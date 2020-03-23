Самолет ВКС России доставил первую партию медицинских масок из Китая. Это 25,5 миллиона штук, их направят в регионы для того, чтобы обеспечить аптечные сети, медработников, волонтеров, сотрудников полиции. Поставки из Китая будут продолжены, отмечает "ТВ Центр".

В Россию привезли более 25 млн медицинских масок из Китая

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