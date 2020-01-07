Общество
REGNUMНа всей территории России установилась аномально теплая погода
На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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с чего всё началось
Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о погодной аномалии на всей территории России. Так, даже в Сибири температура выше средней на 20 градусов.РИА Новостивчера в 20:05
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Игры
Sony раскрыла особенности PlayStation 5
Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан во время презентации на выставке CES-2020 показал слайд с особенностями игровой приставки PlayStation 5.
Происшествия
Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве
По предварительным данным, одним из задержанных оказался Александр Овчаров — постоянный представитель Свердловской области в Москве, вторым — его коллега по представительству Леонид Петухов, сообщает РЕН ТВ.
Происшествия
В Подмосковье при пожаре в бытовках погибли восемь человек
В результате ЧП погибли восемь человек, ещё один госпитализирован в Раменскую центральную районную больницу.
Армия и оружие
Крейсер «Маршал Устинов» внепланово перебрасывается к берегам Сирии
Мощнейший корабль Российской Федерации крейсер «Маршал Устинов» вошел в воды Средиземного моря и направился к берегам Сирии.
Космос
SpaceX вывела на орбиту 60 спутников
Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.
Политика
В Крыму прокомментировали слова российского блогера об «аннексии»
Председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе в беседе с РИА Новости Крым осудил высказывания российского блогера и феминистки Александры Митрошиной об "аннексии Крыма".
Гаджеты
Samsung представила безрамочный телевизор Samsung Q950T
В Южной Корее компания сегодня показала Samsung Q950T.
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за роль в «Джокере»
Американский актер Хоакин Феникс получил премию «Золотой глобус» за главную роль в картине режиссера Тодда Филлипса «Джокер».
Авто
Будущее главной экономики Европы оказалось под угрозой
Будущее главной экономики Европы оказалось под угрозой — производство автомобилей в Германии по итогам 2019 года опустилось до самых низких значений за последние 25 лет, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Немецкой ассоциации автомобильной промышленности.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов рассекретили пол будущего ребенка
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов рассекретили пол второго ребенка Костенко также призналась, что всегда мечтала о девочках-погодках.
Происшествия
В Нигерии похитили двух моряков из России
Ранее в СМИ появилась информация, что пираты в Нигерии напали на нефтяной земснаряд AMBIKA и похитили трех членов экипажа, среди которых могли быть два россиянина и индус.
Теннис
Самсонова одолела чемпионку US Open-2017 на турнире в Брисбене
Армия и оружие
Постпред Ирана заявил о нежелании Тегерана обладать ядерным оружием
Несмотря на прекращение выполнения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), Тегеран не намерен обзаводиться ядерным оружием, заявил постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.
Общество
Новосибирец выиграл в лотерею 1,6 миллиона рублей
Напомним, 1 января во время новогоднего тиража «Русского лото» по миллиону рублей выиграли четыре участника из Новосибирской области.
Космос
Названы два способа двигать Солнце
Мэтт Каплан, астрофизик из Университета штата Иллинойс (США) вывел метафору космического корабля на новый уровень, описав две гигантские машины, способные двигать целые звездные системы.
Политика
МИД РФ предложил зафиксировать «ошибку» в заявлении США об Ираке
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что нужно зафиксировать слово "ошибка" в объяснениях Пентагона по поводу невывода войск США из Ирака.
Космос
Российские ученые назвали самое ожидаемое событие 2020 года
06.01.20 Подводя итоги 2019 года, «Поиск» провел блиц-опрос среди российских ученых.
Политика
WP узнала о подготовке США санкций против Ирака
Как сообщил один из собеседников, США планируют немного выждать, чтобы узнать, выполнит ли Ирак угрозу вывести американские войска со своей территории.
Экономика
PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году
Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Гаджеты
Lenovo представила первый ноутбук с гибким экраном
Китайская компания Lenovo представила ноутбук с гибким экраном ThinkPad X1 Fold на выставке электроники Consumer Electronics Show (CES) 2020 в Лас-Вегасе.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга
Президент России Владимир Путин присутствовал на рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.
Теннис
Медведев победил Рууда и вывел сборную России в четвертьфинал ATP Cup
Россиянин Даниил Медведев одержал победу над норвежцем Каспером Руудом в матче на Кубке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).
Политика
Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года.
Армия и оружие
Южная Корея готова противостоять новому оружию КНДР
Южная Корея готова противостоять любым угрозам со стороны Северной Кореи, включая обещанное лидером КНДР Ким Чен Ыном "новое стратегическое оружие", заявил министр обороны РК Чон Гён Ду в эфире армейского радио "Кукпан FM" ("радио Национальная Оборона").
Происшествия
Жительница Омска разбилась насмерть во время катания на тюбинге
В Омске 45-летняя женщина погибла во время катания на тюбинге с горки. Об этом сообщает СУ Следственного комитета РФ по региону.
Общество
Дым от лесных пожаров в Австралии достиг Южной Америки
Дым от лесных пожаров, бушующих в Австралии, достиг берегов Южной Америки, в частности Аргентины и Чили.
Армия и оружие
Армия Хафтара полностью взяла под контроль город Сирт
Ливийская национальная армия под командованием Халифа Хафтар полностью взяла под контроль ливийский город Сирт, включая аэропорт и прибрежный порт.