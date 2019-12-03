Ранее сенатор от Демократической партии США Чак Шумер направил в ФБР письмо, в котором сообщил об "угрозе национальной безопасности" со стороны российского приложения FaceApp.

с чего всё началось

В ответ ФБР заявило, что такую угрозу создает любое приложение из России, поскольку доступ к собираемым им данным есть у местных спецслужб.

В «Ростехе» назвали заявление ФБР о российских приложениях вбросом

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