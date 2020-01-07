Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о погодной аномалии на всей территории России. Так, даже в Сибири температура выше средней на 20 градусов.

с чего всё началось

На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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