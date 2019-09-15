МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пшено в ближайшее время в России станет дешевле, стоимость риса в рознице также будет снижаться, при этом цены на гречневую крупу из-за сокращения производства, скорее всего, будут постепенно расти, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

с чего всё началось

Специалисты Росстата рассказали, какие крупы в России изменятся в цене. В скором времени возможно подорожание гречи. В прошлом месяце пшено и рис подорожали, а вот цена на гречневую крупу снизилась.

В Росстате рассказали об изменении цен на популярные в РФ крупы

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