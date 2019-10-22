Росстат обнародовал данные о зарплате россиян по видам экономической деятельности. На основе этой статистики RT составил рейтинг профессиональных областей, в которых зафиксированы наибольшие темпы роста заработной платы за пять лет.

с чего всё началось

Были проанализированы данные за пять лет. За последние пять лет наиболее существенно выросли зарплаты работников, которые заняты в сферах культуры, спорта, а также сотрудников организаций досуга и развлечения. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные статистики.

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