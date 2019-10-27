Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Россию поступила первая партия препарата «Фризиум»

Первая партия препарата для детей, страдающих эпилепсией, "Фризиум" прибыла в Россию. Ожидается, что его начнут выдавать пациентам в Москве уже в середине недели, а в регионах - в ее конце. Об этом заявила директор детского хосписа "Дом с маяком" Лидия Мониава.
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В Россию привезли первую партию препарата «Фризиум»

Эхо Москвы03:30

В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум»

RT на русскомвчера в 16:28

Первая партия «Фризиума» прибыла в Россию

РЕН ТВвчера в 15:04

В Россию поступила первая партия незарегистрированного в стране препарата «Фризиум»

ТАССвчера в 15:57

Первую партию «Фризиума» поставили в Россию

Известиявчера в 15:19

Первую партию «Фризиума» поставили в Россию

Интерфаксвчера в 15:13

Первая партия «Фризиума» поступила в Россию

Коммерсантъвчера в 16:24
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Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье, 27 октября, на трассе в Челябинской области. В результате аварии погибли четыре человека.
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В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
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