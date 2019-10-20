Общество

ИзвестияИзвестияВ Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС

Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС. Об этом 20 октября сообщила «Российская газета». По словам Абрамова, недолив связан с программным обеспечением топливораздаточных колонок.
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с чего всё началось

Глава Росстандарта раскрыл новый метод борьбы с недоливом на АЗС

Росстандарт готовит арсенал для проверок автозаправочных станций на недолив топлива: проверяться будет не конкретная колонка, а ее работа как система, в том числе ее связь с оператором за кассой.
Российская газета00:00

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Глава Росстандарта раскрыл новый метод борьбы с недоливом на АЗС

Российская газета00:00

В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС

Известия00:55

Борьбу с недоливом бензина начнут на российских АЗС

Телеканал 360°01:14

Власти придумали новый способ борьбы с обманом россиян на заправках

URA.Ru01:56

Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС

Газета.Ru02:17

В Росстандарте рассказали о способах борьбы с недоливом на АЗС

Life.ru01:57

Росстандарт будет бороться с недоливом на АЗС новым способом

Московский Комсомолец03:49
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Армия и оружие

В Анкаре заявили, что в Сирии погиб турецкий военный

ТАСС 02:02
Происшествия

СК назвал причину прорыва дамбы в Красноярском крае

Следственный комитет назвал приоритетную версию прорыва дамбы в Красноярском крае, передает ТАСС.
Газета.Ru 03:35
Происшествия

В США школьный тренер разоружил ученика с дробовиком с помощью объятий

Школьный тренер обезоружил ученика в американском городе Портленд (штат Орегон), заключив его в объятия после того, как тот явился в школу с заряженным дробовиком, сообщает телеканал ABC News.
РИА Новости вчера в 17:35
Общество

Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса

Самолет авиакомпании Qantas Airlines совершил самый долгий в истории беспосадочный перелет.
Lenta.ru вчера в 18:38
Общество

Российские банки обяжут проверять клиентов по номеру телефона

Российский кабмин предложил обязать банки проверять клиентов по номеру телефона.
Газета.Ru 01:46
Фигурное катание

Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе

Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
РИА Новости 01:51
Армия и оружие

«Уралвагонзавод» оснастил танки российскими тепловизорами

Танки Т-72 оснащались тепловизорами французского производства, однако в 2019 году производитель принял решение отказаться от иностранных комплектующих.
Экономика сегодня вчера в 13:49
Политика

Политолог прокомментировал слова Трампа об отношении к россиянам

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа, который признался в симпатии к россиянам.
RT на русском 02:54
Общество

В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока

Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Известия 02:45
Общество

В России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменится порядок поверки счетчиков — теперь бумажные документы уйдут в прошлое, а юридическое значение будет иметь только запись в специальной электронной базе Росстандарта.
БИЗНЕС Online вчера в 02:08
Футбол

Карпин рассказал, почему «Ростов» разгромно проиграл «Зениту»

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин назвал причину того, почему его команда крупно проиграла «Зениту».
Блокнот Ростов-на-Дону 02:35
Футбол

Доменико Тедеско: состав «Спартака» не нуждается в серьезных переменах

Новый тренер "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что состав его команды не нуждается в серьезных изменениях.
Вести.Ru 03:31
Происшествия

В КБР полицейский убил своего коллегу в драке

В Нальчике полицейский убил своего коллегу из другого региона во время драки.
Российская газета вчера в 09:39
Технологии

В сети появилось возможное фото PlayStation 5 для разработчиков

В сеть утекла фотография PlayStation 5 для разработчиков, которую ранее нигде не публиковали.
CyberSport.ru вчера в 11:12
Единоборства

Турнир по ММА в Краснодарском крае завершился массовой дракой

В Краснодарском крае в городе Сочи 19 октября прошел масштабный турнир по ММА Fight Nights Global 95.
Регион online 02:40
Авто

Эксперты подсчитали, сколько стоит подготовить автомобиль к зиме

Автоновости дня вчера в 09:02
Единоборства

Бетербиев нокаутировал Гвоздика

В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
МонаВиста вчера в 04:30
Технологии

Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения

UfaTime.ru 17 октября в 14:32
Политика

Новак: Решение споров «Газпрома» и «Нафтогаза» будет основой партнерства с 2020 года

Россия считает урегулирование споров «Газпрома» и «Нафтогаза» в суде основой партнерства по газу с 2020 года и ждет ответа Украины на предложение о мировой.
Украина.ру 03:10
Культура

Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»

Культуромания 18 октября в 07:36
Футбол

Сегодня тульский «Арсенал» сыграет с «Сочи»

Первый Тульский 00:40
Технологии

Электронные четки из Ватикана взломали за 15 минут

Электронные четки, которые 17 октября представили в Ватикане, оказались с «изъяном». Его обнаружил эксперт по кибербезопасности.
Комсомольская правда 03:11
Армия и оружие

СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»

Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Происшествия

В Москве произошел крупный пожар на складе со скотчем

В московском районе Кунцево произошел крупный пожар в здании склада, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 01:29
Наука

Ученые СО РАН создали БАД для печени из коры березы

Сотрудники института органической химии СО РАН создали из коры березы противовоспалительный препарат.
НДН.инфо 18 октября в 00:41
Хоккей

«Лос-Анджелес» победил «Калгари», Ковальчук забил в большинстве

«Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари» — 4:1. Самым результативным игроком встречи стал Джефф Картер, набравший 2 (1+1) очка.
Спорт-Экспресс 00:46
Единоборства

Нурмагомедов — Макгрегору: «В Москве насильников не ждут»

Ирландец ответил на русском: «Увидимся в Москве, киска», на что россиянин написал, что «в Москве насильников не ждут».
Спорт-Экспресс вчера в 13:28
Политика

Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс

Сенатора Алексея Пушкова не удивили слова экс-депутата Рады Надежды Савченко о бывшем главе государства Петре Порошенко.
РИА Новости вчера в 07:19
Армия и оружие

В Германии проходят учения НАТО по ведению ядерной войны

Газета.Ru вчера в 05:57
Футбол

«Челси» додавил «Ньюкасл» в Лондоне

Матч 9-го тура «Челси» Фрэнка Лэмпарда провёл дома.
Евро-футбол.ру вчера в 11:52
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