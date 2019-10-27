Общество
RT на русскомВ Россию поступила первая партия препарата «Фризиум»
Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.
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Армия и оружие
Президент ЦАР ответил на вопрос о российской военной базе
Центральноафриканская Республика продолжает рассматривать вопрос о создании в стране российской военной базы.
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «R»
Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что кинокомикс «Джокер» может по итогам проката стать более прибыльным, чем фильм братьев Руссо «Мстители: Война бесконечности».
Здоровье
7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики
7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики.
Общество
Трамп расстроился из-за отсутствия кнопки в новом iPhone
Американский президент Дональд Трамп пожаловался, что ему не нравится отсутствие кнопки в новых моделях iPhone.
Футбол
Слуцкий дал комментарий по конфликту с Базуром
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий высказался насчет инцидента с полузащитником команды Рихедли Базуром.
Политика
Поспоривших с Зеленским бойцов в Донбассе назвали незаконными военными
Люди в военной форме, с которыми разговаривал президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения населенного пункта Золотое в Луганской области, не являются представителями вооруженных сил Украины, сообщили в Facebook представители штаба Операции объединенных сил (ООС).
Армия и оружие
В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160
Минобороны РФ сообщило накануне, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС приземлились на аэродроме Ватерклоф ЮАР.
Футбол
Игроки «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку во время матча
Футболисты молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "арсенала" устроили потасовку во время матча 14-го тура молодежноо первенства России.
Автоспорт
В Мексике на Гран-при «Формулы-1» отравилось 150 человек
Напомним, квалификация 18-го этапа сезона-2019 чемпионата мира "Формулы-1" — Гран-при Мексики — запланирована на 21:00 по мск 26 октября.
Здоровье
Главные признаки алкоголизма назвал нарколог
Разницу между алкоголиком и здоровым человеком объяснил психиатр-нарколог Михаил Зобин, сообщает profile.ru.
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Шоу-бизнес
Участник «Голоса» объяснил отказ пожать руку Сюткину
Участник шоу «Голос» Даниил Королёв прокомментировал скандал, возникший якобы из-за его отказа пожать руку музыканту Валерию Сюткину.
Общество
Стала известна концепция новой пенсионной системы
Пенсию по новой системе можно будет получить после наступления пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
Фигурное катание
Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
Путешествия
В АТОР сообщили, как купить дешевые путевки в Турцию
По информации, опубликованной на сайте АТОР, туроператоры уже начали продажи путевок в Турцию на следующее лето.
Происшествия
В цирке в Карелии прокомментировали нападение медведя на дрессировщика
Представитель цирка-шапито "Аншлаг" Людмила Мисник, комментируя инцидент с нападением медведя на дрессировщика во время выступления в Карелии, заявила, что животное могли спровоцировать вспышки фотоаппаратов зрителей.
Наука
Мышей научили водить автомобиль
Ученым удалось научить мышей управлять миниатюрным автомобилем.
Происшествия
Курские пограничники задержали опасного преступника
29-летний житель Орловской области задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курской области при попытке незаконного пересечения Госграницы из РФ на территорию Украины.
Общество
ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли
Страны ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли, сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.
Происшествия
Двух сторонников шамана Габышева задержали в Якутии
Шаман на пути в Москву Называющий себя шаманом Александр Габышев в марте начал пешее путешествие из Якутии в Москву, чтобы "восстановить народовластие".
Кино
Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн
В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Кино
Финал новых «Звездных войн» появился в Сети
Позже появилась версия, что такая реакция Disney говорит о том, что кадры были подлинными.