Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Expert.ru
Expert.ru

В Росстате назвали отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Эксперты Росстата назвали отрасли с самыми высокими зарплатами в стране. Согласно данным ведомства, больше всех в РФ зарабатывают нефтяники и газовики. Средний доход работников нефтегазовой отрасли составляет 159 тыс. ежемесячно, пишет «Российская газета».В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

Больше всех в России зарабатывают те, кто занят добычей нефти и природного газа. По данным Росстата за июнь 2020 года, средний доход у работников этой отрасли составляет 158 тыс. рублей в месяц.
Российская газетавчера в 18:00
Подробнее о событии
Профиль

Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

Профильвчера в 12:21
Российская газета

Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

Российская газетавчера в 18:00
Газета.Ru

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Газета.Ruвчера в 08:37
РИА Новости

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами

РИА Новостивчера в 08:16
Вечерняя Москва

Росстат перечислил отрасли с самыми высокими зарплатами

Вечерняя Москвавчера в 19:39
РЕН ТВ

Росстат определил отрасли с самыми высокими зарплатами

РЕН ТВвчера в 18:49
Lenta.ru

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Lenta.ruвчера в 11:29

Лукашенко поручил МВД и КГБ обеспечить порядок в Гродненской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне продолжающихся акций протеста поручил МВД и КГБ в течение субботы и воскресенья обеспечить порядок на улицах Гродно и городов Гродненской области.
Лукашенко поручил МВД и КГБ обеспечить порядок в Гродненской области
РИА Новости08:54
7

США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану

Инициатива со стороны Москвы была связана с заявлением Соединенных Штатов о восстановлении санкций в отношении Ирана, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Газета.Ruвчера в 06:06
64

Правозащитник сообщил о состоянии Навального после перелета в Германию

Политик Алексей Навальный, госпитализированный в Омске, будет проходить лечение в клинике Charite в Германии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на основателя фонда Cinema for Peace, организовавшего перелет оппозиционера в Берлин, Яка Бизила.
РБК05:22
142

Ветеран ВМС США предупредил о последствиях борьбы с подлодками России

Размышления США и стран НАТО о методах эффективной борьбы с российским флотом в случае военного конфликта чреваты применением атомного оружия, приводит слова ветерана ВМС США Брэдфорда Дисмьюкса Naval College Review.
Известиявчера в 23:01
24

На космодром Байконур доставлен орбитальный модуль «Наука» для МКС

Москва, 19 августа 2020, 17:57 — REGNUM На космодром Байконур благополучно доставлен многофункциональный космический лабораторный модуль «Наука», предназначенный для российского сегмента МКС, сообщает 19 августа пресс-служба «Роскосмоса».
REGNUM19 августа в 10:57
11

ВЦИОМ: 52% россиян не хотят делать прививку от коронавируса

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что 42% россиян готовы сделать прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». О нежелании прививаться заявили 52% опрошенных.
Коммерсантъ06:46
1K