Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Росстандарте рассказали об отмене документов на поверку счетчиков

В правительстве хотят заменить выдачу бумажных свидетельств о проверке счетчиков на запись в электронной базе, рассказал "Российской газете" глава Росстандарта Алексей Абрамов.
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Глава Росстандарта рассказал об отмене документов на поверку счетчиков

Порядок оформления поверки счетчиков изменится: юридическое значение будет иметь только запись в специальной базе данных Росстандарта. Бумажные свидетельства станут необязательными, их будут выдавать лишь по желанию владельца прибора учета.
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