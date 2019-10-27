Общество

RT на русскомRT на русскомВ Россию поступила первая партия препарата «Фризиум»

Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

В Россию поступила первая партия незарегистрированного в стране препарата «Фризиум»

ТАСС15:57

Первую партию «Фризиума» поставили в Россию

Интерфакс15:13

Первую партию «Фризиума» поставили в Россию

Известия15:19

Первая партия «Фризиума» прибыла в Россию

РЕН ТВ15:04

В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум»

RT на русском16:28

Первая партия «Фризиума» поступила в Россию

Коммерсантъ16:24

В Россию поступила первая партия «Фризиума»

РБК16:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 21:56, Ашберн
Армия и оружие

Президент ЦАР ответил на вопрос о российской военной базе

Центральноафриканская Республика продолжает рассматривать вопрос о создании в стране российской военной базы.
РБК вчера в 04:28
Кино

«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «R»

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что кинокомикс «Джокер» может по итогам проката стать более прибыльным, чем фильм братьев Руссо «Мстители: Война бесконечности».
REGNUM 10:33
Происшествия

Солдат застрелил своих сослуживцев в Улан-Удэ из-за издевательств

МонаВиста 12:57
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС 11:46
Здоровье

7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики

7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики.
Ugpressa.ru 16:35
Общество

Трамп расстроился из-за отсутствия кнопки в новом iPhone

Американский президент Дональд Трамп пожаловался, что ему не нравится отсутствие кнопки в новых моделях iPhone.
Газета.Ru вчера в 20:56
Футбол

Слуцкий дал комментарий по конфликту с Базуром

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий высказался насчет инцидента с полузащитником команды Рихедли Базуром.
Матч ТВ 01:58
Политика

Поспоривших с Зеленским бойцов в Донбассе назвали незаконными военными

Люди в военной форме, с которыми разговаривал президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения населенного пункта Золотое в Луганской области, не являются представителями вооруженных сил Украины, сообщили в Facebook представители штаба Операции объединенных сил (ООС).
Коммерсантъ 19:15
Единоборства

Макгрегор ответил отцу Нурмагомедова на предложение боя с Махачевым

Замана 19:24
Армия и оружие

В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160

Минобороны РФ сообщило накануне, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС приземлились на аэродроме Ватерклоф ЮАР.
Интерфакс 24 октября в 03:02
Армия и оружие

В Сирии пропали около пятидесяти россиянок с детьми

Эхо Москвы 03:00
Футбол

Игроки «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку во время матча

Футболисты молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "арсенала" устроили потасовку во время матча 14-го тура молодежноо первенства России.
Газета.Ru 11:36
Политика

«Двойник» Зеленского задал вопрос украинскому президенту

РБК 21:44
Автоспорт

В Мексике на Гран-при «Формулы-1» отравилось 150 человек

Напомним, квалификация 18-го этапа сезона-2019 чемпионата мира "Формулы-1" — Гран-при Мексики — запланирована на 21:00 по мск 26 октября.
Life.ru 14:07
Музыка

В Нью-Йорке кардиган Кобейна ушел с молотка за 334 тысячи долларов

РИА Новости 21:43
Здоровье

Главные признаки алкоголизма назвал нарколог

Разницу между алкоголиком и здоровым человеком объяснил психиатр-нарколог Михаил Зобин, сообщает profile.ru.
Live24 04:18
Общество

Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru вчера в 11:23
Шоу-бизнес

Участник «Голоса» объяснил отказ пожать руку Сюткину

Участник шоу «Голос» Даниил Королёв прокомментировал скандал, возникший якобы из-за его отказа пожать руку музыканту Валерию Сюткину.
News.ru 08:14
Общество

Стала известна концепция новой пенсионной системы

Пенсию по новой системе можно будет получить после наступления пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
Газета.Ru вчера в 05:00
Фигурное катание

Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости 18:27
Путешествия

В АТОР сообщили, как купить дешевые путевки в Турцию

По информации, опубликованной на сайте АТОР, туроператоры уже начали продажи путевок в Турцию на следующее лето.
ФедералПресс вчера в 01:02
Происшествия

В цирке в Карелии прокомментировали нападение медведя на дрессировщика

Представитель цирка-шапито "Аншлаг" Людмила Мисник, комментируя инцидент с нападением медведя на дрессировщика во время выступления в Карелии, заявила, что животное могли спровоцировать вспышки фотоаппаратов зрителей.
РИА Новости 24 октября в 06:43
Наука

Мышей научили водить автомобиль

Ученым удалось научить мышей управлять миниатюрным автомобилем.
Мойка78 23 октября в 19:13
Происшествия

Курские пограничники задержали опасного преступника

29-летний житель Орловской области задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курской области при попытке незаконного пересечения Госграницы из РФ на территорию Украины.
ГТРК Курск 09:02
Общество

ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли

Страны ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли, сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.
ТАСС вчера в 12:16
Происшествия

Двух сторонников шамана Габышева задержали в Якутии

Шаман на пути в Москву Называющий себя шаманом Александр Габышев в марте начал пешее путешествие из Якутии в Москву, чтобы "восстановить народовластие".
Интерфакс 06:41
Политика

Захарова назвала «самоуничтожением» отношения России и Украины

Газета.Ru 18:02
Кино

Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн

В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Popcornnews.ru вчера в 17:30
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

РИА Новости 08:06
Кино

Финал новых «Звездных войн» появился в Сети

Позже появилась версия, что такая реакция Disney говорит о том, что кадры были подлинными.
Рамблер вчера в 05:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное