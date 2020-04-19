По данным на 19 апреля в Ростовской области было выявлено 232 случая заражения коронавирусом, выздоровело 13 пациентов. Ранее ИА REGNUM сообщало о рождении ребёнка у женщины с подтверждённым заражением коронавирусом в Ростове-на-Дону.

В Ростове-на-Дону вводится пропускной режим для передвижения граждан

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