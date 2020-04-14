Коронавирус
КоммерсантъВ Россию привезли штамм коронавируса из США
В России задекларировали штамм коронавируса из США. Его импортировали для проведения научных исследований и создания вакцины, сообщила Томская таможня, которая оформляла декларацию.
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с чего всё началось
«В рамках мер по нераспространению коронавируса 2019-nCoV российская компания для проведения исследований и создания вакцины в дальнейшем ввезла из США в Московский регион вирусные частицы», — говорится в сообщении.RT на русском02:34
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Общество
Правительство временно сняло ограничения на продажу медицинских масок
Правительство приостановило действие своего постановления об ограничениях на торговлю медицинскими масками и о введении единого поставщика масок в лице структуры «Ростеха».
Ведомости 06:29
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк обратилась к Татьяне Навке
В посте Заворотнюк поздравляет с днем рождения фигуристку, партнершу ее супруга Петра Чернышева по ледовым шоу Татьяну Навку.
Газета.Ru 03:24
Общество
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков для передвижения по городу.
Lenta.ru 05:43
Общество
В Татарстане выявили ещё 23 новых случая заражения коронавирусом
По официальным данным на 14 апреля, в республике Татарстан выявили ещё 23 новых случая заражения коронавирусной инфекции за последние сутки.
Kazanfirst.ru 03:34
Общество
В Крыму запретили выходить на улицу без паспорта
С 15 апреля в Крыму за нарушение режима самоизоляции начнут выписывать штрафы.
ForPost 05:18
Шоу-бизнес
42-летняя Климова позировала в костюме школьницы
WomanHit.ru 04:58
Общество
Голикова назвала даты для решений об отмене карантина
Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова спрогнозировала даты, после которых можно будет говорить о возможном поэтапном ослаблении карантинных мер, направленных на нераспространение коронавирусной инфекции, либо об их дальнейшем продлении.
Арбуз 12 апреля в 10:03
Здоровье
В Москве перепрофилируют для больных коронавирусом еще 24 стационара
Чтобы всем подцепившим коронавирус COVID-19 москвичам хватало мест в столичных больницах, в городе перепрофилируют для таких пациентов еще 24 стационара, поскольку пока ситуация на сегодняшний день говорит о том, что в ближайшее время понадобятся дополнительные койки.
Комсомольская правда вчера в 19:25
Происшествия
В Мозамбике задержали наркобарона, сбежавшего более 20 лет назад
Один из самых разыскиваемых преступников мира - бразильский наркобарон, сбежавший из тюрьмы в 1998 году, задержан в Мозамбике, сообщило министерство юстиции Бразилии.
РИА Новости 04:02
Экономика
Генпрокуратура сообщила о финансовой поддержке букмекерских контор
В сообщении подчеркивается, что внесение организаций в этот перечень может стать основанием для приоритетной финансовой поддержки, что особенно актуально в условиях распространения коронавируса.
Известия 06:06
Политика
Страны ЕАЭС выступают против прекращения торговли на фоне пандемии
Меры по борьбе с пандемией коронавируса нового типа не должны привести к остановке международной торговли, прекращению инвестиций и разрыву наработанных связей, сказано в совместном заявлении лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам видеосаммита.
Газета.Ru 06:06
Экономика
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 01:19
Здоровье
Российские военные вылечили от коронавируса семерых итальянцев
В полевом госпитале, развернутом российскими военными врачами в итальянском городе Бергамо, находятся 22 заболевших коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 08:45
Технологии
Производительность Folding@Home превысила производительность всех систем Top500
Организаторы сети изо всех сил стараются загрузить стремительно растущий ресурс, поскольку рост его производительности превзошел все ожидания.
iXBT.com вчера в 23:45
Политика
В США начинается расследование причин появления коронавируса
Комитет Сената США по внутренней безопасности и правительственным делам инициировал расследование причин возникновения пандемии COVID-19, заявил в интервью Politico председатель комитета Рон Джонсон.
Вести.Ru 06:04
Происшествия
Создателем паблика «Омбудсмен полиции» заинтересовалась полиция
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» сообщил, что к нему пришли с обыском. «У меня в квартире обыск, ломают дверь»,— написал он.
REGNUM 02:27
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
Политика
В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса
Российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 11:50
Происшествия
Под Тверью на химзаводе произошла утечка брома
Газета.Ru 04:49
Космос
Virgin Orbit провела первые криогенные испытания ракеты LauncherOne
Компания Virgin Orbit провела первые летные испытания самолета-носителя Cosmic Girl с ракетой LauncherOne, заправленной керосином и жидким азотом вместо жидкого кислорода.
N+1 вчера в 07:27
Космос
В «Роскосмосе» назвали дату начала работ по созданию лунной базы
В «Роскосмосе» планы Трампа назвали попыткой экспроприации других планет, а пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости приватизации космоса.
РБК 01:33
Экономика
Эксперты сообщили о резком росте оптовых цен на гречку
Оптовые цены на гречку на прошлой неделе резко выросли, показал мониторинг аналитической компании «ПроЗерно» (есть у «Интерфакса»).
Коммерсантъ 04:59
Кино
Премьера фильма «Фея» Анны Меликян с Хабенским пройдет в Сети
Премьера нового фильма "Фея" Анны Меликян с Константином Хабенским и Екатериной Агеевой в главных ролях пройдет сразу в Сети.
Российская газета вчера в 09:24
Кино
Disney высмеяли за нелепую цензуру наготы в фильме «Всплеск»
В одной из сцен, где русалка Мэдисон в исполнении Дэрил Ханны прыгает в воду, наготу спрятали с помощью компьютерной графики.
Popcornnews.ru 05:25
Экономика
Цены на золото достигли максимума с осени 2012 года
Цены на золото превысили максимум за семь лет во вторник, 14 апреля.
РБК 03:39
Космос
Беларусь и Россия разрабатывают новую космическую программу
Беларусь и Россия разрабатывают новую союзную программу в области космоса. Она коснется дистанционного зондирования Земли.
МИР 24 12 апреля в 10:11