В России на начало 2020 года на 1 тыс. женщин приходилось 866 мужчин. Об этом свидетельствуют предварительные данные Росстата, которые пресс-служба ведомства предоставила RT. Число мужчин превышает число женщин лишь в возрастной категории от 0 до 29 лет, где на 1 тыс. женщин приходится 1050 мужчин.

с чего всё началось

На начало 2020 года в России на тысячу женщин приходилось 866 мужчин. Эти предварительные данные сообщили в Федеральной службе государственной статистики. Единственная возрастная категория, где число мужчин превышает число женщин, - от 0 до 29 лет.

В Росстате назвали соотношение числа мужчин и женщин в России

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