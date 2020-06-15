Авто
ИзвестияВ России начались продажи бюджетных автомобилей Chevrolet
Официальный дистрибутор узбекского автопроизводителя UzAuto Motors на российском рынке, компания «Келес Рус», начинает продажи в РФ бюджетных автомобилей Chevrolet. Об этом 15 июня сообщает «РИА Новости». Первыми у дилеров появятся модели Spark, Nexia и Cobalt.
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с чего всё началось
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Автомобили бюджетного семейства Chevrolet, выпускающиеся на заводе UzAuto Motors в Узбекистане и известные в России под маркой Ravon, вновь появились в продаже в стране, сообщил РИА Новости официальный дистрибьютор UzAuto Motors на российском рынке "Келес Рус".РИА Новости03:06
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