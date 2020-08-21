В Росстате назвали отрасли с самыми высокими зарплатами в России
Эксперты Росстата назвали отрасли с самыми высокими зарплатами в стране. Согласно данным ведомства, больше всех в РФ зарабатывают нефтяники и газовики. Средний доход работников нефтегазовой отрасли составляет 159 тыс. ежемесячно, пишет «Российская газета».В источнике
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Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами
Больше всех в России зарабатывают те, кто занят добычей нефти и природного газа. По данным Росстата за июнь 2020 года, средний доход у работников этой отрасли составляет 158 тыс. рублей в месяц.
Российская газетавчера в 18:00
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