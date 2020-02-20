Общество
АБНВ Россию запретили ввоз посылок с продуктами из Китая
В России ужесточили ограничения на ввоз товаров из Китай. Из-за короновируса теперь запрещен провоз животноводческой продукции. Соответствующее распоряжение Россельхознадзор направил в свои территориальные подразделения.
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с чего всё началось
Россельхознадзор запретил посылки с животноводческой продукцией из Китая. Служба направила в свои территориальные подразделения письмо о новых мерах борьбы с коронавирусом и африканской чумой свиней (документ есть у «Известий»). Под запретом в том числе товары в заводской упаковке.Известиявчера в 16:01
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Колбаса, свиные ушки и куриные лапки в желе из Китая запрещены к ввозу в Россию
Эхо Москвывчера в 19:07
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Политика
В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
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Microsoft признала последнее обновление Windows 10 опасным
Американская компания Microsoft отозвала последнее обновление операционной системы Windows 10 из-за его потенциально опасного влияния на компьютеры пользователей.
Происшествия
Устроивший стрельбу в Германии найден мертвым
Предполагаемый преступник, устроивший стрельбу в кальянных в немецком Ханау, найден мертвым у себя дома.
Общество
Российский сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на маленькие пенсии
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с бронемашинами России и США
В интернете появилось видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
СК прокомментировал убийство гражданина Китая, переболевшего ОРВИ
Гражданина КНР, приехавшего в Курскую область в конце прошлого года, переболевшего ОРВИ и выписанного из больницы, могли убить его соотечественники, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Общество
Самолет с эвакуированными из Китая гражданами приземлился в Киеве
Планировалось, что рейс из Уханя с промежуточной посадкой в Алма-Ате прибудет в Борисполь в 08:05 по киевскому времени, однако по непонятным пока причинам, курс был изменен в направлении Харькова, затем самолет, сделав девять кругов, вновь полетел на Киев.
Экономика
Экономика Украины снижалась с 1990 по 2017 год — МВФ
Украина вошла в список стран, чьи экономики падали с 1990 по 2017 годы.
Экономика
ФАС предложила новую методику для увеличения портовых сборов
Максимальные ставки некоторых портовых сборов в России предложено увеличить в 154−177 раз, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект индексации сборов на 2020−2022 годы.
Происшествия
ГИБДД начала ловить на дорогах неплательщиков с помощью приставов
Сотрудники ГИБДД и Федеральной службы судебных приставов (ФССП) начали ловить на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Киберспорт
Metro Exodus уже разошлась тиражом в 200 тысяч копий в Steam
В свежем финансовом отчёте Embracer Group, материнская компания издательства Deep Silver, исполнительный директор конгломерата Ларс Вингефорс высказался об успешных продажах Metro Exodus в Steam.
Происшествия
В Хабаровске вынесли приговор планировавшему теракт в школе студенту
Первый Восточный окружной военный суд Хабаровска приговорил к восьми годам лишения свободы 19-летнего студента Александра Онуфриенко, планировавшего организовать теракт в своей бывшей школе.
Экономика
Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу
За счет повышения возраста выхода на пенсию в 2019 году общее количество пенсионеров сократилось на 401 тысячу человек, отмечается в отчете Счетной палаты.
Шоу-бизнес
Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»
Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Происшествия
МВД объявило в розыск трех дагестанцев, пропавших в Грозном
Трое уроженцев Дагестана, пропавших в Грозном, объявлены в розыск.
Финансы
Рубль незначительно снизился к доллару и евро
Курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов повысился на 14 коп. до 63,72 руб. В свою очередь, курс евро вырос на 8 коп. и достиг отметки — 68,78 руб. Нефть марки Brent увеличилась на 0,25% и составила 59,28 доллара за баррель.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Общество
Завтра китайцам приостановят въезд в Россию
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о временном закрытии въезда для граждан Китая на территорию России.
Экономика
«Яндекс», Mail.ru и Avito стали самыми дорогими компаниями рунета
Рейтинг Forbes самых дорогих компаний рунета снова возглавила «Яндекс». Стоимость компании достигает $14,6 млрд.
Происшествия
Ещё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии
Японские медики диагностировали коронавирус COVID-19 ещё у двоих граждан России, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess.
Спорт
Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера
Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Происшествия
СК показал видео с места жесткой посадки самолета в Магадане
Следственный комитет опубликовал на своем канале в YouTube видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
Политика
Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьер-министра
Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что рассматривал кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России после рассмотрения четырех предыдущих предложенных кандидатур.
Общество
Число заразившихся коронавирусом вне Китая превысило 1 тысячу человек
К утру 18 февраля, число заразившихся коронавирусом вне материкового Китая составило 995 человек.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Шоу-бизнес
Наташа Королева трогательно поздравила сына с 18-летием
Сегодня сыну Наташи Королевой и Сергея Глушко Архипу исполнилось 18 лет.
Общество
Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили
Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Политика
Власти Китая выдворяют из страны троих журналистов WSJ из-за заголовка
МИД Китая лишил аккредитации троих журналистов The Wall Street Journal (WSJ) в Пекине из-за названия одной из статей, опубликованных в газете.