с чего всё началось

В России задекларировали штамм коронавируса из США. Его импортировали для проведения научных исследований и создания вакцины, сообщила Томская таможня, которая оформляла декларацию.

В Россию привезли штамм коронавируса из США

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