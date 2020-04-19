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РИА НовостиРИА НовостиВ Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения

С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области. Соответствующие изменения в воскресенье утвердил губернатор Василий Голубев. Разрешения начнут действовать с четверга.
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В Ростове рассказали, где можно получить новые пропуска для работающих граждан

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Для въезда и передвижения по Ростову с 23 апреля будут действовать новые разрешения

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В Ростове выдавать новые разрешения будут в девяти пунктах

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Новые пропуска для работающих горожан введут в Ростове

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Как оформить новый пропуск для работающих горожан в Ростове

Блокнот Ростов-на-Дону14:34
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В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, которые мешают соседнему участку, рассказал председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
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Рогозин назвал многоразовые ракеты невыгодными

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Происшествия

Число жертв смертельной стрельбы в Канаде возросло

По данным полиции, жертвами стали по меньшей мере 13 человек. Кроме того, в результате стрельбы также погибла одна сотрудница полиции.
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Здоровье

Врач назвала, для кого из молодых людей особенно опасен коронавирус

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Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы

Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
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Общество

Минфин перевел регионам 32,4 млрд рублей на оснащение коечного фонда

Минфин России дополнительно перечислил регионам 32,4 миллиарда рублей на оснащение и модернизацию коечного фонда в рамках борьбы с коронавирусом.
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Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
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Перинатальный центр в Якутске закрыли на карантин по коронавирусу

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Трамп предложил помощь Ирану из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп выразил готовность помочь Ирану в борьбе с эпидемией коронавируса в стране.
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Названы причины продажи почти новых автомобилей с минимальным пробегом

Специалисты портала NJCAR.RU назвали пять основных причин, которые вынуждают продавать почти новые автомобили.
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АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% для повышения спроса на продукты промышленности в условиях ситуации с коронавирусом.
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Еще 16 человек в Саратовской области заболели коронавирусом

По данным регионального оперштаба на 19 апреля, на территории Саратовской области подтверждены еще 16 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
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В направлении Земли летит новая комета

В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
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