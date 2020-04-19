С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области. Соответствующие изменения в воскресенье утвердил губернатор Василий Голубев. Разрешения начнут действовать с четверга.

В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения

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