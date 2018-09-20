Коронавирус

Вести.RuВести.RuВ Ростове-на-Дону начали строить инфекционный медицинский центр

В Ростове-на-Дону начали возводить инфекционный медицинский центр. Учреждение планируют задействовать при лечении заболевших коронавирусом. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в рамках заседания правительства.
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Минобороны построит 16 инфекционных центров до 15 мая

РБК07:28

Минобороны построит 16 модульных инфекционных центров

РИА Новости05:02

Минобороны построит 16 военных центров для борьбы с инфекциями

Lenta.ru05:23

Минобороны построит 16 инфекционных центров за полтора месяца

Газета.Ru05:11

Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров

Известия05:31

Минобороны построит 16 инфекционных центров до 15 мая

ТАСС04:52

Шойгу сообщил о строительстве 16 инфекционных центров в России

Московский Комсомолец05:35
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 14:04, Ашберн
Происшествия

В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв

Ведомости 11:31
Политика

Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 12:46
Политика

Зеленский выступил против VIP-палат для руководства Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против VIP-палат для первых лиц государства.
Lenta.ru 13:19
Общество

Борис Акунин заразился коронавирусом

Последние годы Акунин живет по Франции.
Эхо Москвы 13:00
Политика

Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Известия 09:19
Происшествия

На Кубе умер россиянин с коронавирусом

Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.
Ведомости 12:30
Происшествия

В районе падения Су-27 в Черном море зафиксирован сигнал радиобуя

Сигнал радиобуя зафиксировал морской спасательный подцентр «Севастополь» в районе падения Су-27 в Черном море.
BFM.ru 00:29
Шоу-бизнес

Дочь Татьяны Догилевой снялась обнаженной

Каждый сам решает как проводить свое время во время карантина.
Srnsk 02:32
Общество

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Lenta.ru 07:44
Наука

Связь обнаружили между гипертонией и коронавирусом

Китайские медики обнаружили связь между гипертонией и коронавирусом.
Evo-rus.com 09:04
Технологии

Компания Microsoft указала на две критические уязвимости в ОС Windows

Компания Microsoft нашла критическую уязвимость во всех Windows. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 24 марта в 16:10
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Известия Мордовии 08:08
Общество

Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»

«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
РБК вчера в 15:18
Экономика

Путин повысил налог на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей

Граждане, чей общий доход от вкладов превышает 1 миллион рублей, должны будут выплачивать 13-процентный налог с получаемых процентов.
Компания вчера в 09:48
Общество

Губернатор Воронежской области – воронежцам: «Лучше дома»

Воронеж, 26 марта 2020, 19:07 — REGNUM Губернатор Воронежской области Александр Гусев выступил с обращением к жителям региона 26 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 12:07
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия 05:13
Общество

Путин объявил о нерабочей неделе из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей с сохранением заработной платы.
Кубань 24 вчера в 09:28
Хоккей

Уткин отреагировал на решение КХЛ о досрочном завершении сезона

Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о решении Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) досрочно завершить сезон из-за распространения коронавируса.
RT на русском вчера в 08:03
Космос

Предоставление услуги доступа в интернет со спутника «Экспресс-АМ6» прекращено

Предназначен для обеспечения услуг телерадиовещания, подвижной связи, высокоскоростного доступа в интернет и передачи данных на территории России.
Радиочастотный спектр 11:34
Общество

Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты

Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Pravda.Ru 24 марта в 03:25
Политика

Путин на саммите G20 предупредил о последствиях пандемии коронавируса

«Похоже, что текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008—2009 годов, а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию», — цитирует ТАСС главу государства.
RT на русском 11:09
Общество

Коронавирус обнаружен у сотрудника аппарата правительства России

У одного из сотрудников аппарата правительства России 25 марта диагностирован коронавирус.
Сиб.фм 11:00
Общество

Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет

Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тыс. руб. на ребенка ежемесячно.
Газета.Ru вчера в 09:34
Кино

Скончался сценарист Илья Рубинштейн

Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
Газета.Ru вчера в 04:47
Экономика

Россияне отказываются платить по кредитам из-за коронавируса

В ВТБ отметили, что уже начали получать обращения от клиентов, пострадавших от коронавируса и рассматривают их в индивидуальном порядке.
Мир новостей 11:54
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Транспорт

ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса

Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
Вести.Ru 06:25
Общество

Минпросвещения опровергло слух о досрочном завершении учебного года

Министерство просвещения опровергло недостоверную информацию, распространяемую в соцсетях, о принятии решения «досрочно завершить» учебный год.
Марийская правда 11:40
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости 24 марта в 10:21
Музыка

Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big»

Екатерина Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big».
Evo-rus.com 04:25
Как работают Яндекс.Новости?
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