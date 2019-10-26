Общество

RT на русскомRT на русскомВ Россию поступила первая партия препарата «Фризиум»

Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.
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В Россию поступила первая партия незарегистрированного в стране препарата «Фризиум»

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РЕН ТВ15:04

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RT на русском16:28

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Коммерсантъ16:24

В Россию поступила первая партия «Фризиума»

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