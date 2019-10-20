Общество

ИзвестияИзвестияВ Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС

Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС. Об этом 20 октября сообщила «Российская газета». По словам Абрамова, недолив связан с программным обеспечением топливораздаточных колонок.
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с чего всё началось

Глава Росстандарта раскрыл новый метод борьбы с недоливом на АЗС

Росстандарт готовит арсенал для проверок автозаправочных станций на недолив топлива: проверяться будет не конкретная колонка, а ее работа как система, в том числе ее связь с оператором за кассой.
Российская газета00:00

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Новый метод борьбы с недоливом бензина столкнется с проблемами. Но есть способ избежать обмана

Телеканал 360°06:40

Росстандарт предложил новый метод борьбы с недоливом топлива на АЗС

РБК04:18

В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС

Известия00:55

Власти придумали новый способ борьбы с обманом россиян на заправках

URA.Ru01:56

В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС

РИА Новости00:57

В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС

Газета.Ru05:04

Глава Росстандарта раскрыл новый метод борьбы с недоливом на АЗС

Российская газета00:00
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Происшествия

В Казани задержали водителя, которого преследовал автомобиль ГИБДД

РИА Новости 07:13
Шоу-бизнес

Дочь Тимати познакомилась с новорожденным братом

Сына Тимати, маленького Ратмира, уже познакомили со старшей сестрой – 5-летней Алисой. Произошло это вполне современно – по видеосвязи.
Телепрограмма 17 октября в 09:51
Происшествия

На месте прорыва дамбы под Красноярском возобновили поиски пропавших

На месте прорыва дамбы в Курагинском районе на юге Красноярского края возобновлена поисково-спасательная операция.
Life.ru вчера в 20:48
Происшествия

Подозреваемый в поджоге дома под Ярославлем признался в преступлении

RT на русском 08:27
Футбол

«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге

Вести.Ru 06:31
Единоборства

Боксер Гвоздик оказался в больнице после поражения от Бетербиева

Российская газета 05:25
Происшествия

В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи

Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.
РИА Новости 08:13
Политика

Песков рассказал, чем руководствуется Путин в международной политике

Российский президент Владимир Путин, осуществляя международную политику, руководствуется внутренними делами страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:20
Авто

Названы самые продаваемые в Москве автомобили с пробегом

Вечерняя Москва 17 октября в 21:49
Футбол

Зенит — Ростов 6:1

Газета.Ru вчера в 13:42
Авто

Удешевленная версия Kia Sportage стала бестселлером марки

Абсолютным бестселлером бренда стала удешевленная версия кроссовера Kia Sportage.
Новые автомобили 18 октября в 23:56
Общество

Новозеландским солдатам разрешат краситься и носить накладные ресницы

Силы обороны Новой Зеландии внесли изменения в рекомендации по уходу за собой и внешнему виду служащих, включая мужчин, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 07:39
Политика

Лавров рассказал о «разводках» на примере американской дипломатии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 1", посвященном 75-летию МГИМО, рассказал о дипломатической "разводке" США после победы Дональда Трампа на выборах.
РИА Новости 07:47
Фигурное катание

Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе

Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
РИА Новости 01:51
Армия и оружие

Глава Пентагона заявил о перебрасывании тысячи военных из Сирии в Ирак

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что около тысячи военных перебрасываются с северо-востока Сирии в западных Ирак для борьбы с ИГ.
Газета.Ru вчера в 23:06
Футбол

Григорян после поражения «Тамбова» подал в отставку

Life.ru вчера в 10:07
Общество

Диетологи перечислили продукты, которые «никогда нельзя есть»

Некоторые продукты лучше из рациона исключить вовсе, советуют они.
Российская газета 06:25
Армия и оружие

СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»

Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Происшествия

Мать истощенной девочки из Орла назвала сообщения СМИ брехней

Мать девочки, попавшей в одну из орловских больниц в истощенном состоянии, отреагировала на сообщения СМИ об издевательствах над ребенком, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 05:06
Происшествия

Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии

Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.
Газета.Ru вчера в 04:12
Происшествия

В Тюмени загорелся завод «ПолимерПласт»

В Тюмени в воскресенье, 20 октября, возник пожар на территории завода "ПолимерПласт". На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
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Общество

Князь Георгий Романов приехал в Крым

Великий князь Георгий Михайлович Романов прибыл в Крым, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:20
Хоккей

Зарипов и Умарк подрались в матче «Салавата» и «Ак Барса»

Капитаны «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» Линус Умарк и Данис Зарипов подрались друг с другом в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Sportbox.RU вчера в 09:49
Политика

СМИ опубликовали письмо главы офиса Зеленского о «формуле Штайнмайера»

В Сети появился текст письма, написанного главой администрации президента Украины Владимира Зеленского Андреем Богданом о "формуле Штайнмайера".
Радио Sputnik 18 октября в 15:19
Политика

Лавров рассказал, когда ему было стыдно за происходящее в стране

Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-1" рассказал, что ему приходилось "делить с Отчизной стыд" в период, когда разваливался СССР.
РИА Новости 07:15
Здоровье

Минздрав объявил список смертельно опасных прививок

Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти пациента.
URA.Ru 17 октября в 17:54
Шоу-бизнес

Сын Дмитрия Певцова принял присягу и стал кадетом

Знаменитость опубликовал фото с сыном, которое подписал: «Кадет Елисей принял присягу». Фолловеры начали поздравлять Дмитрия Певцова.
OAnews 05:19
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномально теплую осень в Центральной России

Аномально теплую погоду в центральной части России вызвал антициклон.
РИА Новости вчера в 23:18
Политика

Британский парламент поддержал новую отсрочку Brexit

Британский парламент поддержал поправку, согласно которой премьер-министр страны должен просить об отсрочке Brexit независимо от итогов голосования по соглашению между Лондоном и Брюселем.
Мой Брянск вчера в 11:00
ЖКХ

Три подконтрольные Киеву города Луганской области остались без воды

В результате без воды остались город Лисичанск (южная и центральная части), Приволье и Новодружеск. Пострадали почти 80 тысяч человек.
Ореанда-Новости 04:59
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