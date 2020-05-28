Гаджеты

Российская газетаРоссийская газетаВ Россию пришли смартфоны Honor 30 Series. Названы цены

Компания Honor представила смартфоны Honor 30 Series. Как водится, презентация прошла онлайн. Смартфон Honor 30 Pro+, как видно из названия - самая старшая модель в серии.
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Подробнее о событии

Флагманские смартфоны серии Honor 30 официально представлены в России

Ferra10:14

В Россию пришли смартфоны Honor 30 Series. Названы цены

Российская газета12:33

Смартфон Honor 30 оценен в 35 тысяч рублей

Megaobzor.com12:34

В России представлены смартфоны Honor 30S, Honor 30 и Honor 30 Pro+. Цена флагмана — 55 000 рублей

iXBT.com10:16

В России официально представлен флагман Honor 30 Pro+ стоимостью 55 тысяч рублей

3DNews17:44

Обзор смартфона Honor 30 Pro+: совсем взрослый

Вести.Ru10:08

Объявлены цены смартфонов Honor 30 и Honor 30 Pro+

ITZine.ru10:07
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Экономика

Аксаков опроверг возможный запрет криптовалюты в России. Есть одно но

Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку, опроверг информацию о том, что в Государственной Думе предложили запретить криптовалюту в России.
РБК 07:57
Общество

Путин согласился платить безработным россиянам втрое больше

Президент России Владимир Путин считает, что пособие по безработице для россиян, не имевших подтвержденного дохода, необходимо увеличить втрое — с 1,5 тысячи рублей до 4,5 тысячи рублей.
Lenta.ru вчера в 11:49
3,2K
Общество

Коронавирусу предрекли стать сезонным заболеванием

Инфекционист Евгений Тимаков спрогнозировал, что коронавирус может стать сезонным заболеванием в будущем. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru 20:37
Наука

Создан препарат против смертельной опухоли мозга

Исследователи из Университета Макмастера и Университета Торонто создали многообещающий препарат на основе CAR T-клеточной терапии против смертельной формы опухоли мозга — глиобластомы.
Lenta.ru 02:01
Общество

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе кинотеатров

Рекомендации по профилактике распространения COVID-19 в кинотеатрах подготовили Роспотребнадзор совместно с Минкультуры РФ: - при походе в кино рекомендуется носить защитную маску.
АТВмедиа 07:30
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Шоу-бизнес

Певица Пелагея подала на развод с хоккеистом Телегиным

Известная певица, постоянная участница жюри шоу «Голос» Пелагея начал бракоразводный процесс с хоккеистом ЦСКА Иваном Телегиным.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 03:08
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Происшествия

В Миннесоте привлекли нацгвардию США для разгона протестующих

Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолз принял решение привлечь бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка из-за возникших в регионе беспорядков на фоне смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания сотрудниками полиции.
РБК 20:51
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Армия и оружие

Китай считает Польшу самым важным инструментом США против России

Журналисты портала «Феникс» заявили, что США использует Польшу в качестве самого важного инструмента против России.
Актуальные Новости 16:04
25
Общество

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости 09:04
1,6K
Кино

Apple примет участие в съемках нового фильма Скорсезе

Paramount Pictures станут дистрибьюторами. Подчеркивается, что решение было принято в связи с высокой стоимостью производства фильма.
МедиаКорСеть 06:06
6
Армия и оружие

Новейшую атомную подлодку «Князь Владимир» передали флоту

Новейшую атомную подводную лодку стратегического назначения "Князь Владимир" передали Военно-морскому флоту, сообщил РИА Новости официальный представитель Объединенной судостроительной корпорации.
РИА Новости 10:24
11
Игры

Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands

В сборник входят две игры - Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.
Российская газета 11:27
22
Космос

Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды

SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
1,4K
Здоровье

Нижегородские поликлиники возобновят плановый прием

Поликлиники Нижегородской области начнут постепенно открывать плановый прием пациентов на следующей неделе.
Newsroom24 10:30
11
Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета 04:33
218
Общество

Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии

Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии.
Известия 20:59
55
Происшествия

Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения

Известия 09:39
78
Происшествия

В военном суде рассказали о деле по разбою с участием сотрудников ФСБ

Московский гарнизонный военный суд зарегистрировал уголовное дело о разбойном нападении с участием сотрудников спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России.
Известия 13:25
14
Общество

Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка

Интерфакс 13:02
41
Общество

Иркутский нейрохирург Александр Семёнов стал Заслуженным врачом России

Звание Заслуженного врача России присвоено врачу Иркутской городской клинической больницы N3 Александру Семёнову.
ИркСиб 07:52
Общество

В Новосибирской области ограничительные меры продлили до конца июня

Власти Новосибирской области продлили ограничительные меры в регионе до 30 июня. Это следует из постановления губернатора Андрея Травникова.
RT на русском 02:01
247
Шоу-бизнес

Жена Щербакова осудила вдову Караченцова, жалующуюся на безденежье

На фото Борис Щербаков с супругой goodhouse.ru При этом актриса добавила, что ей стыдно и неловко слышать о том, что актеры жалуются на безденежье.
Версия.Инфо вчера в 10:37
28
Технологии

Вышло крупное обновление Windows 10

Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru вчера в 14:40
367
Технологии

Huawei нашла замену YouTube для своих смартфонов

Huawei заменит на своих смартфонах YouTube видеохостингом Dailymotion, который будет помогать развивать собственный сервис компании Huawei Video.
МонаВиста 11:09
12
Здоровье

В Челябинской области за сутки выявили 148 новых случаев коронавируса

На утро 28 мая в Челябинской области зафиксировано 2586 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за последние сутки подтверждено 148 новых случаев.
Южноуральская панорама 02:35
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Экономика

Долговое бремя россиян достигло исторического рекорда

По данным регулятора, долговая нагрузка (объем обязательных платежей по кредитам в процентах от располагаемых доходов) жителей страны на 1 апреля 2020 года достигла 10,9 процента доходов.
Lenta.ru 10:30
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Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг

МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30
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Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран

REGNUM 18:48
842
Политика

В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма

Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru 16:57
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Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
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