МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Автомобили бюджетного семейства Chevrolet, выпускающиеся на заводе UzAuto Motors в Узбекистане и известные в России под маркой Ravon, вновь появились в продаже в стране, сообщил РИА Новости официальный дистрибьютор UzAuto Motors на российском рынке "Келес Рус".

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Официальный дистрибутор узбекского автопроизводителя UzAuto Motors на российском рынке, компания «Келес Рус», начинает продажи в РФ бюджетных автомобилей Chevrolet. Об этом 15 июня сообщает «РИА Новости». Первыми у дилеров появятся модели Spark, Nexia и Cobalt.

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