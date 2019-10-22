Общество

Мой БрянскМой БрянскВ Росстате назвали сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат

Были проанализированы данные за пять лет. За последние пять лет наиболее существенно выросли зарплаты работников, которые заняты в сферах культуры, спорта, а также сотрудников организаций досуга и развлечения. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные статистики.
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с чего всё началось

Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России

Росстат обнародовал данные о зарплате россиян по видам экономической деятельности. На основе этой статистики RT составил рейтинг профессиональных областей, в которых зафиксированы наибольшие темпы роста заработной платы за пять лет.
RT на русском03:00

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Росстат назвал сферы деятельности с самым быстрым ростом зарплат

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RT на русском03:00

Росстат назвал сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат

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URA.Ru03:38

Опубликован рейтинг областей труда с наибольшими темпами роста зарплат

Газета.Ru03:36

Названы отрасли с наибольшими темпами роста зарплат

РИА Новости05:45
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