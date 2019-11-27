Итоги проведённых в 2019 году проверок российских АЗС позволили составить карту качества топлива. Об этом говорится в сообщении Росстандарта. В 18 регионах доля нарушений превысила 20%.

В Росстандарте составили карту качества топлива на АЗС

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