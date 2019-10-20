Общество

ИзвестияИзвестияВ Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС

Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС. Об этом 20 октября сообщила «Российская газета». По словам Абрамова, недолив связан с программным обеспечением топливораздаточных колонок.
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с чего всё началось

Глава Росстандарта раскрыл новый метод борьбы с недоливом на АЗС

Росстандарт готовит арсенал для проверок автозаправочных станций на недолив топлива: проверяться будет не конкретная колонка, а ее работа как система, в том числе ее связь с оператором за кассой.
Российская газета00:00

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Новый метод борьбы с недоливом бензина столкнется с проблемами. Но есть способ избежать обмана

Телеканал 360°06:40

Росстандарт предложил новый метод борьбы с недоливом топлива на АЗС

РБК04:18

Глава Росстандарта раскрыл новый метод борьбы с недоливом на АЗС

Российская газета00:00

Власти придумали новый способ борьбы с обманом россиян на заправках

URA.Ru01:56

В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС

РИА Новости00:57

В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС

Известия00:55

В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС

Газета.Ru05:04
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Происшествия

Мать истощенной девочки из Орла назвала сообщения СМИ брехней

Мать девочки, попавшей в одну из орловских больниц в истощенном состоянии, отреагировала на сообщения СМИ об издевательствах над ребенком, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 05:06
Шоу-бизнес

У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка

У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Комсомольская правда вчера в 06:34
Армия и оружие

Ушаков прокомментировал операцию Турции в Сирии

РИА Новости 07:39
Армия и оружие

США начали перебрасывать военных в Литву

Военнослужащие Вооружённых сил (ВС) США прибудут скоро к месту дислокации в Литве для совместных учений.
Ferra 10:01
Фигурное катание

Фигуристка Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Лас-Вегасе

Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в одиночном разряде у женщин на этапе Гран-при фигуристов Skate America, проходившем в Лас-Вегасе.
REGNUM 02:14
Общество

Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»

РИА Новости 04:32
Общество

Новозеландским солдатам разрешат краситься и носить накладные ресницы

Силы обороны Новой Зеландии внесли изменения в рекомендации по уходу за собой и внешнему виду служащих, включая мужчин, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 07:39
Шоу-бизнес

Молодая возлюбленная Петросяна тратит миллионы на дизайнерские вещи

Молодая спутница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова тратит миллионы на свой гардероб и аксессуары.
URA.Ru 18 октября в 21:46
Здоровье

Врачи назвали ранние симптомы рака желудка

Ранние признаки рака желудка могут быть схожими с симптомами других заболеваний, поэтому больные зачастую не обращают на них внимания.
UfacityNews.ru 18 октября в 22:51
Общество

В Калифорнии активизировался спящий 500 лет тектонический разрыв

Ученые установили, что в Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение крупный разлом в земной коре, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, передает Science.
Газета.Ru 04:25
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru 17 октября в 20:29
Происшествия

При ЧП в Красноярском крае было разрушено пять дамб

Дамбы, на которых произошёл прорыв в Красноярском крае, возведены незаконно и без разрешающих документов.
RT на русском 07:24
Общество

Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре

Основатель компании SpacX и генеральный директор Tesla Илон Маск выступил на краснодарском бизнес-форуме "Дело за малым!" по видеосвязи.
РИА Новости 18 октября в 18:14
Спорт

IBU: союз биатлонистов России не выполнил условия для восстановления

Союз биатлонистов России (СБР) не выполнил всех условий для восстановления своего статуса, 19 октября заявили в Международном союзе биатлонистов (IBU) в ходе конгресса организации в Мюнхене.
Красная весна вчера в 10:52
Происшествия

Школьный тренер в Орегоне разоружил стрелка при помощи объятий

РБК вчера в 14:25
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога Чубайса

В свою очередь, в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредили, что новый налог спровоцирует увеличение инфляции, повышение цен на продукцию металлургического комплекса и транспорт.
Lenta.ru 16 октября в 22:57
Политика

Лавров рассказал о провокациях в дипломатии

В дипломатии встречаются провокации, поэтому не всегда нужно сразу отвечать на негативные выпады в свой адрес.
Известия 08:50
Происшествия

В Крыму один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с микроавтобусом

Один человек погиб и шестеро пострадали в дорожной аварии с микроавтобусом в Крыму, сообщает МВД по Крыму.
РИА Новости 03:21
Общество

Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах

Значимыми, по версии депутата, предлагается считать сайты, страницы сайтов, информационные системы или компьютерные программы, которые позволяют их владельцу собирать информацию о пользователях, находящихся на территории России.
РБК 18 октября в 15:32
Происшествия

Подозреваемый в поджоге дома под Ярославлем признался в преступлении

RT на русском 08:27
Здоровье

Томичам расскажут, как уберечься от переломов и остеопороза

Лекцию «Защитите себя от остеопороза и переломов» для жителей областного центра проведет главный внештатный ревматолог регионального департамента здравоохранения Ольга Аношенкова.
Tomsk.Ru 03:01
Происшествия

На соревнованиях в Хабаровске погиб сотрудник Росгвардии

Сотрудник Росгвардии из Бурятии погиб от полученных травм во время соревнований в Хабаровске.
ТАСС 08:49
Единоборства

В Сочи на турнире ММА произошла массовая драка

В Сочи на турнире Fight Nights Global 95 произошла массовая драка, сообщает издание Sport24.
Дождь 10:10
Наука

В Канаде изобрели «щит невидимости»

Ученые из канадской компании Hyperstealth смогли создать "щит невидимости". Об этом сообщили на сайте предприятия, занимающегося камуфляжем.
РЕН ТВ вчера в 07:23
Армия и оружие

СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»

Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Происшествия

На прибывшем в Таллин из Финляндии пароме нашли тела мужчины и женщины

РБК 08:57
Армия и оружие

Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии

Lenta.ru вчера в 00:57
Футбол

ЦСКА упустил победу над «Уфой» в матче чемпионата России

Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" в матче 13-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 09:00
Футбол

Карпин рассказал, почему «Ростов» разгромно проиграл «Зениту»

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин назвал причину того, почему его команда крупно проиграла «Зениту».
Блокнот Ростов-на-Дону 02:35
Общество

Президент Чили ввёл чрезвычайное положение ещё в трёх городах страны

Президент Чили Себастьян Пиньера из-за продолжающихся в стране протестов ввёл чрезвычайное положение в ещё трёх городах и соседних коммунах: Ла-Серена, Кокимбо и Ранкагуа.
RT на русском 09:02
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