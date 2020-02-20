Общество

АБНАБНВ Россию запретили ввоз посылок с продуктами из Китая

В России ужесточили ограничения на ввоз товаров из Китай. Из-за короновируса теперь запрещен провоз животноводческой продукции. Соответствующее распоряжение Россельхознадзор направил в свои территориальные подразделения.
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с чего всё началось

Заразу видно: в Россию запретили ввоз посылок с деликатесами из КНР

Россельхознадзор запретил посылки с животноводческой продукцией из Китая. Служба направила в свои территориальные подразделения письмо о новых мерах борьбы с коронавирусом и африканской чумой свиней (документ есть у «Известий»). Под запретом в том числе товары в заводской упаковке.
Известиявчера в 16:01

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СМИ: в Россию запретили ввоз посылок с продуктами из Китая

РИА Новостивчера в 20:35

Колбаса, свиные ушки и куриные лапки в желе из Китая запрещены к ввозу в Россию

Эхо Москвывчера в 19:07

В России запретили ввоз мясных деликатесов из Китая

Известиявчера в 16:05

Россельхознадзор запретил посылки с мясной продукцией из КНР

РБКвчера в 17:04

Продукты из Китая запретили ввозить в Россию

Lenta.ruвчера в 16:56

Россельхознадзор запретил ввоз посылок с деликатесами из Китая

URA.Ruвчера в 16:43

Россельхознадзор запретил ввоз в Россию мясных деликатесов из Китая

Телеканал 360°вчера в 18:27
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Политика

В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов

В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Российская газета 18 февраля в 03:53
Технологии

Microsoft признала последнее обновление Windows 10 опасным

Американская компания Microsoft отозвала последнее обновление операционной системы Windows 10 из-за его потенциально опасного влияния на компьютеры пользователей.
Москва 24 18 февраля в 08:25
Происшествия

Устроивший стрельбу в Германии найден мертвым

Предполагаемый преступник, устроивший стрельбу в кальянных в немецком Ханау, найден мертвым у себя дома.
BFM.ru вчера в 23:33
Общество

Российский сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на маленькие пенсии

Lenta.ru вчера в 23:21
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с бронемашинами России и США

В интернете появилось видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:17
Происшествия

СК прокомментировал убийство гражданина Китая, переболевшего ОРВИ

Гражданина КНР, приехавшего в Курскую область в конце прошлого года, переболевшего ОРВИ и выписанного из больницы, могли убить его соотечественники, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 00:25
Происшествия

Австралия подтвердила утечку секретных данных полиции по делу MH17

Lenta.ru 01:42
Общество

Самолет с эвакуированными из Китая гражданами приземлился в Киеве

Планировалось, что рейс из Уханя с промежуточной посадкой в Алма-Ате прибудет в Борисполь в 08:05 по киевскому времени, однако по непонятным пока причинам, курс был изменен в направлении Харькова, затем самолет, сделав девять кругов, вновь полетел на Киев.
ТАСС 03:29
Экономика

Экономика Украины снижалась с 1990 по 2017 год — МВФ

Украина вошла в список стран, чьи экономики падали с 1990 по 2017 годы.
REGNUM 00:24
Экономика

ФАС предложила новую методику для увеличения портовых сборов

Максимальные ставки некоторых портовых сборов в России предложено увеличить в 154−177 раз, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект индексации сборов на 2020−2022 годы.
REGNUM 03:21
Происшествия

ГИБДД начала ловить на дорогах неплательщиков с помощью приставов

Сотрудники ГИБДД и Федеральной службы судебных приставов (ФССП) начали ловить на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Газета.Ru 00:20
Киберспорт

Metro Exodus уже разошлась тиражом в 200 тысяч копий в Steam

В свежем финансовом отчёте Embracer Group, материнская компания издательства Deep Silver, исполнительный директор конгломерата Ларс Вингефорс высказался об успешных продажах Metro Exodus в Steam.
Игромания.ру 02:01
Происшествия

В Хабаровске вынесли приговор планировавшему теракт в школе студенту

Первый Восточный окружной военный суд Хабаровска приговорил к восьми годам лишения свободы 19-летнего студента Александра Онуфриенко, планировавшего организовать теракт в своей бывшей школе.
RT на русском вчера в 20:54
Экономика

Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу

За счет повышения возраста выхода на пенсию в 2019 году общее количество пенсионеров сократилось на 401 тысячу человек, отмечается в отчете Счетной палаты.
Вечерняя Казань 02:08
Шоу-бизнес

Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»

Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Газета.Ru вчера в 11:52
Происшествия

МВД объявило в розыск трех дагестанцев, пропавших в Грозном

Трое уроженцев Дагестана, пропавших в Грозном, объявлены в розыск.
Молодежь Дагестана 03:03
Финансы

Рубль незначительно снизился к доллару и евро

Курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов повысился на 14 коп. до 63,72 руб. В свою очередь, курс евро вырос на 8 коп. и достиг отметки — 68,78 руб. Нефть марки Brent увеличилась на 0,25% и составила 59,28 доллара за баррель.
Газета.Ru 02:48
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК вчера в 04:53
Общество

Завтра китайцам приостановят въезд в Россию

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о временном закрытии въезда для граждан Китая на территорию России.
Южноуральская панорама вчера в 00:23
Экономика

«Яндекс», Mail.ru и Avito стали самыми дорогими компаниями рунета

Рейтинг Forbes самых дорогих компаний рунета снова возглавила «Яндекс». Стоимость компании достигает $14,6 млрд.
Коммерсантъ 03:22
Происшествия

Ещё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии

Японские медики диагностировали коронавирус COVID-19 ещё у двоих граждан России, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess.
RT на русском вчера в 23:43
Спорт

Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера

Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Sport.ru вчера в 07:43
Происшествия

СК показал видео с места жесткой посадки самолета в Магадане

Следственный комитет опубликовал на своем канале в YouTube видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
РБК 01:56
Политика

Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьер-министра

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что рассматривал кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России после рассмотрения четырех предыдущих предложенных кандидатур.
Известия вчера в 19:18
Общество

Число заразившихся коронавирусом вне Китая превысило 1 тысячу человек

К утру 18 февраля, число заразившихся коронавирусом вне материкового Китая составило 995 человек.
MOS.news 18 февраля в 00:15
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля

В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Коммерсантъ вчера в 07:57
Шоу-бизнес

Наташа Королева трогательно поздравила сына с 18-летием

Сегодня сыну Наташи Королевой и Сергея Глушко Архипу исполнилось 18 лет.
Вокруг ТВ вчера в 10:39
Общество

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Lenta.ru 18 февраля в 19:18
Общество

С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз» со спутником «Меридиан-М»

RT на русском 03:34
Политика

Власти Китая выдворяют из страны троих журналистов WSJ из-за заголовка

МИД Китая лишил аккредитации троих журналистов The Wall Street Journal (WSJ) в Пекине из-за названия одной из статей, опубликованных в газете.
Росбалт вчера в 17:20
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