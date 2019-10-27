Общество
Российская газетаВ Россию поступила первая партия препарата «Фризиум»
Первая партия препарата для детей, страдающих эпилепсией, "Фризиум" прибыла в Россию. Ожидается, что его начнут выдавать пациентам в Москве уже в середине недели, а в регионах - в ее конце. Об этом заявила директор детского хосписа "Дом с маяком" Лидия Мониава.
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Александра Трусова с двумя мировыми рекордами выиграла Гран-при Канады
Политика
Захарова ответила на заявление Минобороны Украины о войне с Россией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила министру обороны Украины Андрею Загороднюку на его заявление о том, что Украина имеет пятилетний опыт войны с Россией и поэтому может войти в НАТО.
Политика
Кадыров засомневался в убийстве лидера ИГ в Сирии
Кадыров подчеркнул, что необходимо полностью очистить Сирию от боевиков ИГ.
Политика
Лукашенко отрёкся от Великой Отечественной: Это не наша война
Напомним, что ранее Лукашенко упрекнул Россию за попытки "приватизировать" победу в Великой Отечественной войне.
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава предостерег россиян от заблуждений
Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов посоветовал россиянам уделять больше внимания кровеносным сосудам.
Политика
Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.
Общество
Зеленый кардиган Курта Кобейна ушел с молотка за рекордные $334 тысячи
Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте всех акций оператора «Турецкого потока»
Стокгольмский арбитраж в рамках спора «Газпрома» и «Нафтогаза» обязал российскую компанию выплатить $2,56 млрд за несоблюдение условий по минимальным объемам прокачки газа через территорию Украины в 2009 году.
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек»
Армия и оружие
В Египте начались первые российско-египетские учения войск ПВО
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Челябинском
Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье, 27 октября, на трассе в Челябинской области. В результате аварии погибли четыре человека.
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
Общество
Врачи назвали минусы возвращения ежегодного перехода на зимнее время
Терапевт Елена Тихомирова согласилась с ним и добавила, что во время адаптации, в случае возвращения зимнего времени, у людей может возникать психологический дискомфорт.
Кино
Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн
В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Общество
Почти половина россиян не желает давать деньги в долг
Россиян, которым всегда вовремя возвращают взятые в долг деньги, совсем немного, лишь 7,5 %. Остальные 5,5 % действуют решительно, они возвращают свои деньги либо сами, либо при помощи государства или нанимают специально обученных людей.
Общество
«Победа» повысит цены на билеты из-за рубежа на €5
Авиакомпания «Победа» с 28 октября повысит цены на билеты из-за рубежа на €5, а не на €25, как сообщалось ранее.
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом
Ажиотажный спрос на Vitara Brezza не спадает несмотря на появление в продаже весьма серьезных конкурентов - Hyundai Venue и Kia Seltos.
Здоровье
Главные признаки алкоголизма назвал нарколог
Разницу между алкоголиком и здоровым человеком объяснил психиатр-нарколог Михаил Зобин, сообщает profile.ru.
Армия и оружие
ВСУ угодили в ловушку в Донбассе – военкоры
Автоспорт
Макс Ферстаппен потерял три места на старте
Шоу-бизнес
Самбурская намекнула, что Малахов предлагал ей заняться эскортом
Актриса Настасья Самбурская вслед за Натальей Рудовой обвинила Андрея Малахова в предложении заняться вещами, схожими с оказанием эскорт-услуг.
Общество
В Минприроды рассказали, как выжить после встречи с медведем
В Министерстве природных ресурсов Забайкальского края составили памятку о том, как выжить после встречи с медведем.
Авто
Новый Hyundai Sonata российской сборки получил ОТТС
Компания Hyundai получила ОТТС на Hyundai Sonata российской сборки, о чем мы узнаем благодаря базе Росстандарта.
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
Общество