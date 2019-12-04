За год стоимость продуктов для оливье выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия». Тазик традиционного новогоднего салата (12 порций) обойдется россиянам в 1,02 тыс. рублей.

с чего всё началось

Средняя стоимость ингредиентов для оливье увеличилась на 4,6%. Таким образом, блюдо для семьи из четырех человек теперь обойдется около 1 тыс. руб. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

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