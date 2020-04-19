Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения

С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области. Соответствующие изменения в воскресенье утвердил губернатор Василий Голубев. Разрешения начнут действовать с четверга.
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В Ростове рассказали, где можно получить новые пропуска для работающих граждан

Donday.ruвчера в 14:55

Как оформить новый пропуск для работающих горожан в Ростове

Блокнот Ростов-на-Донувчера в 14:34

Новые пропуска для работающих горожан введут в Ростове

Rostov gazetaвчера в 09:28

Власти Ростова объяснили, как получить новые пропуска для передвижения по городу

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В Ростове выдавать новые разрешения будут в девяти пунктах

1rnd.ruвчера в 10:39

В Ростове подготовлены к работе пункты выдачи разрешений на перемещения по городу

Don24вчера в 14:04

Для въезда и передвижения по Ростову с 23 апреля будут действовать новые разрешения

Правительство Ростовской областивчера в 06:15
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Здоровье

В Хабаровском крае скончался пятый пациент с коронавирусом

В Хабаровском крае подтвержден пятый случай смерти от коронавирусной инфекции, сообщает региональный Минздрав.
Росбалт вчера в 22:59
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Культура

Регина Тодоренко не сдержала слез на шоу «Маска»

Участник песенного конкурса снял костюм, когда за его выбывание из проекта проголосовали в полуфинале почти все члены жюри, включая супругу Регину Тодоренко.
Пятый канал 00:01
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Здоровье

Еще 15 человек в Свердловской области заболели коронавирусом за сутки

За последний сутки в Свердловской области коронавирус официально подтвердили еще у 15 человек. Теперь в регионе 141 случай заражения.
Наша Газета (г. Екатеринбург) вчера в 05:04
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Армия и оружие

США снова пожаловались на маневры Су-35 вблизи своего самолета

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Общество

Аномальные холода ожидаются в европейской части России

Москва, 20 апреля 2020, 06:00 — REGNUM Следующая неделя для европейской части России станет аномально холодной, сообщает 20 апреля Гидрометцентр.
REGNUM вчера в 23:00
Космос

В направлении Земли летит новая комета

В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский вчера в 17:15
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Происшествия

Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось

Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек.
Lenta.ru вчера в 22:41
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Общество

Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме

Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
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Происшествия

Власти Москвы прокомментировали смерть женщины у подъезда дома

РИА Новости вчера в 16:56
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Общество

Пушков посоветовал замглавы краснодарского минздрава самой шить бахилы

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал замглавы минздрава Краснодарского края Валентину Игнатенко за попытку заставить врачей самостоятельно шить бахилы в условиях борьбы с пандемией коронавируса.
Известия вчера в 23:26
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Общество

Врач рассказал о странностях коронавируса

Врач-инфекционист Владимир Никифоров рассказал о странностях нового типа коронавируса COVID-19. Об этом он заявил в эфире "России 1".
Газета.Ru вчера в 21:37
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Происшествия

В Кузбассе зафиксировали еще шесть случаев COVID-19

Заражение коронавирусной инфекцией выявлено еще у шести жителей Кузбасса, сообщается в Telegram-канале правительства региона.
РИА Новости вчера в 00:32
Общество

В Кемерово из Бангкока прибыли 76 россиян

РИА Новости вчера в 22:07
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Общество

Учёный дал прогноз развитию эпидемии коронавируса в России

Учёный пояснил, что это значит, что пик эпидемии в России придётся на середину мая с выходом на плато к первой декаде июня.
Ореанда-Новости вчера в 02:53
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Футбол

Йозеф Блаттер: ФИФА следует отказаться от идеи о 48 командах на ЧМ

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер поделился мнением о том, как пандемия коронавируса повлияет на развитие футбола в мире.
Чемпионат вчера в 21:51
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
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Экономика

Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта

Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК вчера в 12:13
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Политика

Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения

«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
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Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 42,8 тысячи

Алексей Майшев / РИА Новости По данным за 19 апреля, общее количество случаев заражения коронавирусом в России достигло 42,8 тысячи.
РЕН ТВ вчера в 04:20
Здоровье

Вирусолог объяснил низкий уровень смертности в России от коронавируса

Директор Института медицинской паразитологии Александр Лукашев объяснил низкую смертность среди россиян от коронавируса.
Рифей-Пермь вчера в 03:36
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Шоу-бизнес

Мария Порошина очаровала зрителей номером в ультракоротком платье

Порошина появилась в кадре в ультракоротком черном платье и с пышной причёской в ретро-стиле.
Bimru.ru вчера в 10:02
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Авто

Haval F7 оказался самым популярным китайским автомобилем в РФ

Автоновости дня 18 апреля в 09:01
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Экономика

АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% для повышения спроса на продукты промышленности в условиях ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 19:03
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Шоу-бизнес

Прилучный ответил на обвинения в избиении жены

Актер Павел Прилучный ответил на обвинения со стороны жены Агаты Муцениеце в домашнем насилии, сообщает портал Вести.Ru со ссылкой на прямой эфир актера в социальной сети Instagram.
Газета.Ru вчера в 08:02
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл разорвали отношения с рядом британских газет

Газеты Sun, Daily Mail, Mirror и Express являются крупными британскими таблоидами.
Российская газета вчера в 23:36
Общество

Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России

Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК 18 апреля в 19:21
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Энергетика

Цена нефти марки Brent упала до $26,94 за баррель

Фьючерс нефти WTI потерял 8,75% и стоит $22,84 за баррель.
REGNUM вчера в 22:12
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Здоровье

В Камне-на-Оби начнет работать антикоронавирусный госпиталь

По приказу Министерства здравоохранения Алтайского края от 17 апреля, в Камне-на-Оби откроется инфекционный госпиталь, где будут лечиться пациенты с коронавирусом.
КП - Барнаул вчера в 01:17
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Шоу-бизнес

Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху

Юморист и телеведущий Максим Галкин в своем Instagram опубликовал видео, где показал, как его жена Алла Пугачева с детьми отмечает Пасху.
Вечерняя Москва вчера в 09:05
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Армия и оружие

Ракетный крейсер «Москва» отправят в Средиземное море

В конце лета флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер "Москва" отправится в Средиземное море, где войдет с состав постоянной группировки ВМФ России.
Российская газета вчера в 05:12
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Как работают Яндекс.Новости?
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