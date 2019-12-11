Здоровье
BFM.ruВ Россию срочно поставят лекарство от муковисцидоза
Фармкомпания GSK, производящая антибиотик для лечения муковисцидоза, осуществит срочную поставку препарата фортум (цефтазидим) в Россию. Об этом заявил представитель компании Камиль Сайткулов, передает РБК.
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