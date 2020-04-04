Китай поставит в Россию еще 80 млн медицинских масок и 1 млн защитных костюмов в апреле—начале мая, сообщил заместитель главы Минпромторга России Алексей Груздев. Контракт на поставку был заключен в среду.

В Россию поставят еще 80 млн медицинских масок из Китая

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