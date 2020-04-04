Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Россию поставят еще 80 млн медицинских масок из Китая

Китай поставит в Россию еще 80 млн медицинских масок и 1 млн защитных костюмов в апреле—начале мая, сообщил заместитель главы Минпромторга России Алексей Груздев. Контракт на поставку был заключен в среду.
Читать в источнике
Комментировать82

Подробнее о событии

В Россию поставят еще 80 млн медицинских масок из Китая

Коммерсантъ11:26

Китай поможет России защититься от коронавируса

Lenta.ru11:05

Китай поставит России 80 млн медицинских масок

RT на русском10:36

Россия договорилась о поставках еще 80 млн медицинских масок и 1 млн защитных костюмов из Китая

Эхо Москвы10:31

Россия заключила с Китаем контракт на поставку защитных костюмов и масок

Интерфакс10:15

Россия заключила с Китаем контракт на поставку защитных костюмов и масок

Известия09:44

Россия к концу апреля нарастит выпуск защитных костюмов для врачей в шесть раз

ТАСС10:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 11:45, Ашберн
Гаджеты

Процессоры AMD с архитектурой Zen 3 увеличат производительность максимум на 15 %

Архитектура Zen 3 подразумевает разделение по 8 ядер на CCX против четырёх у Zen 2. Более того, объём кеш-памяти третьего уровня в CCX формально увеличится в два раза, до 32 Мбайт, но на каждое ядро по-прежнему будет приходиться по 4 Мбайт в удельном выражении.
3DNews вчера в 09:36
Здоровье

Очаг распространения коронавируса в Княжпогостской больнице купирован

Очаг распространения коронавируса в Княжпогостской ЦРБ купирован, передают в официальной группе "ВКонтакте" пресс-службы главы Коми.
КП - Сыктывкар 09:23
Шоу-бизнес

Тарасов подарил Костенко дом, который строил с Бузовой

Футболист Дмитрий Тарасов подарил Анастасии Костенко подмосковный особняк, который когда-то строил, чтобы жить в нем со своей бывшей возлюбленной, телеведущей Ольгой Бузовой.
Вечерняя Москва 10:57
Общество

Голикова назвала регионы, лидирующие по числу заболевших коронавирусом

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала регионы, лидирующие по числу заболевших коронавирусом на 100 тысяч жителей.
Пятый канал 08:31
Общество

В России выявлены 582 новых случая коронавируса

За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 04:44
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Общество

Голикова объяснила поездки россиян за рубеж во время пандемии

Россияне после праздников в феврале и марте воспользовались тем, что туры за рубеж подешевели, и уехали, несмотря на рекомендации воздержаться от поездок в период пандемии коронавирусной инфекции.
ФАН 11:27
Здоровье

Астраханский губернатор объявил о корректировке запретительных мер

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в очередной раз сегодня обратился к астраханцам.
Канал 7+ 11:25
Общество

«Вектор» начал испытания вакцины против коронавируса

Государственный научный центр Вектор начал проводить испытания вакцины против коронавируса COVID-19.
NewInform 06:24
Футбол

«Ливерпуль» отправил часть сотрудников в отпуск с сохранением зарплаты

"Ливерпуль" отправил часть сотрудников в отпуск из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
РИА Новости 10:41
Космос

Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля

Стерлеград 02 апреля в 02:30
Общество

Россия нарастит объемы выпуска аппаратов ИВЛ до 3 тысяч в месяц

Россия намерена к июню нарастить объемы производства аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) до 3 тысяч единиц, заявил заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб.
Газета.Ru 10:45
Происшествия

В МЧС рассказали о погибшем и пострадавших при взрыве в Орехово-Зуеве

В Подмосковье из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд пятиэтажного дома. Погиб один человек, пострадали шестеро.
Газета.Ru 10:17
Общество

В Оренбуржье режим самоизоляции продлят до 12 апреля

Глава регионе заявил, что сегодня, 4 апреля, намерен подписать Указ, согласно которому жесткий режим самоизоляции будет действовать с понедельника, 6 апреля, и пока до 12 апреля.
REGNUM 04:17
Общество

Россия на время приостановила вывоз граждан из-за рубежа

С сегодняшнего дня, 4 апреля, в связи с коронавирусом Россия приостанавливает международные рейсы и чартеры, которые возвращают россиян и жителей стран СНГ из-за рубежа.
Первый областной 05:33
Гаджеты

Apple рассекретила данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020

Предположительно новый «бюджетный» смартфон будет носить название iPhone SE, а не iPhone SE2 или iPhone 9. Скорее всего «яблочная» компания новый смартфон назовет iPhone SE 2020.
Astera вчера в 14:37
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости вчера в 11:27
Игры

Релиз The Last of Us: Part 2 перенесен

Inc-news.ru 02 апреля в 17:09
Политика

Лукашенко призвал Украину провести выборы в Донбассе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти Украины должны пойти на непопулярный шаг и провести выборы в Донбассе ради прекращения конфликта.
Московский Комсомолец вчера в 14:01
Единоборства

Тренер Хабиба: «Надеюсь, бой с Фергюсоном на UFC 249 состоится»

FightTime.ru 02:56
Общество

Сценарий развития коронавируса в России сочли оптимистичным

Глава Роспотребнадзора сообщила о том, что Россия идет по оптимистичному сценарию по коронавирусу.
Деловое.ТВ 08:02
Политика

Голландское судно привлекут для строительства «Северного потока — 2»

Голландский корабль Flintstone включили в список судов для технических работ на строительстве газопровода "Северный поток — 2", следует из распоряжения правительства.
РИА Новости 02 апреля в 11:35
Общество

Глава Роспотребнадзора рассказала, как передается коронавирус

Москва, 4 апреля 2020, 16:32 — REGNUM Коронавирус передается воздушным путем только в 4% случаях, в 96% — капельным путем.
REGNUM 09:32
Происшествия

Информация о минировании самолёта Петербург-Москва не подтвердилась

Самолёт сообщения Петербург-Москва(Шереметьево) получил анонимное сообщение об угрозе взрыва.
Питерские заметки 10:41
Общество

Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео

Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
RT на русском вчера в 16:38
Общество

В Китае 4 апреля объявили днем траура по жертвам коронавируса

Общенациональный день траура по жертвам пандемии коронавируса COVID-19 объявлен 4 апреля в Китае, сообщает агентство «Синьхуа».
Коммерсантъ 02 апреля в 21:25
Технологии

Распространение коронавируса с маской и без показали на видео

Сотрудники компании LaVision опубликовали видео, в котором демонстрируется распространение коронавируса с маской и без.
Ferra 06:27
Авто

Xiaomi представил проекционный автомобильный дисплей

Xiaomi представила на краудфандинговой площадке Youpin новый проекционный дисплей Carrobot Smart Head-Up Display с голосовым управлением.
Автоновости дня 06:45
Здоровье

Врачи рассказали о своей работе во время эпидемии COVID-19 в Нью-Йорке

Телеканал NBC News выпустил репортаж, в котором врачи рассказывают о том, с чем пришлось столкнуться во время эпидемии коронавируса в Нью-Йорке.
Аргументы и Факты 09:20
Происшествия

В Александровской больнице обнаружен коронавирус у пациентов и врачей

Санкт-Петербург, 4 апреля 2020, 13:35 — REGNUM У пяти сотрудников и 11 пациентов Александровской больницы обнаружена и подтверждена новая коронавирусная инфекция.
REGNUM 06:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное