В Ростове-на-Дону размыло часть мемориала жертвам холокоста
Открытие мемориального комплекса состоялось в Ростове-на-Дону в 1975 году. Здесь похоронено около 30 тысяч человек. Прошедшие в Ростове-на-Дону проливные дожди сильно размыли склон напротив памятного места и разрушили грунт, вызвав оползень и смыв его часть, а также унеся фрагменты бордюров.В источнике
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Власти Ростова рассказали, как будут восстанавливать мемориальный комплекс в Змеёвской балке
Donnews.ruвчера в 02:43
В Ростове ливень разрушил склон в мемориальном комплексе в Змиевской балке
КП - Ростов-на-Дону18 июля в 13:11