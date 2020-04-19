Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения

С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области. Соответствующие изменения в воскресенье утвердил губернатор Василий Голубев. Разрешения начнут действовать с четверга.
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с чего всё началось
Губернатор Ростовской области Василий Голубев 19 апреля утвердил изменения
 порядка въезда и перемещения по Ростову, сообщает пресс-служба главы региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону01:11

Подробнее о событии

В Ростове рассказали, где можно получить новые пропуска для работающих граждан

Donday.ruвчера в 14:55

Власти Ростова объяснили, как получить новые пропуска для передвижения по городу

Donnews.ruвчера в 12:16

В Ростове подготовлены к работе пункты выдачи разрешений на перемещения по городу

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Как оформить новый пропуск для работающих горожан в Ростове

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Новые пропуска для работающих горожан введут в Ростове

Rostov gazetaвчера в 09:28

Для въезда и передвижения по Ростову с 23 апреля будут действовать новые разрешения

Правительство Ростовской областивчера в 06:15
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 01:40, Ашберн
Общество

АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян для получения пособий

Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением временно приравнять мигрантов к гражданам России для получения пособий по безработице, а также ряда других льгот и выплат в рамках поддержки работников организаций на фоне борьбы с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:09
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Общество

Самолет с россиянами вылетел из Таиланда в Кемерово

Известия вчера в 09:58
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Гаджеты

Плановое обновление Windows 10 привело к появлению «экрана смерти»

Компания Microsoft 14 апреля этого года выпустила плановое обновление для Windows 10, которое по традиции выходит во второй вторник каждого месяца.
Актуальные Новости 01:07
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Экономика

Disney перестает платить зарплату 100 тысячам сотрудников

Как сообщает Financial Times, мировой лидер индустрии развлечений решил не выплачивать зарплату более чем ста тысячам работников тематических парков и отелей, находящимся в отпусках.
Вести.Ru вчера в 23:18
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Происшествия

Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось

Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек.
Lenta.ru вчера в 22:41
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Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше

Вести.Ru вчера в 13:45
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Происшествия

Кемеровчанин с заразной болезнью сбежал из медучреждения

Иск о принудительной госпитализации молодого человека в ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический фтизиопульмонологический медицинский центр» суд удовлетворил полностью, а сотрудникам ФССП было поручено проконтролировать исполнение судебного решения.
Сибдепо 00:09
Здоровье

Названа суточная стоимость лечения от коронавируса на Украине

Заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микитчак сообщила, что стоимость лечения от коронавируса в больницах республики варьируется от $11 до $370 за пациента в сутки.
Известия вчера в 14:37
Общество

Всероссийские проверочные работы переносятся на следующий учебный год

Проверку знаний российских школьников решено отложить до начала следующего учебного года. Обычно такие работы пишутся в конце учебного года.
Суть событий 17 апреля в 03:40
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Общество

Инфекционист рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус ведет себя очень странно. Диагностика COVID-19 в связи с этим затруднена.
Российская газета вчера в 23:47
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Технологии

Полноценный дебют Sony PlayStation 5 и Xbox Series X состоится намного раньше из-за отменённой E3 2020

По словам Ахмада, Sony PlayStation 5 и Xbox Series X будут полноценно представлены публике намного раньше, чем планировалось изначально.
iXBT.com вчера в 23:37
Происшествия

В ДТП на алтайской трассе погибли три человека

REGNUM вчера в 23:47
Политика

Названы организаторы акций против самоизоляции в США

Газета Washington Post назвала организаторов акций против самоизоляции в США.
Lenta.ru 01:13
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Армия и оружие

Военные РФ разогнали ракету «Нудоль» до гиперзвуковой скорости

RuNews24.ru 00:52
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Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 18 апреля в 11:25
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Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова без Джигана отметила праздник сына

Пока известный музыкант и репер Джиган находится на лечении, в его большом загородном доме праздик — день рождения младшего сына Давида, которому 18 апреля исполнилось 2 месяца.
Что происходит вчера в 10:48
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Общество

Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов

Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов У московской полиции не хватает смартфонов для проверки цифровых пропусков граждан в период режима самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 17:40
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Происшествия

В Кировской области пьяные избили врача и водителя скорой помощи

Полиция Кирова ведет розыск двоих неизвестных, накануне напавших на водителя и врача скорой помощи, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе ГУ МВД по Кировской области.
Интерфакс 18 апреля в 11:22
582
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
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Энергетика

Цена нефти марки Brent упала до $26,94 за баррель

Фьючерс нефти WTI потерял 8,75% и стоит $22,84 за баррель.
REGNUM вчера в 22:12
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Происшествия

СК установил зачинщиков бунта в ангарской колонии

«Уже установлены основные зачинщики и участники беспорядков на территории ИК-15, их порядка 200 человек», — заявили в СК.
RT на русском 17 апреля в 03:23
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Общество

В Челябинской области коронавирус подтвердили у 97 человек

В регионе коронавирус диагностировали у 97 человек, за сутки выявили 14 новых случаев.
Эхо Москвы в Челябинске 01:17
Общество

КПП вызвал пробку на Сарапульском тракте

Udm-Info вчера в 10:57
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Экономика

Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей

Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM вчера в 09:25
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Общество

В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом

В столице скончались 28 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 18 апреля в 15:55
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Происшествия

В Иркутске умер третий пациент с коронавирусом

Третий пациент с диагнозом COVID-19 умер в Иркутске, сообщает оперштаб региона в Telegram-канале.
РИА Новости 00:33
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Общество

В России создан прототип электрического авиадвигателя

ПРАЙМ 00:00
Общество

Число заражённых коронавирусом в США достигло 755 533

Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в США достигло 755 533, смертельных исходов — 40 461.
RT на русском вчера в 18:20
Экономика

WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса

Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК вчера в 00:19
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