверо пострадали.
RT на русском 04:10
Общество

Суд в Москве заочно арестовал сына бизнесмена Минца по делу о растрате

Басманный суд Москвы заочно заключил под стражу Дмитрия Минца, сына экс-совладельца группы «Открытие», основателя О1 Group Бориса Минца.
РБК 04:00
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru вчера в 17:19
Армия и оружие

Die Welt: военная мощь России значительно возросла

Военная мощь России значительно увеличилась с 2008 года, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на анализ Исследовательского института национальной обороны при министерстве обороны Швеции.
Газета.Ru вчера в 23:10
Политика

В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве

Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и расширяется на восток, подступая к российским границам.
Известия вчера в 23:45
Наука

Ядовитую железу вырастили в пробирке

Органоиды, выращенные из змеиных стволовых клеток, синтезируют те же токсины, что и настоящие ядовитые железы.
Наука и жизнь 28 января в 23:00
Культура

Гильдия киноактеров установила новые правила съемок интимных сцен

Об установлении Гильдией киноактеров и Американской федерацией деятелей телевидения и радио новых правил для съемок интимных сцен сообщают СМИ.
iReactor 02:24
Культура

Ургант высмеял отмену концерта Элджея в Челябинске

Доступ1 вчера в 23:42
Политика

Стала известна зарплата Медведева на новой должности

Названа зарплата бывшего премьер-министра России. На новой должности Дмитрий Медведев будет зарабатывать на уровне президента.
Городовой 00:25
Энергетика

«Нафтогаз» увеличил тариф на транзит российского газа

С 1 января 2020 года украинская нефтяная компания "Нафтогаз" увеличила тариф для "Газпрома" на транзит российского газа в Европу как минимум на 2%, сообщает РБК.
Вести.Ru 03:31
Политика

Sohu: Эрдоган поставил Путину ультиматум по Сирии

Материал носит громкий заголовок о том, что Реджеп Эрдоган поставил ультиматум Владимиру Путину.
Военное обозрение вчера в 03:44
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

REGNUM вчера в 10:40
Политика

Кравчук объяснил свое заявление о «встрече» Сталина и Гитлера

НТВ 29 января в 08:14
Гаджеты

Huawei выпустит смартфон Nova 7i за пределы китайского рынка

По данным источника, речь идет о копии Huawei Nova 6 SE для рынков за пределами КНР, в частности, для Малайзии и прочих азиатских стран.
Anonsens вчера в 10:12
Космос

На картах Google обнаружено загадочное здание в Антарктиде

29.01.2020 В сети активно обсуждают загадочный объект в Антарктиде.
Портал Поиск 29 января в 11:24
Общество

Индекс счастья россиян снизился до минимума

Как показало исследование, в России в конце 2019 года число несчастных и недовольных жизнью составило около 18% респондентов, число довольных - 42%.
Газета.Ru 00:23
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