Общество

ИзвестияИзвестияВ Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС

Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС. Об этом 20 октября сообщила «Российская газета». По словам Абрамова, недолив связан с программным обеспечением топливораздаточных колонок.
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с чего всё началось

Глава Росстандарта раскрыл новый метод борьбы с недоливом на АЗС

Контролеров при работе методом тайного покупателя вооружат скрытым прибором, который сможет "ловить" недолив на уровне 1%. Кроме того, новый ГОСТ защитит топливораздаточные колонки от приспособлений и вредоносного ПО, обманывающих расходомер.
Российская газета00:00

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Росстандарт предложил новый метод борьбы с недоливом топлива на АЗС

РБК04:18

В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС

РИА Новости00:57

Власти придумали новый способ борьбы с обманом россиян на заправках

URA.Ru01:56

Борьбу с недоливом бензина начнут на российских АЗС

Телеканал 360°01:14

В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС

Газета.Ru05:04

В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС

Известия00:55

Глава Росстандарта раскрыл новый метод борьбы с недоливом на АЗС

Российская газета00:00
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Происшествия

Появилось видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае

Газета.Ru 02:45
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ProstoProSport 05:30
Спорт

Женская сборная России по биатлону лишилась квоты на Кубке мира

Квота российской женской команды на Кубке мира по биатлону в сезоне-2019/20 сократилась после решения Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации Маргариты Васильевой.
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Общество

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Фигурное катание

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Российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу на первом этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) -- турнире Skate America в Лас-Вегасе.
Коммерсантъ 02:38
Авто

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Происшествия

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Газета.Ru вчера в 20:00
Политика

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Новак считает, только такое предложение со стороны России может служить основой для дальнейшего сотрудничества с нового года.
Южный Федеральный 05:15
Происшествия

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Правительство может обязать банки верифицировать паспортные данные клиентов, а также проверять, на них ли оформлен номер мобильного телефона, как часто они им пользуются и когда меняли сам телефон.
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Общество

Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса

Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом.
РИА Новости вчера в 20:46
Футбол

Дзюба записал видеообращение к болельщикам после матча с «Ростовом»

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Путин обратился к работникам дорожного хозяйства с поздравлением

Президент России Владимир Путин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником.
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Общество

В РПЦ раскритиковали мужчин за любовь к футболу

Газета.Ru 04:53
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В ПФР рассказали о возможности досрочного выхода на пенсию

При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".
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Российская газета вчера в 20:07
Культура

Эрнст назвал показ «Бригады» социальной ошибкой

Константин Эрнст объяснил, почему он не стал ставить в эфир Первого канала сериал «Бригада»в начале 2000-х годов.
Рамблер вчера в 03:51
Армия и оружие

На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
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В ходе протестов в Каталонии пострадали 89 человек

Не менее 89 человек пострадали во время массовых акций протеста в Каталонии, из них 60 получили травмы в Барселоне, сообщает El Pais.
Коммерсантъ 18 октября в 21:44
Политика

Трамп признался в симпатии к России

Трамп напомнил, что экс-госсекретарь назвала члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард "фавориткой России", а бывшего кандидата в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн "российским агентом".
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Никлас Зюле получил разрыв крестообразной связки

ProstoProSport 05:13
Общество

Князь Георгий Романов приехал в Крым

Великий князь Георгий Михайлович Романов прибыл в Крым, сообщает РИА "Новости".
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У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Комсомольская правда вчера в 06:34
Общество

Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра

Жители грузинской Кутаиси устроили акцию протеста около здания театра имени Месхишвили, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 04:29
Общество

Финская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта

Корреспондент издания "Хельсингин Саномат" в Санкт-Петербурге Йенни Йесканен рассказала о своих впечатлениях от суточной поездки на поезде из северной столицы России в Мурманск.
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Скончался теннисист Александр Волков

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