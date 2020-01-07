Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Россию пришла аномально теплая погода

По прогнозам Гидрометцентра, температура в столичном регионе во вторник составит от ноля до двух градусов, в Красноярске — минус 20, в Новосибирской и Омской областях — минус 5 градусов.
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с чего всё началось

В Россию пришла аномально теплая погода

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о погодной аномалии на всей территории России. Так, даже в Сибири температура выше средней на 20 градусов.
РИА Новостивчера в 20:05

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Климатологи ждут сильных пожаров из-за аномально теплой погоды по всей России

URA.Ru03:36

Синоптики сообщили об аномально теплой погоде в России

РБКвчера в 21:47

Вильфанд сообщил об аномально тёплой погоде во всей России

RT на русскомвчера в 19:57

Аномально теплая погода пришла на всю территорию России

Телеканал 360°вчера в 20:42

В Россию пришла аномально теплая погода

РИА Новостивчера в 20:05

В Россию с Рождеством пришла аномально теплая погода

Коммерсантъвчера в 20:47

В Гидрометцентре рассказали об аномальной погоде по всей России

Известиявчера в 19:47
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Наука

Дети, демонстрирующие меньше страха и реже подражающие другим, становятся более черствыми и отстраненными взрослыми

Оказалось, дети, меньше демонстрирующие страх и переживание за родителя при первом тестировании, ко второму приобретали классические безразлично-безэмоциональные черты поведения.
Naked Science вчера в 08:05
Армия и оружие

В Пентагоне назвали ошибкой сообщения о выводе войск из Ирака

Эхо Москвы вчера в 21:11
Происшествия

Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве

Задержанными, по предварительным данным, оказались чиновник от представительства Свердловской области в Москве - постпред Александр Овчаров и Леонид Петухов.
РЕН ТВ вчера в 14:22
Общество

Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына

Lenta.ru вчера в 18:29
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Шесть человек погибли при пожаре в Подмосковье

Российская газета 03:44
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Православные россияне отмечают Рождество Христово

Авторадио 00:40
Технологии

Microsoft прекратит поддержку Windows 7

Корпорация Microsoft с 14 января прекратит поддержку Windows 7. У пользователей есть еще 10 дней, чтобы сменить версию операционной системы (ОС), поскольку "семерка" не будет обновляться и обеспечивать должный уровень безопасности.
ПРАЙМ 03 января в 19:15
Хоккей

Барри Тротц: «Сегодня Варламов играл фантастически»

Спорт-Экспресс 02:18
Происшествия

В Петербурге пропала няня вместе с ребенком

Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Известия 03:36
Армия и оружие

Решение об убийстве Сулеймани США приняли без НАТО — Столтенберг

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что США решили убить иранского генерала Касема Сулеймани сами — без НАТО и коалиции по борьбе против ИГ (запрещено в РФ).
iReactor вчера в 12:40
Политика

Парламент Ирана признал всех военных США террористами

Комментируя принятый 7 января документ, спикер Меджлиса Али Лариджани пояснил, что в соответствии с ним в список «террористических сил» зачислены «все члены Пентагона, командиры, агенты и другие лица, ответственные за гибель генерала Сулеймани» (цитата по агентству Mehr).
РБК 03:16
Здоровье

Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае возросло до 59

Число заразившихся неизвестной формой пневмонии в китайском городе Ухань провинции Хубэй выросло до 59 человек.
Амур.инфо вчера в 06:15
Армия и оружие

Германия выводит своих военных из Ирака

Почти 30 солдат расквартированы на военной базе в Таджи к северу от Багдада, часть немецких военных - непосредственно в столице Ирака, остальные военнослужащие расквартированы в курдских провинциях на севере Ирака.
Новые Известия 03:31
Экономика

PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году

Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Газета.Ru 03:22
Политика

На Украине предложили установить памятник Бандере на границе с Россией

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить в Конотопе памятник Степану Бандере, которого «до сих пор в страшном сне боится вся Москва».
RT на русском 05 января в 15:37
Политика

Небензя назвал нулевыми шансы на заявление СБ ООН по гибели Сулеймани

Совет Безопасности ООН еще не обсуждал нарастание конфликта между Ираном и США и вряд ли сможет выработать единое заявление по гибели иранского генерала Касема Сулеймани, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
РБК вчера в 15:54
Происшествия

Новосибирского артиста заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Изнасилование» в отношении 30-летнего артиста Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ), сообщает в понедельник, 6 января, портал NGS.RU.
Известия вчера в 18:53
Общество

Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко

Lenta.ru вчера в 23:55
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Слуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара".
Газета.Ru 03:25
Кино

Назван самый кассовый мультфильм в истории

Мультфильм «Холодное сердце-2», снятый компанией Disney, стал самым кассовым анимационным фильмом в истории.
РБК 02:39
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка

Шведская компания IKEA выплатит $46 млн компенсации американской семье из-за смерти двухлетнего ребенка в результате падения на него комода, сообщает CBS News.
Известия вчера в 18:15
Хоккей

Игорь Ларионов: «В МХЛ и ВХЛ – страшная коррупция, в КХЛ – засилье ветеранов»

Sports.ru вчера в 03:25
Армия и оружие

Ракетные силы Ирана находятся в состоянии боевой готовности

Как стало известно агентству Reuters, ракетные силы Ирана находятся в состояние повышенной боевой готовности.
Московский Комсомолец 05 января в 17:23
Футбол

Футболист Скопинцев перешел из «Краснодара» в «Динамо»

Футбольный клуб "Динамо" (Москва) подписал контракт сроком на 4,5 года с 22-летним защитником Дмитрием Скопинцевым, начинавшим этот сезон в Краснодаре.
Российская газета 03:37
Технологии

Sony назвала основные особенности приставки PlayStation 5

Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан во время презентации на выставке CES-2020 показал слайд с особенностями игровой приставки PlayStation 5.
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В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru 01:50
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Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям

Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.
РИА Новости 01:18
Космос

SpaceX вывела на орбиту 60 спутников

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.
Lenta.ru вчера в 23:39
Теннис

Медведев вывел Россию в плей-офф ATP Cup

Во втором матче встретились Даниил Медведев и Каспер Рууд.
ГЛАС.RU 00:34
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Обнаружено 13 блуждающих черных дыр

Ин-спейс.ру 05 января в 15:15
Как работают Яндекс.Новости?
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