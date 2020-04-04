Коронавирус
КоммерсантъВ Россию поставят еще 80 млн медицинских масок из Китая
Китай поставит в Россию еще 80 млн медицинских масок и 1 млн защитных костюмов в апреле—начале мая, сообщил заместитель главы Минпромторга России Алексей Груздев. Контракт на поставку был заключен в среду.
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Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
Общество
Глеб Никитин расширил перечень ситуаций, позволяющих выходить из дома
Глава региона расширил перечень ситуаций, позволяющих выходить из дома в период самоизоляции.
Общество
Минпромторг предлагает открыть строительные магазины
Минпромторг рассматривает возможность открытия строительных магазинов на время режима самоизоляции, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Евтухова.
Общество
Собянин определил органы, которые могут штрафовать юрлица из-за вируса
"Если был причинен вред здоровью или имуществу человека, штраф составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей или же приостановление деятельности сроком до 90 дней", — говорится на сайте мэрии.
Общество
Мэр Москвы определил уполномоченных штрафовать юрлиц из-за вируса
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал органы исполнительной власти города, которые смогут штрафовать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение правил режима повышенной готовности из-за коронавируса.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Общество
Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса
Коронавирус нового типа в большинстве случаев (96%) передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Шоу-бизнес
Виторган высказался о Собчак: «Сеет конфликты и мракобесие»
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Спецверсию УАЗ «Хантер» оценили немецкие журналисты
Общество
В МИД поступили деньги для оказания помощи россиянам за рубежом
Выделенные правительством деньги на оказание помощи российским гражданам, находящимся на территории иностранных государств из-за закрытия границ, поступили на счет МИД, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Общество
Собянин выступил против выплат из бюджета за нерабочие дни
Немедленную выплату денег из бюджета россиянам за нерабочие дни не поддержал мэр Москвы Сергей Собянин.
Общество
Сценарий развития коронавируса в России сочли оптимистичным
Глава Роспотребнадзора сообщила о том, что Россия идет по оптимистичному сценарию по коронавирусу.
Происшествия
В США пропали внучка Роберта Кеннеди и ее малолетний сын
В американском штате Мэриленд во время плавания на каноэ в Чесапикском заливе пропали внучка брата 35-го президента США Джона Кеннеди сенатора Роберта Кеннеди, и ее восьмилетний сын.
Шоу-бизнес
Ползающую по улицам в США дочь Успенской сняли на видео
Сбежавшую в США дочь королевы русского шансона Татьяну Плаксину сняли на видео в нелицеприятном виде.
Происшествия
Выгуливавшего собаку москвича увезли в отделение полиции
В Москве на Патриарших прудах задержали мужчину, который выгуливал собаку во дворе своего дома.
Армия и оружие
Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу
Мэрия Праги рано утром в пятницу, 3 апреля, демонтировала с пьедестала бронзовый памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который находился на площади Интербригад в квартале Дейвице – центре района Прага-6.
Здоровье
Ивановская областная больница закрылась на карантин из-за коронавируса
Больница в Иваново закрылась для приема больных на двухнедельный карантин, сообщает Shraibikus News.
Общество
Правительство утвердило порядок выплат малоимущим россиянам с детьми
В субботу председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил требования к порядку выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет.
Культура
Цирк дю Солей покажет лучшие моменты из своих шоу
Cirque du Soleil — канадская компания, выпускающая самые известные цирковые шоу в мире.
Космос
Компания Accion собрала 11 миллионов долларов для создания космического двигателя размером с монету
В феврале компания объявила, что завершила свой последний раунд финансирования, собрав 11 миллионов долларов для расширения производства и набора персонала.
Общество
Стали известны меры поддержки семей на Дону в период самоизоляции
Стало известно, как власти помогут семьям в период действия режима самоизоляции. Меры поддержки приняты распоряжением губернатора.
Космос
Третий прототип Starship компании SpaceX взорвался во время испытания
Последний прототип космического корабля Starship, который компания SpaceX разрабатывает для полетов на Марс, взорвался в пятницу во время испытаний на полигоне около деревни Бока-Чика (Техас, США).
Игры
В GOG бесплатно отдают игру про выживание на другой планете
В сервисе цифровой дистрибуции GOG бесплатно отдают игру про выживание на другой планете — Symmetry.
Общество
Беременная невеста Джонсона пожаловалась на симптомы коронавируса
Сам британский премьер уже на протяжении недели находится в самоизоляции в связи с заражением коронавирусной инфекцией.
Общество
Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
Экономика
Губернатор Астраханской области выпустил обращение к жителям региона
Итоги первой карантинной недели подвел в своем обращении к жителям Астрахани губернатор Игорь Бабушкин, его обращение 4 апреля опубликовано на сайте телеканала «Астрахань 24».
Происшествия
В Москве арестовали генерал-майора юстиции Бирюкова
Москва, 3 апреля 2020, 18:43 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России, генерал-майора юстиции Александра Бирюкова, обвиняемого в злоупотреблении должностным полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе суда.