Общество

РИА НовостиРИА НовостиРосстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения. Об этом пишет "Российская газета" после беседы с главой ведомства Алексеем Абрамовым.
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с чего всё началось

В Росстандарте рассказали об изменении порядка поверки счетчиков

Единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения станет запись в реестре Росстандарта (Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений), бумажные свидетельства о поверке будут носить дополнительный информационный характер и оформляться по желанию владельца прибора.
Российская газетавчера в 01:10

Подробнее о событии

Росстандарт рассказал о новых правилах проверки счетчиков

ТАССвчера в 23:25

Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков

РЕН ТВвчера в 22:08

В Росстандарте рассказали об изменении порядка поверки счетчиков

Российская газетавчера в 01:10

В России изменятся правила поверки счетчиков в домах и квартирах

URA.Ruвчера в 14:54

Счётчики будут проверять по-новому

Общественное телевидение Россиивчера в 13:33

Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков

Известиявчера в 10:48

Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков

РИА Новостивчера в 18:48
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Происшествия

Посольство Украины сообщило о работе по установлению личности погибших

Посольство Украины устанавливает личность погибших упавшего украинского лайнера в Тегеране.
РБК 00:48
Армия и оружие

СМИ сообщили о 80 погибших в результате атаки Ирана на базы США

В результате атаки Ирана на американские базы в Ираке погибли 80 человек. Об этом сообщает телеканал Press TV.
RT на русском 00:47
Наука

Наличие в доме собаки уменьшает риск развития шизофрении

В США, в ходе исследований связи между наличием шизофрении и биполярного расстройства и содержанием собак в доме, выяснилось, что риск первой болезни резко снижается, если дети росли рядом с животными.
ToDay News Ufa 06 января в 14:35
Армия и оружие

Постпред Ирана призвал СБ ООН осудить незаконные действия США

Ранее МИД Ирака подал официальную жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса в результате ракетного обстрела США в Багдаде.
RT на русском вчера в 22:18
Шоу-бизнес

Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов

Актриса Анастасия Заворотнюк, страдающая онкологическим заболеванием, специально распространяет информацию о своей болезни из-за долгов.
News.ru вчера в 14:43
Армия и оружие

Армия Хафтара взяла под контроль ливийский город Сирт

Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара взяла под контроль город Сирт на западе Ливии, а также аэропорт и прибрежный порт, передает телеканал Sky News Arabia.
РБК 06 января в 12:34
Гаджеты

AMD представила 64-ядерный процессор Ryzen Threadripper 3990X

Сотрудники AMD в рамках выставки CES 2020 продемонстрировали новейший процессор под названием Ryzen Threadripper 3990X, обладающий 64 ядрами.
Discover24 вчера в 04:56
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче Кубка лиги

В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги "Манчестер Сити" на поле стадиона "Олд Траффорд" обыграл "Манчестер Юнайтед" – 3:1.
Вести.Ru вчера в 17:35
Армия и оружие

Трамп прокомментировал атаку Ирана на базы США словами «все хорошо»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал удар Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по двум американским авиабазам словами «все хорошо».
Lenta.ru вчера в 22:02
Общество

В Госдуме назвали хамством поведение Жириновского на Красной площади

Ющенко назвал поведение Жириновского, который раздавал людям деньги на Красной площади, называя их "холопами", некорректным с человеческой и политической точек зрения.
Газета.Ru вчера в 18:11
Общество

Причиной крушения под Тегераном самолета стало возгорание двигателя

Ранее сообщалось, что украинский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни.
Газета.Ru 01:06
Автоспорт

Ферстаппен и Red Bull продлили контракт до конца 2023 года

Планы Ферстаппена, контракт которого с Red Bull должен был истечь в конце следующего года, в прошлом сезоне были одной из популярных тем для обсуждения в паддоке.
Motorsport.com Россия вчера в 07:40
Шоу-бизнес

Модель Оксана Самойлова показала дом в Майами

Оксана решила показать поклонникам в Инстаграме свое новое жилище.
Shraibikus News 06 января в 12:56
Хоккей

«Вашингтон» разгромил «Оттаву» с дублем Овечкина

REGNUM вчера в 23:38
Происшествия

В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе

Российская газета 06 января в 20:42
Политика

Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 09:13
Спорт

Большунов одержал победу на «Тур де Ски»

Норвежец Йоханнес Клебо стал третьим. Ранее сообщалось, что Тереза Йохауг выиграла гонку на 10 км и одержала победу на «Тур де Ски».
RT на русском 05 января в 09:52
Происшествия

В Новосибирской области загорелся торговый комплекс

Торговый комплекс "Центральный" загорелся на площади более 3 тысяч квадратных метров в городе Искитим Новосибирской области, эвакуированы 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 00:53
Происшествия

В Новокузнецке во дворе многоэтажки нашли тело новорожденного

Тело новорожденной девочки обнаружено во дворе одного из многоквартирных домов в Новокузнецке Кемеровской области.
ТАСС вчера в 23:00
Энергетика

Минприроды заявило о скором истощении запасов нефти в России

Опубликован отчет Минприроды РФ по запасам природных ресурсов в стране. Их общая стоимость по оценке ведомства составляет 55 трлн рублей.
Европейско-Азиатские новости вчера в 22:29
Гаджеты

Замена Redmi K30 5G от Realme обзаведется эксклюзивной версией

Компания уже выпускала подобное издание своего смартфона в прошлом году — тогда оно отличалось наличием специального оформления, а также увеличенным объемом памяти.
Ferra 06 января в 05:57
Общество

Ученые раскрыли тайну картины «Спаситель мира» да Винчи

Итальянский художник эпохи Ренессанса Леонардо да Винчи в своей работе "Спаситель мира" (Salvator Mundi) изобразил в руках Христа не стеклянный шар, а полую сферу.
РЕН ТВ вчера в 05:55
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 7 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 00:29
Хоккей

Воронков отомстил «камере телеканала TSN» за проигрыш в финале МЧМ

Форвард молодёжной сборной Росси по хоккею Дмитрий Воронков разбил молотком модель «камеры телеканала TSN» в эфире клубного ТВ казанского «Ак Барса».
RT на русском вчера в 14:34
Футбол

В сети появилось изображение формы «Интера» на следующий сезон

Выездной комплект будет выполнен в белом цвете с узором из квадратных чёрных и синих полос (в сети уже шутят на тему игры в "крестики-нолики").
Soccer.ru 00:42
Шоу-бизнес

Пугачева на фотоснимке выглядит моложе Галкина

В Инстаграме юмориста обсуждают великолепный внешний вид Пугачевой. На фотографии она выглядит моложе Галкина.
Вести Подмосковья вчера в 22:45
Происшествия

Пропавшего в Ижевске ребенка нашли в заброшенном доме

В Ижевске пропавший сутки назад мальчик обнаружен живым в заброшенном здании, сообщили 7 января в следственном управлении СК по Удмуртии.
Известия вчера в 16:46
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет

После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Gazeta.SPb 06 января в 16:22
Политика

Украинцам усложнят правила въезда в страны Европы

С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".
РИА Новости вчера в 09:10
Армия и оружие

США запретили американским авиакомпаниям полеты над Ираном и Ираком

Американским гражданским самолетам запрещены полеты над территориями Ирана, Ирака, а также над Персидским и Оманским заливами.
РБК вчера в 22:32
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