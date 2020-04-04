Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Россию поставят еще 80 млн медицинских масок из Китая

Китай поставит в Россию еще 80 млн медицинских масок и 1 млн защитных костюмов в апреле—начале мая, сообщил заместитель главы Минпромторга России Алексей Груздев. Контракт на поставку был заключен в среду.
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В Россию поставят еще 80 млн медицинских масок из Китая

Коммерсантъ11:26

Китай поставит России 80 млн медицинских масок

RT на русском10:36

В России ожидают поставки 55 миллионов масок из Китая

РИА Новости10:55

Китай поможет России защититься от коронавируса

Lenta.ru11:05

В Минпромторге сообщили, что Китай уже отгрузил в Россию более 34 млн медицинских масок

ТАСС12:17

Россия заключила с Китаем контракт на поставку защитных костюмов и масок

Интерфакс10:15

Россия заключила с Китаем контракт на поставку защитных костюмов и масок

Известия09:44
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Происшествия

Число погибших при взрыве в подмосковной многоэтажке снова увеличилось

Lenta.ru 14:26
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 14:09
Общество

Глеб Никитин расширил перечень ситуаций, позволяющих выходить из дома

Глава региона расширил перечень ситуаций, позволяющих выходить из дома в период самоизоляции.
Открытый Нижний 12:51
Общество

Минпромторг предлагает открыть строительные магазины

Минпромторг рассматривает возможность открытия строительных магазинов на время режима самоизоляции, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Евтухова.
Российская газета 13:41
Общество

Собянин определил органы, которые могут штрафовать юрлица из-за вируса

"Если был причинен вред здоровью или имуществу человека, штраф составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей или же приостановление деятельности сроком до 90 дней", — говорится на сайте мэрии.
РИА Новости 13:57
Общество

Мэр Москвы определил уполномоченных штрафовать юрлиц из-за вируса

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал органы исполнительной власти города, которые смогут штрафовать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение правил режима повышенной готовности из-за коронавируса.
РБК 13:54
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru 09:36
Общество

Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса

Коронавирус нового типа в большинстве случаев (96%) передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
ФАН 09:34
Шоу-бизнес

Виторган высказался о Собчак: «Сеет конфликты и мракобесие»

Privet-Rostov.ru 13:57
Авто

Спецверсию УАЗ «Хантер» оценили немецкие журналисты

Тарантас Ньюс 02 апреля в 04:57
Общество

В МИД поступили деньги для оказания помощи россиянам за рубежом

Выделенные правительством деньги на оказание помощи российским гражданам, находящимся на территории иностранных государств из-за закрытия границ, поступили на счет МИД, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
ТК Звезда 12:13
Общество

Собянин выступил против выплат из бюджета за нерабочие дни

Немедленную выплату денег из бюджета россиянам за нерабочие дни не поддержал мэр Москвы Сергей Собянин.
Комсомольская правда вчера в 12:35
Общество

Сценарий развития коронавируса в России сочли оптимистичным

Глава Роспотребнадзора сообщила о том, что Россия идет по оптимистичному сценарию по коронавирусу.
Деловое.ТВ 08:02
Происшествия

В США пропали внучка Роберта Кеннеди и ее малолетний сын

В американском штате Мэриленд во время плавания на каноэ в Чесапикском заливе пропали внучка брата 35-го президента США Джона Кеннеди сенатора Роберта Кеннеди, и ее восьмилетний сын.
Вести.Ru вчера в 19:17
Шоу-бизнес

Ползающую по улицам в США дочь Успенской сняли на видео

Сбежавшую в США дочь королевы русского шансона Татьяну Плаксину сняли на видео в нелицеприятном виде.
ФАН 12:41
Происшествия

Выгуливавшего собаку москвича увезли в отделение полиции

В Москве на Патриарших прудах задержали мужчину, который выгуливал собаку во дворе своего дома.
Lenta.ru 13:04
Армия и оружие

Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

BFM.ru вчера в 06:07
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу

Мэрия Праги рано утром в пятницу, 3 апреля, демонтировала с пьедестала бронзовый памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который находился на площади Интербригад в квартале Дейвице – центре района Прага-6.
Газета.Ru вчера в 14:54
Здоровье

Ивановская областная больница закрылась на карантин из-за коронавируса

Больница в Иваново закрылась для приема больных на двухнедельный карантин, сообщает Shraibikus News.
Shraibikus News 07:28
Общество

Правительство утвердило порядок выплат малоимущим россиянам с детьми

В субботу председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил требования к порядку выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет.
Вести.Ru 03:57
Единоборства

Тренер Хабиба: «Надеюсь, бой с Фергюсоном на UFC 249 состоится»

FightTime.ru 02:56
Культура

Цирк дю Солей покажет лучшие моменты из своих шоу

Cirque du Soleil — канадская компания, выпускающая самые известные цирковые шоу в мире.
Волжская коммуна вчера в 11:08
Космос

Компания Accion собрала 11 миллионов долларов для создания космического двигателя размером с монету

В феврале компания объявила, что завершила свой последний раунд финансирования, собрав 11 миллионов долларов для расширения производства и набора персонала.
V-kosmose.com 10:30
Общество

Стали известны меры поддержки семей на Дону в период самоизоляции

Стало известно, как власти помогут семьям в период действия режима самоизоляции. Меры поддержки приняты распоряжением губернатора.
Donday.ru 10:08
Космос

Третий прототип Starship компании SpaceX взорвался во время испытания

Последний прототип космического корабля Starship, который компания SpaceX разрабатывает для полетов на Марс, взорвался в пятницу во время испытаний на полигоне около деревни Бока-Чика (Техас, США).
ТАСС вчера в 07:27
Игры

В GOG бесплатно отдают игру про выживание на другой планете

В сервисе цифровой дистрибуции GOG бесплатно отдают игру про выживание на другой планете — Symmetry.
Ferra вчера в 12:53
Общество

Беременная невеста Джонсона пожаловалась на симптомы коронавируса

Сам британский премьер уже на протяжении недели находится в самоизоляции в связи с заражением коронавирусной инфекцией.
РЕН ТВ 14:23
Общество

Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
RT на русском 08:59
Экономика

Губернатор Астраханской области выпустил обращение к жителям региона

Итоги первой карантинной недели подвел в своем обращении к жителям Астрахани губернатор Игорь Бабушкин, его обращение 4 апреля опубликовано на сайте телеканала «Астрахань 24».
ИА Красная Весна 13:16
Происшествия

В Москве арестовали генерал-майора юстиции Бирюкова

Москва, 3 апреля 2020, 18:43 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России, генерал-майора юстиции Александра Бирюкова, обвиняемого в злоупотреблении должностным полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе суда.
REGNUM вчера в 11:43
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