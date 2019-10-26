Общество
RT на русскомВ Россию поступила первая партия препарата «Фризиум»
Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.
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Автоспорт
Макса Ферстаппена могут лишить поул-позиции
Autosport.com.ru 16:40
Культура
Завтра юную астраханку покажут в популярном шоу «Танцы»
Астрахань FM вчера в 07:36
Фигурное катание
Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости 18:27
Общество
Названы наиболее востребованные в будущем профессии в России
Будут востребованы, как отмечают во ВНИИ труда, и так называемые ключевые профессии, представители которых играют первостепенную для организации роль.
RT на русском 24 октября в 23:00
Здоровье
Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов
Популярные у россиян некоторые сочетания продуктов оказались вредными.
Lenta.ru 24 октября в 18:43
Армия и оружие
В бундестаге призвали вывести войска США из Германии
Депутаты Левой партии Германии выступили с обращением в адрес немецкого правительства, призвав вывести американские войска из страны, поскольку их присутствие усиливает напряженность в отношениях с Россией.
Взгляд.ру вчера в 03:05
Происшествия
Педофил напал на 8-летнюю девочку в Приморье
UssurMedia.ru 24 октября в 22:22
Авто
Представлен Volkswagen Golf нового поколения
Официальная премьера хэчтбека Volkswagen Golf восьмого поколения прошла в немецком Вольфсбурге в четверг.
Авторамблер 24 октября в 13:47
Космос
Космический таймлапс: завораживающий снимок с борта МКС
Астронавт Кристина Кох сделала завораживающий таймлапс-снимок сразу из 400 кадров, снятых во время пролета МКС над Африкой.
РЕН ТВ 23 октября в 21:34
Общество
Памятник воинам-освободителям осквернили в Риге
Вечерняя Москва 14:47
Армия и оружие
С-300 поступили на вооружение российской военной базы в Таджикистане
«Основными задачами дивизиона станет прикрытие объектов 201-й военной базы от средств воздушно-космического нападения», — говорится в сообщении.
Известия 08:47
Шоу-бизнес
Вера Брежнева дефилировала по Риму в кожаных штанах и бюстгальтере
Популярная певица Вера Брежнева посетила один из частных модных показов в Риме и произвела там фурор.
Вечерний курьер 07:41
Общество
В Чечне объяснились за скандал с пытками людей племянником Кадырова
В Чеченской Республике прокомментировали новостной сюжет о пытках граждан, которым их подвергал бывший мэр Грозного, племянник Рамзана Кадырова Ислам Кадыров.
Lenta.ru 01:52
Общество
Эксперты показали последствия после 20 лет сидячей работы
Британские ученые решили наглядно показать, чем опасна сидячая работа.
Известия 24 октября в 12:16
Происшествия
В Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб
По версии следствия, которую приводит пресс-служба, они участвовали в передаче взятки в 19 млн руб. Как отмечает пресс-служба, Шиманского освободили из-под стражи на месте.
РБК 18:50
Технологии
Сотовые операторы от SMS-сообщений откажутся
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, в США четыре крупнейших сотовых оператора решили заменить привычные СМС на новый стандарт.
Уфимские Заметки 01:21
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru 17:02
Футбол
Запасной игрок дотронулся до мяча и привёз пенальти
По ходу матча хозяева выигрывали со счётом 1:0, но полузащитник «Хольштайна» Михаэль Эбервайн, который остался в запасе, решил вмешаться в игру, остановив мяч после неточного удара футболиста «Бохума».
Metaratings 04:46
Шоу-бизнес
Певица Адель после развода с мужем похудела до размера XS
Напомним, в апреле нынешнего года Адель развелась со своим мужем Саймоном Конески.
Вечерний курьер вчера в 15:17
Происшествия
Два человека погибли в результате ДТП в Петербурге
Два человека погибли и один пострадал в результате столкновения автобуса ПАЗ и легковых машин Huyndai Solaris и Audi Q3 в Санкт-Петербурге.
RT на русском 17:35
Общество
Представительница Пуэрто-Рико завоевала титул «Мисс Земля-2019»
«Мисс Земля» — один из крупнейших конкурсов красоты, который ежегодно проводится на Филиппинах под эгидой ООН.
Говорит Москва 06:28
Экономика
Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
Коммерсантъ 24 октября в 19:40