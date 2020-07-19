Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Рекомендуем
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
RuNews24.ru
RuNews24.ru

В Ростове-на-Дону размыло часть мемориала жертвам холокоста

Открытие мемориального комплекса состоялось в Ростове-на-Дону в 1975 году. Здесь похоронено около 30 тысяч человек. Прошедшие в Ростове-на-Дону проливные дожди сильно размыли склон напротив памятного места и разрушили грунт, вызвав оползень и смыв его часть, а также унеся фрагменты бордюров.В источнике
Подробнее о событии
1rnd.ru

Власти Ростова пообещали укрепить склон мемориала на Змиевской балке

1rnd.ruвчера в 05:37
Donnews.ru

Власти Ростова рассказали, как будут восстанавливать мемориальный комплекс в Змеёвской балке

Donnews.ruвчера в 02:43
161.ru

Ливень разрушил часть мемориала жертвам Холокоста на Змиевской балке

161.ru18 июля в 10:56
КП - Ростов-на-Дону

В Ростове ливень разрушил склон в мемориальном комплексе в Змиевской балке

КП - Ростов-на-Дону18 июля в 13:11
Дон-ТР

Пятничный ливень разрушил часть мемориального комплекса в Змиевской балке

Дон-ТР18 июля в 12:26
Don24

Ливневки работают: в Ростове оценили объем работ для восстановления города после дождя

Don2418 июля в 12:02
Rostov gazeta

Власти Ростова рассказали о последствиях затопления города

Rostov gazetaвчера в 01:44
Реклама

Луганск заявил о выводе с передовой иностранных наемников ВСУ

«С целью недопущения в дальнейшем скандалов, связанных с участием иностранных граждан в составе подразделений ВСУ, участвующих в конфликте в Донбассе, командующий операцией Объединенных сил Кравченко отдал указания на немедленный вывод всех иностранных граждан с передовых позиций с последующей их отправкой в центральные регионы страны», – передает РИА «Новости» его слова.
Луганск заявил о выводе с передовой иностранных наемников ВСУ
Взгляд.рувчера в 12:17
6
Реклама

ЦБ может понизить ставку еще на 0,5%. Что это значит для инвестора

Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев считает, что ставка вероятнее всего, будет понижена на 0,25-0,5%. «Однако шансов на снижение ее на 0,25% все же больше — инфляционные показатели вполне позволяют не спешить делать большие шаги, а умеренное понижение ставки оставит Центробанку определенный простор для маневра на следующих заседаниях», — пишет эксперт.
РБКвчера в 10:02
77

Роспотребнадзор изучит распространение коронавируса среди людей с ВИЧ

Роспотребнадзор РФ заявил о начале всероссийского исследование по изучению влияния пандемии коронавируса среди ВИЧ-инфицированных пациентов, а также россиян с негативным ВИЧ-статусом.
Комсомольская правда20:57
Реклама

В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19

Клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной при участии Минобороны России, завершаются в госпитале Бурденко, выписывается последняя группа добровольцев, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
РИА Новости17:03
290
Реклама

Китай перебросил на остров в Южно-Китайском море группу истребителей

Пекин, 19 июля 2020, 10:24 — REGNUM Китайская Народная Республика перебросила крупную группу истребителей J-11B на военную базу на острове Вуди на территории спорных Парасельских островов в Южно-Китайском море.
REGNUMвчера в 03:24

Полиция отпустила задержанного по делу о пожаре в соборе Нанта

Французские правоохранительные органы отпустили из-под стражи 39-летнего выходца из Руанды, задержанного в субботу в рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла в городе Нант на западе страны.
ТАССвчера в 16:53
61
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама