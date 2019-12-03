Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ «Ростехе» назвали заявление ФБР о российских приложениях вбросом

В ответ ФБР заявило, что такую угрозу создает любое приложение из России, поскольку доступ к собираемым им данным есть у местных спецслужб.
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с чего всё началось

В «Ростехе» назвали заявление ФБР о российских приложениях вбросом

Ранее сенатор от Демократической партии США Чак Шумер направил в ФБР письмо, в котором сообщил об "угрозе национальной безопасности" со стороны российского приложения FaceApp.
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В «Ростехе» назвали заявление ФБР о российских приложениях вбросом

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В «Ростехе» назвали страшилкой претензии ФБР к приложениям из России

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Коммерсантъ12:59

Госкорпорация Ростех называет вбросом обвинения ФБР в адрес российских приложений

Эхо Москвы12:00
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Даниэль Ли стал главным победителем British Fashion Awards

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Пассажиры рейса Хабаровск — Иркутск из Бурятии в состоянии сильного алкогольного опьянения не смогли дойти до самолета — в выдвижном рукаве для прохода на борт их обнаружила служба авиабезопасности, после чего мужчин сняли с рейса, говорится в сообщении управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.
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Армия и оружие

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Офис Зеленского утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса

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Основатели Google ушли со своих постов в материнской компании Alphabet

Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин оставили свои посты в материнской компании Alphabet.
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Политика

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Один из энтузиастов решил провести сравнение, протестировав свой 2-ядерный процессор Intel Core i3-6100 той же версией AIDA 64 Extreme v5.99.4900.
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Россия и Украина на 10 лет продлили контракт на транзит нефти

«3 декабря 2019 года АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти территорией Украины, которое продлевает его действие на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года»,— говорится в сообщении.
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Количество групп команд в Профессиональной футбольной лиге в сезоне 2020/2021 сократится с пяти до четырех.
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