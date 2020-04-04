Китай поставит в Россию еще 80 млн медицинских масок и 1 млн защитных костюмов в апреле—начале мая, сообщил заместитель главы Минпромторга России Алексей Груздев. Контракт на поставку был заключен в среду.

В Россию поставят еще 80 млн медицинских масок из Китая

Общество Минпромторг предлагает открыть строительные магазины Минпромторг рассматривает возможность открытия строительных магазинов на время режима самоизоляции, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Евтухова.

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Общество Мэр Москвы определил уполномоченных штрафовать юрлиц из-за вируса Мэр Москвы Сергей Собянин назвал органы исполнительной власти города, которые смогут штрафовать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение правил режима повышенной готовности из-за коронавируса.

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Происшествия В США пропали внучка Роберта Кеннеди и ее малолетний сын В американском штате Мэриленд во время плавания на каноэ в Чесапикском заливе пропали внучка брата 35-го президента США Джона Кеннеди сенатора Роберта Кеннеди, и ее восьмилетний сын.

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Космос Третий прототип Starship компании SpaceX взорвался во время испытания Последний прототип космического корабля Starship, который компания SpaceX разрабатывает для полетов на Марс, взорвался в пятницу во время испытаний на полигоне около деревни Бока-Чика (Техас, США).

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Экономика Губернатор Астраханской области выпустил обращение к жителям региона Итоги первой карантинной недели подвел в своем обращении к жителям Астрахани губернатор Игорь Бабушкин, его обращение 4 апреля опубликовано на сайте телеканала «Астрахань 24».