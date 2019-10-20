Общество
ИзвестияВ Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС. Об этом 20 октября сообщила «Российская газета». По словам Абрамова, недолив связан с программным обеспечением топливораздаточных колонок.
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с чего всё началось
Контролеров при работе методом тайного покупателя вооружат скрытым прибором, который сможет "ловить" недолив на уровне 1%. Кроме того, новый ГОСТ защитит топливораздаточные колонки от приспособлений и вредоносного ПО, обманывающих расходомер.Российская газета00:00
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Единоборства
Гвоздик остается в больнице после боя с Бетербиевым
Тренер экс-чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBC Александра Гвоздика Тедди Атлас прокомментировал состояние спортсмена после проигрыша в битве с Артуром Бетербиевым.
ProstoProSport 05:30
Спорт
Женская сборная России по биатлону лишилась квоты на Кубке мира
Квота российской женской команды на Кубке мира по биатлону в сезоне-2019/20 сократилась после решения Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации Маргариты Васильевой.
Ruposters.ru вчера в 08:17
Шоу-бизнес
Недоброжелатели начали травлю 7-летней дочки Виктории Бони
Телезвезда уже давно смирилась с тем, что ее жизнь и успех не дают покоя недоброжелателям, однако она не была готова к тому, что они пойдут на крайности и начнут угрожать ее 7-летней дочери Анджелине.
Bimru.ru вчера в 11:07
Общество
В Гидрометцентре объяснили тёплую осень
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».
RT на русском вчера в 23:51
Экономика
«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей
Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС 18 октября в 12:03
Кино
В Краснодаре начались съемки фильма с участием Хабенского и Нагиева
Из известных артистов в съемках фильма примут участие Дмитрий Нагиев и Константин Хабенский. Также съемки пройдут в России, Китае и США.
Регион online вчера в 06:18
Фигурное катание
Россиянка Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе
Российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу на первом этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) -- турнире Skate America в Лас-Вегасе.
Коммерсантъ 02:38
Авто
Эксперты назвали авто с самыми проблемными АКПП
Автоматические трансмиссии в автомобилях пользуются большим спросом — они позволяют сосредоточиться исключительно на дороге и меньше утомляют, чем «механика».
SpeedMe 18 октября в 04:19
Происшествия
Поезд с футбольными фанатами загорелся в Берлине
Произошло возгорание в поезде, который перевозил футбольных болельщиков в Берлине, передает газета "Известия".
Газета.Ru вчера в 20:00
Политика
Новак назвал основу для партнёрства по газу с Украиной в 2020 году
Новак считает, только такое предложение со стороны России может служить основой для дальнейшего сотрудничества с нового года.
Южный Федеральный 05:15
Происшествия
В КБР полицейский убил своего коллегу в драке
В Нальчике полицейский убил своего коллегу из другого региона во время драки.
Российская газета вчера в 09:39
Общество
Правительство обяжет банки проверять клиентов по номеру телефона
Правительство может обязать банки верифицировать паспортные данные клиентов, а также проверять, на них ли оформлен номер мобильного телефона, как часто они им пользуются и когда меняли сам телефон.
Российская газета 02:51
Общество
Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса
Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом.
РИА Новости вчера в 20:46
Футбол
Дзюба записал видеообращение к болельщикам после матча с «Ростовом»
Невские Новости 03:37
Общество
Путин обратился к работникам дорожного хозяйства с поздравлением
Президент России Владимир Путин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником.
RT на русском 04:54
Общество
В РПЦ раскритиковали мужчин за любовь к футболу
Газета.Ru 04:53
Общество
В ПФР рассказали о возможности досрочного выхода на пенсию
При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".
РИА Новости 01:43
Армия и оружие
Турция согласовала с США границы зоны безопасности в Сирии
Анкара и Вашингтон договорились о создании на границе с Сирией особой зоны протяженностью 444 километра, которая будет контролироваться Турцией.
Российская газета вчера в 20:07
Культура
Эрнст назвал показ «Бригады» социальной ошибкой
Константин Эрнст объяснил, почему он не стал ставить в эфир Первого канала сериал «Бригада»в начале 2000-х годов.
Рамблер вчера в 03:51
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 13:59
Происшествия
В ходе протестов в Каталонии пострадали 89 человек
Не менее 89 человек пострадали во время массовых акций протеста в Каталонии, из них 60 получили травмы в Барселоне, сообщает El Pais.
Коммерсантъ 18 октября в 21:44
Политика
Трамп признался в симпатии к России
Трамп напомнил, что экс-госсекретарь назвала члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард "фавориткой России", а бывшего кандидата в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн "российским агентом".
Газета.Ru 00:46
Футбол
Никлас Зюле получил разрыв крестообразной связки
ProstoProSport 05:13
Общество
Князь Георгий Романов приехал в Крым
Великий князь Георгий Михайлович Романов прибыл в Крым, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:20
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка
У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Комсомольская правда вчера в 06:34
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Жители грузинской Кутаиси устроили акцию протеста около здания театра имени Месхишвили, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 04:29
Общество
Финская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта
Корреспондент издания "Хельсингин Саномат" в Санкт-Петербурге Йенни Йесканен рассказала о своих впечатлениях от суточной поездки на поезде из северной столицы России в Мурманск.
Вести.Ru вчера в 08:42
Теннис
Скончался теннисист Александр Волков
Александр Волков был победителем трёх турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов в одиночном разряде, в том числе Кубка Кремля 1994 года.
Говорит Москва вчера в 09:28