Коронавирус
КоммерсантъВ Россию привезли штамм коронавируса из США
В России задекларировали штамм коронавируса из США. Его импортировали для проведения научных исследований и создания вакцины, сообщила Томская таможня, которая оформляла декларацию.
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с чего всё началось
«В рамках мер по нераспространению коронавируса 2019-nCoV российская компания для проведения исследований и создания вакцины в дальнейшем ввезла из США в Московский регион вирусные частицы», — говорится в сообщении.RT на русском02:34
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Общество
В ВОЗ рассказали об опасности медицинских масок
В ВОЗ рассказали об опасности медицинских масок, которые сейчас активно используются для защиты от коронавируса.
Дни24 вчера в 00:27
Армия и оружие
КНДР произвела запуски крылатых ракет
Сегодня утром КНДР в сторону Восточного (Японского) моря произвела запуски крылатых ракет, дальность полета которых составила около 150 км. Также были запущены ракеты класса "воздух - земля".
Российская газета 01:59
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
Армия и оружие
Американцы разработали дрон-вертолет для запуска из гранатомета
Проект дрона-вертолета относится к семейству миниатюрных беспилотников GLUAS (grenade launched unmanned aerial system, беспилотный летательный аппарат гранатометного запуска).
N+1 вчера в 05:37
Общество
В России за сутки подтверждено 2774 случая заражения коронавирусом
Москва, 14 апреля 2020, 10:47 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 2774 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:47
Происшествия
Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска
Цифровые пропуска для передвижения на личном и общественном транспорте в столице начали оформлять с 13 апреля, их наличие будет обязательно для передвижения по Москве и Подмосковью с 15 апреля.
РБК 05:03
Футбол
Жоау Мариу может покинуть «Локомотив»
ODDS.ru вчера в 11:37
Общество
В Москве оштрафовали 92 торговые точки за нарушение санитарных норм
В Москве за последние три дня оштрафовали 92 торговые точки за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в условиях режима повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 03:29
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о новом молодом бойфренде: «Дед мне не нужен»
Совсем недавно певица Лолита Милявская заявляла, что из-за болезненного развода намерена завязать с мужчинами, которые сильно моложе ее.
Суть событий 03:44
Экономика
Эксперты зафиксировали скачок оптовых цен на гречку в России
Оптовые цены на гречневую крупу и пшено на минувшей неделе резко рванули вверх, следует из мониторинга компании "ПроЗерно".
Интерфакс 04:28
Здоровье
В Иркутской области снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ
На территории Иркутской области снижается уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 21:52
Политика
Минск подписал соглашение об упрощении визового режима с ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал соглашения с Европейским союзом об упрощении визового режима и о реадмиссии.
Газета.Ru 03:05
Общество
В Татарстане ввели самоизоляцию для приехавших из Москвы и Петербурга
Глава правительства Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о самоизоляции граждан, приехавших из Москвы и Санкт-Петербурга.
Моя Москва.онлайн 04:01
Общество
МЧС России доставит в Сербию средства защиты от коронавируса
МЧС России отправит в Сербию средства защиты, в том числе комбинезоны, для борьбы с коронавирусом.
Известия 02:51
Финансы
Доллар и евро дешевеют к рублю в начале торгов
На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,19 рубля (минус 42 копейки), курс евро — 80 рублей (минус примерно 33 копейки).
Банки.ру 03:30
Общество
У десятков сотрудников Большого театра выявлен коронавирус
Уточняется, что тестирование на коронавирус за несколько дней до концерта «Мы вместе» прошли несколько сотен сотрудников театра, участвовавших в мероприятии.
REGNUM 01:16
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
В сети разместили видео маневра польского истребителя F-16, который он совершил на высоте 6 км. При сближении с российской группировкой ВКС F-16 выпустил шасси.
Газета.Ru 04:20
Здоровье
В РФ разработали способы экстренной профилактики заражений врачей
Москва, 14 апреля 2020, 11:32 — REGNUM Способы экстренной профилактики заражения коронавирусом разработаны для российских медиков.
REGNUM 04:32
Шоу-бизнес
Певица Анастасия озвучила причину развода с Юлианом
Сегодня Анастасия озвучила главную конкретную причину, почему они с супругом так быстро расстались.
Bimru.ru вчера в 12:25
Общество
Лера Кудрявцева: «Почему в России не объявляют ЧС? Сидите дома, а мы вам ни *** платить не будем»
Всех посадили дома, объявили ЧС, люди сидят дома, выполняют указания, но при этом государство им всё оплачивает.
Спорт БИЗНЕС Online 04:11
Экономика
Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа
Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе.
Российская газета 12 апреля в 12:08
Здоровье
В Саратовской области выявили 49 случаев коронавируса
В Саратовской области лабораторно подтверждено еще 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекций.
Четвертая Власть 01:53
Экономика
В России могут ограничить полную стоимость ипотечного кредита
Президент РФ Владимир Путин в начале апреля поручил правительству совместно с ЦБ разработать программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования.
Интерфакс 03:40
Армия и оружие
Раскрыты возможности и цели ЗРК С-500 «Прометей»
Сергей Хатылев, российский полковник в запасе, раскрыл возможности и потенциальные цели новейшего ЗРК С-500 «Прометей», разрабатываемого в РФ.
Discover24 02:36
Экономика
Экономисты призвали власти выделить 5-10% ВВП на борьбу с кризисом
Для поддержки экономики нужно выделить гораздо больше денег, призывают эксперты.
Ведомости 05:03
Общество
Китай проводит клинические испытания трех вакцин от коронавируса
17 марта власти Китая дали разрешение на проведение клинических испытаний первой в стране вакцины от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа.
ТАСС 04:09
Политика
Источник сообщил, что РФ в апреле заложит шесть боевых кораблей
Россия, несмотря на ситуацию с коронавирусом, намерена в конце апреля заложить на разных верфях шесть крупных боевых кораблей.
Газета.Ru вчера в 20:35
Общество
Умер экс-глава Deutsche Bank в России Игорь Ложевский
Инвестбанкир Игорь Ложевский, входивший в совет директоров компании En+ Group, умер на 64-м году жизни.
РБК 04:40
Здоровье
В Новосибирске заразился коронавирусом фельдшер скорой помощи
В Новосибирске заразился коронавирусом фельдшер скорой помощи. После этого он еще неделю ездил на вызовы.
Любимый город 12 апреля в 07:30