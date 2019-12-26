Общество

Якутия 24Якутия 24Более 120 млн тонн составит урожай зерна в России в 2019 году

Урожай зерновых в стране прогнозируется на уровне 121 миллиона тонн в 2019 году, передает телеканал "Якутия 24".
Читать в источнике
Комментировать
Владимир Путин
В этом году у нас рекордный урожай сахарной свеклы, подсолнечника, сои. По зерну, по всем прогнозам, снова выходим на высокий результат – порядка 121 миллиона тонн. Ежегодные урожаи за сто миллионов становятся устойчивой тенденцией. То, что прежде воспринималось как рекорд, сегодня норма.
— Владимир ПутинВзгляд.ру вчера в 06:09

Подробнее о событии

Урожай зерна в России в 2019 году составит около 121 млн тонн

ТАССвчера в 06:35

Урожай зерна в России в 2019 году составит около 121 млн тонн, сообщил Путин

Парламентская газетавчера в 07:08

Россия: запасов пшеницы у … на 32% меньше, чем год назад. Данные на 1 декабря 2019г

Зерно Он-Лайн24 декабря в 03:18

Путин рассказал об объемах урожая зерна в 2019 году

РИА Новостивчера в 05:56

Сегодняшнее число

Коммерсантъ24 декабря в 17:23

Путин сравнил успехи РФ и РСФСР по уровню урожайности

REGNUMвчера в 05:55

Кубанский АПК: в гонке аграрных направлений

Деловая газета. Юг24 декабря в 01:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 11:45, Ашберн
Экономика

Tesla привлекла миллиардное финансирование от китайских банков

Ранее на этой неделе агентство Reuters сообщило, что Tesla и группа китайских банков договорились о предоставлении нового пятилетнего кредита на 10 млрд юаней для автомобильного завода в Шанхае.
Вести.Финанс вчера в 22:37
Общество

Батурину объявили в розыск по делу о клевете

Мировой суд в Калмыкии объявил вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете после ряда ее неявок на судебные заседания.
ТАСС 11:34
Общество

Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет

Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
РИА Новости вчера в 17:30
Экономика

«Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд

«Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных украинской компании по решению Стокгольмского арбитража.
Коммерсантъ 11:38
Политика

Украина попросила военную помощь у Германии и получила отказ

Германия отклонила просьбу Украины о предоставлении военной помощи.
Lenta.ru 10:27
Политика

Премьер Украины заявил, что переговоры по газу продолжаются

Сегодня Россия и Украина продолжают обсуждать газовое сотрудничество.
Говорит Москва 09:25
Политика

Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье

Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.
РБК вчера в 19:39
Политика

Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года

Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
RT на русском 10:43
Происшествия

В Алматы разбился пассажирский самолет

В Алматы разбился пассажирский самолет Самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, выполнявший регулярный рейс по маршруту Алматы—Нур-Султан, потерпел катастрофу при взлете.
Коммерсантъ 09:00
Политика

Земан допустил отмену визита в Москву из-за оценки событий 1968 года

Президент Чехии Милош Земан заявил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне из-за негативной оценки МИД России принятого чешскими властями закона о признании 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.
RT на русском 11:04
Фигурное катание

Косторная выиграла короткую программу на чемпионате России

Алена Косторная лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
РИА Новости 10:01
Единоборства

Цзю рассказал, почему не состоится бой Кадырова и Емельяненко

Абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю считает, что бой между главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровом и бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко не состоится.
Вечерняя Москва 10:39
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

РИА Новости вчера в 16:44
Происшествия

В Великом Новгороде из-за гибели подростка задержаны полицейские

В Великом Новгороде задержаны сотрудники полиции, в отношении которых возбуждено уголовное дело по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.
REGNUM 09:12
Общество

Суд вернул прокурору дело о хищении 330 млн рублей НПО Лавочкина

Химкинский городской суд вернул прокурору дело о хищении 330 млн рублей из бюджета структуры «Роскосмоса» АО «НПО Лавочкина».
RT на русском 11:15
Футбол

Гвардиола назвал самый важный момент в истории «Манчестер Сити»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался относительно поиска замены аргентинскому нападающему Серхио Агуэро.
Евро-футбол.ру 01:35
Политика

Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности

Вице-премьер Алексей Гордеев на заседании Совета безопасности представил новую Доктрину продовольственной безопасности России, президент РФ Владимир Путин ее утвердил.
Вести.Ru 08:45
Технологии

В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»

В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.
РИА Новости 08:24
Футбол

Жано может продолжить карьеру в Турции

Полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе в ближайшее время может перебраться в чемпионат Турции.
Евро-футбол.ру 09:24
Общество

Британский посол описал Россию тремя словами

Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
РБК 08:47
Политика

Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом

Украинские власти взыскали первый штраф с казахстанской авиакомпании Euro-Asia Air за полет над Республикой Крым на сумму почти в $6 тыс. Об этом в пятницу, 27 декабря, заявило командование воздушных сил Украины со ссылкой на авиационную службу страны.
Известия 10:34
Происшествия

Контейнеровоз врезался в набережную на Босфоре

Босфор перекрыли для судоходства из-за инцидента с контейнеровозом Songa Iridium, который врезался в набережную, сообщает DHA.
Вести.Ru 05:43
Транспорт

В Шереметьеве 17 января откроется новый международный терминал С1

RT на русском 09:21
Энергетика

Новак: РФ может выйти из соглашения ОПЕК+ в 2020 году

Напомним, 1 июля страны ОПЕК+ согласовали решение о продлении ограничения добычи нефти до марта следующего года.
УтроNews 03:58
Общество

Песков назвал версию о теракте в Магнитогорске год назад слухами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что версия теракта в качестве причины трагедии в Магнитогорске год назад - это слухи: информация не соответствует действительности, был взрыв газа.
РИА Новости 04:18
Шоу-бизнес

Пелагея подтвердила разрыв с хоккеистом Телегиным

Полина Смирнова (Пелагея) официально заявила о расставании с хоккеистом Иваном Телегиным.
Москва 24 вчера в 06:22
Экономика

Сбербанк назвал основные тенденции на банковском рынке

Эксперты Сбербанка подвели банковские итоги 2019 года и определили основные тренды, сложившиеся на банковском рынке.
РБК 10:29
Авто

Появилось возможное изображение новой машины Формулы-1 «Феррари»

В социальных сетях появилось возможное изображение нового гоночного болида Формулы-1 «Феррари».
Car.ru 09:05
Экономика

Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
Известия 05:13
Происшествия

В Подмосковье школьница умерла при сдаче ГТО в бассейне

Газета.Ru 08:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное