Общество
RT на русскомВ Россию поступила первая партия препарата «Фризиум»
Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.
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Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Фигурное катание
Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
Политика
Пушков прокомментировал встречу Зеленского с националистами в Донбассе
Сенатор Алексей Пушков, комментируя встречу президента Украины Владимира Зеленского с националистами, заявил, что Киев не готов к разведению войск в Донбассе.
Происшествия
Четыре человека погибли и десять пострадали в ДТП в Кировской области
В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Нолинском районе Кировской области погибли четыре человека, еще десять пострадали, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе УМВД.
Армия и оружие
Две российские атомные подлодки испытают вооружение в Норвежском море
В Норвежском море пройдут испытания вооружения российских атомных подлодок "Нижний Новгород" и "Псков".
Здоровье
В Липецке врачу анестезиологу-реаниматологу вручили первый миллион
Политика
Бутина заявила, что зря считала США правовым государством
Бутина рассказала в интервью Sputnik и RT, что жила в иллюзии, что находится в правовом государстве и не ждала ареста.
Космос
Ученые нашли «ворота» для комет внутрь Солнечной системы
Экономика
Кремль отреагировал на планы Белоруссии взять деньги у Китая
В Кремле считают суверенным правом Белоруссии переговоры о кредите с Китаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Происшествия
СК начал проверку после исчезновения пилота самолета в Пермском крае
Следственные органы Уральского следственного управления на транспорте СК начали проверку по факту исчезновения в Пермском крае пилота легкомоторного самолета "Сеssпа 172", сообщает ведомство.
Общество
В Барселоне вновь начались беспорядки
Стоит отметить, что с конца прошлой недели это первые беспорядки. Массовая манифестация прошла в каталонской столице в субботу, 26 октября.
Шоу-бизнес
Громкий скандал: Наталья Рудова дала Малахову «публичную пощечину»
Актриса Наталья Рудова обвинила телеведущего Андрея Малахова в клевете из-за выпуска программы "Прямой эфир" об эскортницах.
Происшествия
Устроивший под Киевом поножовщину мужчина неожиданно умер при задержании полицией
Водитель начал сопротивляться полиции и бросался на сотрудников с ножом. Правоохранителям удалось обезвредить и задержать мужчину.
Происшествия
На Коломяжском в ДТП с маршруткой погибли двое из каршеринга
По предварительным данным, погибли двое из каршеринга, ещё один пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии.
Здоровье
Диетолог рассказала, кому опасно употреблять томатный сок
Российский диетолог рассказала об опасных свойствах томатного сока для людей, которые страдают гипертонией.
Происшествия
Солдат-срочник убил восемь сослуживцев в Забайкалье: главное
Происшествия
Ребенок «без лица» родился в Португалии
По мнению родителей, ребенок родился "без лица" по вине врача-акушера, который вел беременность женщины.
Музыка
Элтон Джон перенес концерт из-за болезни
Автоспорт
Макс Ферстаппен потерял три места на старте
Армия и оружие
Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Армия и оружие
ВМС США ввели в строй боевой корабль прибрежной зоны Indianapolis
Военно-морские силы США ввели в строй новый боевой корабль прибрежной зоны USS Indianapolis (LCS 17).
Кино
Киностудии назвали актеров-претендентов на «Оскар»
Происшествия
В Калининграде после гибели мужчины от ожогов двух полицейских уволили
25 октября руководство Калининградского УМВД приняло решение уволить двух полицейских из отдела, где 19 октября обварился кипятком задержанный мужчина.
Общество
Билеты на рейсы «Победы» в Россию подорожают меньше, чем ожидалось
Ранее представитель «Победы» сообщил «Ведомостям», что билеты на рейсы авиакомпании из зарубежных аэропортов в Россию с 28 октября подорожают на 25 евро.
Здоровье
Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком
Екатерина Иванникова советует отказаться и от белого хлеба с джемом или вареньем.
Экономика
Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн
Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 года подорожала до 2,2 трлн руб. Это более чем в два раза превышает изначальную сумму — 900 млрд, которая называлась еще в 2011-м, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресной инвестиционной программе.
Происшествия