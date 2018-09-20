Коронавирус
РБКМинобороны построит 16 инфекционных центров до 15 мая
Минобороны построит в России до 15 мая в два этапа 16 новых модульных инфекционных центров, сообщил министр обороны Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».
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Кино
Голливудский актер Марк Блум умер от коронавируса
Политика
США предложили награду в $15 млн за помощь в аресте Мадуро
США предъявили обвинения президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и другим высокопоставленным чиновникам страны в наркотерроризме, сообщает Reuters.
Общество
Во Франции за сутки от коронавируса умерли 365 человек
Более 360 человек умерли за последние 24 часа во Франции от последствий нового коронавируса, общее количество смертей на территории страны составило 1696.
Политика
Правительство Сербии попросило Россию помочь в борьбе с коронавирусом
Сербское правительство призвало Россию оказать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Экономика
Повышенный налог на дивиденды будет введен в России в 2021 году
Налог на процентные доходы по банковским вкладам будет введен также с 2021 года, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
Общество
Власти Москвы допустили продление выходных из-за коронавируса
Власти Москвы позднее решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом.
Происшествия
На Кубе умер заразившийся коронавирусом россиянин
На Кубе в больнице скончался россиянин, заразившийся коронавирусом. Об этом говорится в сообщении Минздрава страны.
Общество
Путин объявил в России нерабочую неделю
Следующая неделя в России — с 30 марта по 5 апреля — объявлена нерабочей. Президент заявил об этом в обращении к нации.
Политика
В Россию доставили более 1 млн масок от предпринимателя Джека Ма
Самолёт ВКС доставил в Россию более 1 млн масок, а также 200 тыс. тест-систем для выявления коронавируса от предпринимателя Джека Ма.
Общество
Состояние заразившегося коронавирусом Лещенко улучшилось
Состояние заразившегося коронавирусом Льва Лещенко улучшилось. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Общество
Правительство РФ представило перечень тех, кто не подпадает под «нерабочий режим»
Правительство РФ составило перечень категорий работников и организаций, на которых не будет распространяться режим нерабочей недели с 30 марта о 3 апреля.
Общество
В Москве скончались два пациента с коронавирусной инфекцией
О смерти двух пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Москве сообщили в столичном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Общество
Максимальный штраф за нарушение карантина может составить 1 млн рублей
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на документ, если действия юрлица во время режима ЧС или в период действия карантина повлекли причинение вреда здоровью человека или его смерть, но не содержат уголовно наказуемого деяния, то на организацию будет наложен штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей или последует приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 75 тысяч
Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в США превысило 75 тыс. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который ведёт подсчёты на основе федеральных и местных данных.
Общество
В Калининграде на неделю закроют зоопарк
В Калининграде зоопарк закроют с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля.
Экономика
«Сбербанк» вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц
Внутренние переводы физических лиц в Сбербанке станут платными для сумм свыше 50 тысяч рублей за один месяц.
Политика
Украина закрывает границу с 27 марта для всех граждан
Власти Украины закроют границу с пятницы, 27 марта, в том числе для всех украинских граждан, заявил президент Владимир Зеленский.
Религия
РПЦ считает незаконным запрет на посещение храмов в Петербурге
Правовое управление Русской православной церкви прокомментировало введённый губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым запрет на посещение религиозных объектов из-за распространения коронавируса.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Футбол
Кокорин нашел плюсы в переносе Евро-2020
Нападающий "Сочи" Александр Кокорин высказался о переносе чемпионата Европы на 2021 год из-за коронавируса.
Здоровье
Путин подписал закон о фиксации цен на лекарства в условиях эпидемий
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий кабмину право ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия в случае угрозы возникновения эпидемий или при чрезвычайных ситуациях.
Общество
В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины
В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
Происшествия
СМИ рассказало о первом подтвержденном случае коронавируса в Ухане
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши
Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
Общество
В Нижегородской области ввели новые меры из-за ситуации с COVID-19
Магазины, кроме продуктовых и аптек, временно приостанавливают работу в Нижегородской области, закрываются парикмахерские, вводятся ограничения на посещения парков и других общественных мест, сообщил глава региона Глеб Никитин.
Общество
Россия прекращает авиасообщения с другими странами
Правительство России выдвинуло распоряжение для Росавиации обеспечить с 00.00 27 марта этого года полное прекращение регулярного и чартерного авиасообщения с другими государствами.
Общество
В Петербурге на неделю закроют общественные заведения и магазины
Сегодня глава Северной столицы Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга, согласно которому с 28 марта по 5 апреля будут закрыты рестораны, кафе, бары, объекты розничной торговли и парки.
Кино
Обязательный к просмотру во время карантина назван фильм
Кинокритики решили развлечь тех, кто обрек себя на добровольный карантин, и посоветовали к обязательному просмотру ряд фильмов.
Экономика
Путин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам страны в среду, 25 марта, предложил меры по поддержке малого и среднего бизнеса из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.