Общество
Мой БрянскВ Росстате назвали сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат
Были проанализированы данные за пять лет. За последние пять лет наиболее существенно выросли зарплаты работников, которые заняты в сферах культуры, спорта, а также сотрудников организаций досуга и развлечения. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные статистики.
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с чего всё началось
Росстат обнародовал данные о зарплате россиян по видам экономической деятельности. На основе этой статистики RT составил рейтинг профессиональных областей, в которых зафиксированы наибольшие темпы роста заработной платы за пять лет.RT на русском03:00
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Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ.
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Главным героем встречи стал нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, в активе которого гол и две результативные передачи.
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Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что итоги инвестиционного форума в Мариуполе покажут уровень профессионализма и эффективности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова.
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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.
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Эксперты рассказали о четырех признаках, сигнализирующих о необходимости замены тормозной жидкости.
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СМИ узнали о влиянии Путина и Орбана на отношение Трампа к Украине
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РБК 11:15
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Россия, Украина и ЕС провели технические консультации 21 октября в Брюсселе в рамках подготовки к трехсторонней встрече на министерском уровне, которая намечена на 28 октября.
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Дневной стационар открылся в больнице поселка Маркова
Стационар дневного пребывания открыли в больнице поселка Маркова Иркутского района.
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Отметил бы прежде всего его великолепные артистические качества, которые сделали бы честь любому актеру "Больших и Малых академических театров".
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Суд оштрафовал «Мемориал» на 300 тыс. руб. по закону об иноагентах
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Футбол
«Локомотив» на выезде сыграет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» сыграет с туринским «Ювентусом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Армия и оружие
Минобороны сообщило о полете Ту-95 над Японским и Желтым морями
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РБК 12:20
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Путин включил журналиста Вышинского в состав СПЧ
«Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 21 октября, подписал Указ о внесении изменений в состав Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека», — сказано на официальном сайте СПЧ.
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