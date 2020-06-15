МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Автомобили бюджетного семейства Chevrolet, выпускающиеся на заводе UzAuto Motors в Узбекистане и известные в России под маркой Ravon, вновь появились в продаже в стране, сообщил РИА Новости официальный дистрибьютор UzAuto Motors на российском рынке "Келес Рус".

с чего всё началось

На российском рынке возобновились продажи бюджетных моделей Chevrolet — дистрибьютором автомобилей, которые выпускают в Узбекистане на заводе UzAuto Motors, стала компания «Келес Рус». В России будут доступны три модели.

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