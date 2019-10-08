Экономика
Lenta.ruРоссии предрекли рекордное число мигрантов
В 2019 году Россия примет рекордное число трудовых мигрантов. Об этом заявила заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова, основываясь на данных Росстата, передает РИА Новости.
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия в 2019 году примет самое большое число рабочей силы из других стран, рассказала РИА Новости завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова, основываясь на данных Росстата.РИА Новостивчера в 20:33
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«Лучше синица в руках». В СПЧ назвали причину рекордного притока мигрантов в Россию
Национальная служба новостей07:53
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Песков объяснил повышение зарплат Путина и Медведева
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Дальневосточным губернаторам грозят отставки
Пресс-службы губернаторов отставки отрицали, однако не так давно глава ЕАО попал в список аутсайдеров в рейтинге политической устойчивости глав регионов.
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Фёдор Бондарчук пришёл на презентацию фильма «Вторжение» с внучками
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Два уголовных дела возбуждены по факту конфликта на Хилокском рынке в Новосибирске, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
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Японская компания Sony выпустит новое поколение своей приставки Playstation 5 в конце 2020 года.
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Штайнмайер удивился реакции украинцев на его формулу по Донбассу
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер удивился, как жители Украины отреагировали на его формулу по урегулированию конфликта в Донбассе, пишет немецкий портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
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Инновационный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha предлагается на Tmall почти за 140 тысяч долларов.
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В сети появились отрывки из книги о Жанне Фриске
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Уткин сравнил Канделаки с колумбийской девушкой и опубликовал видео, где женщина в форму сборной Колумбии набивает мяч.
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Mazda показала обновленный купе-кроссовер Mazda CX-4
Компания Mazda опубликовала первые официальные фотографии обновленной версии купе-кроссовера Mazda CX-4.
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Песков отреагировал на слова Лукашенко о Донбассе
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