Минобороны построит в России до 15 мая в два этапа 16 новых модульных инфекционных центров, сообщил министр обороны Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».

Общество Во Франции за сутки от коронавируса умерли 365 человек Более 360 человек умерли за последние 24 часа во Франции от последствий нового коронавируса, общее количество смертей на территории страны составило 1696.

Происшествия На Кубе умер заразившийся коронавирусом россиянин На Кубе в больнице скончался россиянин, заразившийся коронавирусом. Об этом говорится в сообщении Минздрава страны.

Общество Путин объявил в России нерабочую неделю Следующая неделя в России — с 30 марта по 5 апреля — объявлена нерабочей. Президент заявил об этом в обращении к нации.

Общество Состояние заразившегося коронавирусом Лещенко улучшилось Состояние заразившегося коронавирусом Льва Лещенко улучшилось. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Общество В Москве скончались два пациента с коронавирусной инфекцией О смерти двух пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Москве сообщили в столичном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Общество Максимальный штраф за нарушение карантина может составить 1 млн рублей Как передаёт РИА Новости со ссылкой на документ, если действия юрлица во время режима ЧС или в период действия карантина повлекли причинение вреда здоровью человека или его смерть, но не содержат уголовно наказуемого деяния, то на организацию будет наложен штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей или последует приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Общество Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 75 тысяч Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в США превысило 75 тыс. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который ведёт подсчёты на основе федеральных и местных данных.

Здоровье Путин подписал закон о фиксации цен на лекарства в условиях эпидемий Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий кабмину право ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия в случае угрозы возникновения эпидемий или при чрезвычайных ситуациях.

Общество В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.

Политика Посла России вызвали в МИД Польши Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.

Общество Россия прекращает авиасообщения с другими странами Правительство России выдвинуло распоряжение для Росавиации обеспечить с 00.00 27 марта этого года полное прекращение регулярного и чартерного авиасообщения с другими государствами.

Общество В Петербурге на неделю закроют общественные заведения и магазины Сегодня глава Северной столицы Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга, согласно которому с 28 марта по 5 апреля будут закрыты рестораны, кафе, бары, объекты розничной торговли и парки.