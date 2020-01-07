Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Россию пришла аномально теплая погода

По прогнозам Гидрометцентра, температура в столичном регионе во вторник составит от ноля до двух градусов, в Красноярске — минус 20, в Новосибирской и Омской областях — минус 5 градусов.
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с чего всё началось

В Россию пришла аномально теплая погода

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о погодной аномалии на всей территории России. Так, даже в Сибири температура выше средней на 20 градусов.
РИА Новостивчера в 20:05

Подробнее о событии

Синоптики сообщили об аномально теплой погоде в России

РБКвчера в 21:47

Вильфанд сообщил об аномально тёплой погоде во всей России

RT на русскомвчера в 19:57

В Россию с Рождеством пришла аномально теплая погода

Коммерсантъвчера в 20:47

Аномально теплая погода пришла на всю территорию России

Телеканал 360°вчера в 20:42

В Россию пришла аномально теплая погода

РИА Новостивчера в 20:05

Россиянам рассказали об аномально теплой погоде по всей стране

Lenta.ruвчера в 21:12

В Гидрометцентре рассказали об аномальной погоде по всей России

Известиявчера в 19:47
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Происшествия

Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве

По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 17:47
Происшествия

В Подмосковье мужчина изнасиловал ребенка и объяснил это самообороной

После задержания предполагаемый педофил заявил полицейским, что все произошло в рамках самообороны — якобы у ребенка в руках был кухонный молоток.
Lenta.ru 06:26
Политика

Россия заняла 51 строчку в рейтинге привлекательности паспортов

Россия заняла 51-ую строчку в обновленном рейтинге привлекательности паспортов, который составляет швейцарская компания Henley&Partners.
Российская газета 07:59
Политика

Во Франции планируют перезапустить экономические отношения с Россией

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж хочет перезапустить экономические отношения с Россией.
РИА Новости 07:42
Футбол

«Динамо» объявило о трансфере Скопинцева

Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о переходе защитника Дмитрия Скопинцева из «Краснодара».
RT на русском 05:03
Общество

В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани

Похороны убитого генерала Касема Сулеймани, проходящие в иранском городе Керман, отложены из-за слишком большого количества желающих попрощаться с ним, сообщает телеканал Press TV.
РИА Новости 07:03
Общество

Житель Пензы выиграл в лотерею 123 миллиона рублей

Житель Пензы купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл более 123 миллионов рублей.
Российская газета 05:53
Финансы

Американские спекулянты продают рубль вторую неделю подряд

Чистые спекулятивные ставки на рост курса рубля к доллару на Чикагской товарной бирже (CME) снизились после двух недель роста (-1%).
Profinance.ru 05:52
Происшествия

У берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Пуэрто-Рико.
Аргументы недели вчера в 06:07
Политика

В Эстонии заявили об отказе ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая в Эстонии коалиция не намерена ратифицировать договор о государственной границе с Россией, подписанный в 2014 году.
Известия 03:10
Происшествия

В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

"По предварительной информации, ребенок проживал в полной благополучной семье, родители с ним играли в прятки, он забрался в кровать-трансформер, где его спустя время обнаружили без признаков жизни", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости вчера в 07:43
Кино

Был определен самый кассовый мультфильм в истории

Удалось определить самый кассовый анимационный фильм в истории, сообщает РБК.
Псковское агентство информации 04:43
Общество

Ученые раскрыли тайну «Спасителя мира» Леонардо да Винчи

Итальянский художник эпохи Ренессанса Леонардо да Винчи в своей работе «Спаситель мира» (Salvator Mundi) изобразил в руках Христа не стеклянный шар, а полую сферу.
Известия 05:37
Игры

Sony показала логотип PlayStation 5

Компания Sony представила официальный логотип PlayStation 5 — новой консоли, которая поступит в продажу в конце 2020 года.
CyberSport.ru 01:50
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия вчера в 16:30
Футбол

Тер Штеген, Артур и Дембеле пропустят Суперкубок Испании

Артур вернется к тренировкам в общей группе через две недели, а сроки восстановление тер Штегена и Дембеле не называются.
Евро-футбол.ру 07:26
Политика

США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совбеза ООН

Соединенные Штаты Америки выдвинули обвинения против России и Китая в блокировании заявления Совбеза ООН о неприкосновенности дипломатических зданий после нападения на американское посольство в Багдаде.
АБН вчера в 19:37
Космос

Спутник NASA открыл новую землеподобную планету в созвездии Рыб

Исследовательский спутник TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) открыл первую планету в созвездии Рыб, которая похожа на Землю по размерам.
Известия 07:52
Политика

Путин 8 января посетит церемонию запуска «Турецкого потока»

Известия 07:38
Теннис

Шарапова проиграла в первом круге турнира в Брисбене

Газета.Ru 07:36
Авто

Заряжаем аккумулятор и сохраняем настройки — совет читателя

Аккумулятор заряжается, все настройки мультимедийки сохранены.
За рулем 02:00
Общество

Илон Маск станцевал на открытии завода в Китае

Основатель и глава Tesla Илон Маск станцевал на открытии завода электромобилей недалеко от Шанхая в Китае.
Lenta.ru 07:23
Политика

Украине усложнят правила въезда в страны Европы

Украинцы, желающие посетить европейские страны, с 2021 года будут обязаны проходить авторизацию в единой европейской системе контроля въезжающих (ETIAS), передает украинское издание "Обозреватель".
Газета.Ru 08:21
Армия и оружие

Индия намерена запустить производство российских АК-203

Появилось видео испытаний российско-индийской сверхзвуковой ракеты Около 750 тыс. единиц АК-203 российского производства будут доставлены в Индию.
Профиль вчера в 04:26
Хоккей

Ковальчук приобрел дом в Беверли-Хиллз за $11,2 млн

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук приобрел дом в Беверли-Хиллз за $11,2 млн, сообщает Los Angeles Times.
Газета.Ru 05:04
Футбол

Слуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара".
Газета.Ru 03:25
Происшествия

СК завел дело после гибели восьми человек на пожаре в Подмосковье

РИА Новости 07:00
Футбол

Мбаппе признан самым дорогим футболистом топ-5 лиг Европы, Месси — 8-й

Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом "большой пятерки" (чемпионаты Англии, Германии, Испании, Италии и Франции) по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).
РИА Новости 06:39
Происшествия

В Петербурге пропала няня вместе с ребенком

Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Известия 03:36
Армия и оружие

США отправили ближе к Ирану шесть бомбардировщиков B-52

Газета.Ru 05:36
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