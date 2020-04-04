Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Россию поставят еще 80 млн медицинских масок из Китая

Китай поставит в Россию еще 80 млн медицинских масок и 1 млн защитных костюмов в апреле—начале мая, сообщил заместитель главы Минпромторга России Алексей Груздев. Контракт на поставку был заключен в среду.
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Китай поставит России 80 млн медицинских масок

RT на русском10:36

В Россию поставят еще 80 млн медицинских масок из Китая

Коммерсантъ11:26

Китай поставит России еще несколько десятков миллионов медицинских масок, а также защитные костюмы

Эхо Москвы12:03

Китай поставит в Россию 80 млн масок в ближайший месяц

РБК12:58

В Минпромторге сообщили, что Китай уже отгрузил в Россию более 34 млн медицинских масок

ТАСС12:17

Россия заключила с Китаем контракт на поставку защитных костюмов и масок

Интерфакс10:15

Россия заключила с Китаем контракт на поставку защитных костюмов и масок

Известия09:44
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 13:17, Ашберн
Общество

Reuters сообщил о переносе экстренной встречи ОПЕК+

Страны ОПЕК+ перенесли экстренный саммит, который был запланирован на 6 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.
РБК 04:44
Общество

В России выявлены 582 новых случая коронавируса

За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 04:44
Общество

В Китае почтили память погибших от коронавируса

Власти страны и государственные деятели почтили память жертв коронавируса, в том числе врачей, боровшихся с новым заболеванием.
Газета.Ru 03:09
Общество

Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа

Голикова обратила внимание, что приостановка вывоза нужна "для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит".
Газета.Ru 12:39
Происшествия

В Саратове пациент с коронавирусом умер от инфаркта

В Саратове скончался второй пациент, заразившийся коронавирусом в стационаре, сообщила глава регионального минздрава Наталья Мазина.
РИА Новости 13:08
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:45
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM вчера в 03:43
Общество

Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

RT на русском вчера в 08:14
Происшествия

Число жертв взрыва газа в Орехово-Зуеве выросло до двух

Тело еще одного погибшего обнаружено при разборе завалов на месте взрыва газа в жилой пятиэтажке в Орехово-Зуеве, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурно-диспетчерской службе района.
Интерфакс 11:39
Происшествия

Выгуливавшего собаку москвича увезли в отделение полиции

В Москве на Патриарших прудах задержали мужчину, который выгуливал собаку во дворе своего дома.
Lenta.ru 13:04
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru 06:05
Путешествия

Старт туристического сезона в Турции могут перенести на конец мая

На фоне ситуации с коронавирусом старт туристического сезона в Турции может быть перенесен на конец мая.
Travel Russian News 02 апреля в 11:58
Футбол

Тарханов оценил уровень чемпионата Белоруссии по футболу

Российский футбольный специалист Александр Тарханов рассказал, чем занимается в период самоизоляции, а также оценил уровень чемпионата Белоруссии, который продолжается, несмотря на пандемию коронавируса.
RT на русском 12:09
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru 09:36
Авто

Российские тесты проходит новый Land Rover Defender

На счету нового Land Rover Defender миллионы «тестовых» километров. Авто тестировалось в разных уголках земного шара.
ГЛАС.RU 02 апреля в 12:14
Общество

За сутки в Москве скончались 7 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли семь пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в субботу.
Интерфакс 04:31
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости вчера в 11:27
Общество

Глава Красноярского края обратился к жителям региона

Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.
7 канал Красноярск 08:33
Общество

Губернатор Новосибирской области разрешил работать учителям

На сайте правительства Новосибирской области появилось постановление губернатора Андрея Травникова, где указано, какие предприятия и организации могут работать с 6 апреля.
АиФ Новосибирск 04:31
Общество

В чернобыльской зоне произошёл лесной пожар

RT на русском 11:11
Происшествия

Во Франции неизвестный напал с ножом на прохожих

Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в городе Романс-сюр-Изер на юго-востоке Франции.
РБК 10:18
Общество

Глава Роспотребнадзора рассказала, как передается коронавирус

В 96% случаев коронавирус передается капельным путем, в 4% - воздушным и способен сохраняться на поверхности 72 часа.
Российская газета 12:18
Политика

В Кремле назвали ситуацию в экономике беспрецедентной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в курсе разных сценариев изменения ситуации в экономике из-за коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:20
Происшествия

В Петербурге возбудили первое уголовное дело за фейки о коронавирусе

В Санкт-Петербурге возбуждено первое уголовное дело из-за недостоверной информации об эпидемии коронавируса, заявляют в организации "Правозащита Открытки".
Интерфакс вчера в 13:30
Общество

Сбербанк опубликовал режим работы своих отделений в апреле

Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе "Отделения и банкоматы".
ТАСС вчера в 12:26
Происшествия

Четыре человека заблудились возле озера Ханка в Приморье из-за метели

Четыре человека заблудились в метель возле озера Ханка в Приморском крае, их ищут спасатели.
Газета.Ru 13:05
Общество

СМИ узнали стоимость лечения от коронавируса в США

Зараженным коронавирусом американцам могут потребоваться десятки тысяч долларов для оплаты лечения, сообщил телеканал CNBC.
РИА Новости 08:51
Здоровье

Российский доктор сравнил коронавирус и атипичную пневмонию

Ранее сообщалось, что в России испытания вакцины от коронавируса на животных завершат к концу апреля.
Аргументы недели 07:40
Общество

«Вектор» начал испытания вакцины против коронавируса

Государственный научный центр Вектор начал проводить испытания вакцины против коронавируса COVID-19.
NewInform 06:24
Здоровье

В Коми карантин ввели ещё в одной больнице

В Княжпогостской центральной районной больнице в Республике Коми из-за случая коронавируса введён карантин.
News.ru 10:45
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