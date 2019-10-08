Экономика

Expert.ruExpert.ruВ Россию приедет рекордное число мигрантов

Как сообщает научный сотрудник РЭУ имени Плеханова Елена Егорова, ссылаясь на данные Росстата, в РФ до конца текущего года приедет почти в два раза больше мигрантов, чем в прошлом году. Егорова отметила, что данный показатель стал самым высоким за последние 10 лет.
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Эксперт: в России зарегистрируют рекордное число мигрантов в 2019 году

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия в 2019 году примет самое большое число рабочей силы из других стран, рассказала РИА Новости завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова, основываясь на данных Росстата.
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