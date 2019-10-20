Контролеров при работе методом тайного покупателя вооружат скрытым прибором, который сможет "ловить" недолив на уровне 1%. Кроме того, новый ГОСТ защитит топливораздаточные колонки от приспособлений и вредоносного ПО, обманывающих расходомер.

с чего всё началось

Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС. Об этом 20 октября сообщила «Российская газета». По словам Абрамова, недолив связан с программным обеспечением топливораздаточных колонок.

В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС

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