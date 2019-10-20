Общество
ИзвестияВ Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС. Об этом 20 октября сообщила «Российская газета». По словам Абрамова, недолив связан с программным обеспечением топливораздаточных колонок.
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с чего всё началось
Росстандарт готовит арсенал для проверок автозаправочных станций на недолив топлива: проверяться будет не конкретная колонка, а ее работа как система, в том числе ее связь с оператором за кассой.Российская газета00:00
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Происшествия
Мать истощенной девочки из Орла назвала сообщения СМИ брехней
Мать девочки, попавшей в одну из орловских больниц в истощенном состоянии, отреагировала на сообщения СМИ об издевательствах над ребенком, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 05:06
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка
У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Комсомольская правда вчера в 06:34
Армия и оружие
Ушаков прокомментировал операцию Турции в Сирии
РИА Новости 07:39
Армия и оружие
США начали перебрасывать военных в Литву
Военнослужащие Вооружённых сил (ВС) США прибудут скоро к месту дислокации в Литве для совместных учений.
Ferra 10:01
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Лас-Вегасе
Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в одиночном разряде у женщин на этапе Гран-при фигуристов Skate America, проходившем в Лас-Вегасе.
REGNUM 02:14
Общество
Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»
РИА Новости 04:32
Общество
Новозеландским солдатам разрешат краситься и носить накладные ресницы
Силы обороны Новой Зеландии внесли изменения в рекомендации по уходу за собой и внешнему виду служащих, включая мужчин, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 07:39
Шоу-бизнес
Молодая возлюбленная Петросяна тратит миллионы на дизайнерские вещи
Молодая спутница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова тратит миллионы на свой гардероб и аксессуары.
URA.Ru 18 октября в 21:46
Здоровье
Врачи назвали ранние симптомы рака желудка
Ранние признаки рака желудка могут быть схожими с симптомами других заболеваний, поэтому больные зачастую не обращают на них внимания.
UfacityNews.ru 18 октября в 22:51
Общество
В Калифорнии активизировался спящий 500 лет тектонический разрыв
Ученые установили, что в Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение крупный разлом в земной коре, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, передает Science.
Газета.Ru 04:25
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru 17 октября в 20:29
Происшествия
При ЧП в Красноярском крае было разрушено пять дамб
Дамбы, на которых произошёл прорыв в Красноярском крае, возведены незаконно и без разрешающих документов.
RT на русском 07:24
Общество
Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре
Основатель компании SpacX и генеральный директор Tesla Илон Маск выступил на краснодарском бизнес-форуме "Дело за малым!" по видеосвязи.
РИА Новости 18 октября в 18:14
Спорт
IBU: союз биатлонистов России не выполнил условия для восстановления
Союз биатлонистов России (СБР) не выполнил всех условий для восстановления своего статуса, 19 октября заявили в Международном союзе биатлонистов (IBU) в ходе конгресса организации в Мюнхене.
Красная весна вчера в 10:52
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога Чубайса
В свою очередь, в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредили, что новый налог спровоцирует увеличение инфляции, повышение цен на продукцию металлургического комплекса и транспорт.
Lenta.ru 16 октября в 22:57
Политика
Лавров рассказал о провокациях в дипломатии
В дипломатии встречаются провокации, поэтому не всегда нужно сразу отвечать на негативные выпады в свой адрес.
Известия 08:50
Происшествия
В Крыму один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с микроавтобусом
Один человек погиб и шестеро пострадали в дорожной аварии с микроавтобусом в Крыму, сообщает МВД по Крыму.
РИА Новости 03:21
Общество
Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах
Значимыми, по версии депутата, предлагается считать сайты, страницы сайтов, информационные системы или компьютерные программы, которые позволяют их владельцу собирать информацию о пользователях, находящихся на территории России.
РБК 18 октября в 15:32
Здоровье
Томичам расскажут, как уберечься от переломов и остеопороза
Лекцию «Защитите себя от остеопороза и переломов» для жителей областного центра проведет главный внештатный ревматолог регионального департамента здравоохранения Ольга Аношенкова.
Tomsk.Ru 03:01
Происшествия
На соревнованиях в Хабаровске погиб сотрудник Росгвардии
Сотрудник Росгвардии из Бурятии погиб от полученных травм во время соревнований в Хабаровске.
ТАСС 08:49
Единоборства
В Сочи на турнире ММА произошла массовая драка
В Сочи на турнире Fight Nights Global 95 произошла массовая драка, сообщает издание Sport24.
Дождь 10:10
Наука
В Канаде изобрели «щит невидимости»
Ученые из канадской компании Hyperstealth смогли создать "щит невидимости". Об этом сообщили на сайте предприятия, занимающегося камуфляжем.
РЕН ТВ вчера в 07:23
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Армия и оружие
Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии
Lenta.ru вчера в 00:57
Футбол
ЦСКА упустил победу над «Уфой» в матче чемпионата России
Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" в матче 13-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 09:00
Футбол
Карпин рассказал, почему «Ростов» разгромно проиграл «Зениту»
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин назвал причину того, почему его команда крупно проиграла «Зениту».
Блокнот Ростов-на-Дону 02:35
Общество
Президент Чили ввёл чрезвычайное положение ещё в трёх городах страны
Президент Чили Себастьян Пиньера из-за продолжающихся в стране протестов ввёл чрезвычайное положение в ещё трёх городах и соседних коммунах: Ла-Серена, Кокимбо и Ранкагуа.
RT на русском 09:02