Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Ростове-на-Дону вводится пропускной режим для передвижения граждан

По данным на 19 апреля в Ростовской области было выявлено 232 случая заражения коронавирусом, выздоровело 13 пациентов. Ранее ИА REGNUM сообщало о рождении ребёнка у женщины с подтверждённым заражением коронавирусом в Ростове-на-Дону.
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В Ростове выдавать новые разрешения будут в девяти пунктах

1rnd.ru10:39

На следующей неделе для перемещений по Ростову выдадут специальные пропуски

Rostof.ru06:32

В Ростове для въезда и передвижения по городу введут новые разрешения

Donday.ru07:11

Василий Голубев объявил о новых мерах из-за коронавируса в Ростове

Don2407:02

В Ростове начнут действовать новые пропуска для въезда и передвижения по городу

Donnews.ru06:48

Новые пропуска для работающих горожан введут в Ростове

Rostov gazeta09:28

Для въезда и передвижения по Ростову с 23 апреля будут действовать новые разрешения

Правительство Ростовской области06:15
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 13:25, Ашберн
Здоровье

Врач развеял популярные мифы об алкоголе

Профессор кафедры клинической медицины в Орхусском университете и главный врач в Диабетическом центре Стено при Орхусской университетской больнице Йенс Мельгор Бруун в беседе с изданием Jyllands-Posten развеял популярные мифы об алкоголе.
РИА Новости 06:38
2
Общество

В Кузбассе вводятся дополнительные меры по борьбе с коронавирусом

В Кузбассе вводятся дополнительные меры по противодействию распространению коронавируса.
Газета Кемерова 08:10
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Финансы

Рубль сохраняет стабильную диспозицию

Москва, 17 апреля 2020, 12:38 — REGNUM Утром 17 апреля рубль теснил доллар и евро на внутреннем валютном рынке к минимумам за последние четыре недели, однако к полудню практически вернулся к исходным позициям, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
REGNUM 17 апреля в 06:08
1
Общество

Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе

Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
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Политика

Путин прокомментировал страхи по поводу возрождения СССР

"Сопротивление западных коллег" диалогу с Евразийским экономическим союзом Путин объяснил страхом конкуренции.
РИА Новости 08:15
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Политика

Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения

«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК 12:25
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Общество

В Оренбуржье из-за коронавируса закрыли город Абдулино

Абдулино, Оренбургская область, 19 апреля 2020, 13:26 — REGNUM В Оренбуржье перекрыты все въезды в город Абдулино.
REGNUM 06:26
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Общество

Мусульмане России оскорблены сериалом «Зулейха открывает глаза»

Муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов высказал своё недовольство из-за сериала «Зулейха открывает глаза».
News.ru вчера в 08:22
1,4K
Общество

Способное достроить «Северный поток – 2» судно сменило курс

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое способно достроить газопровод "Северный поток – 2", направляется в сторону Египта.
Газета.Ru 12:29
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Общество

Ученый спрогнозировал развитие эпидемии коронавируса в России

По данным Каримова, пик эпидемии в стране начнется в середине мая и продлится до первой декады июня.
iReactor 04:18
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Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии

Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
1,1K
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
2,6K
Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
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Экономика

Минпромторг не ожидает роста цен на продовольствие в России

REGNUM 09:58
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Шоу-бизнес

Mash: Заворотнюк идет на поправку

По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться.
Газета.Ru 06:11
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Происшествия

В Кировской области пьяные избили врача и водителя скорой помощи

Полиция Кирова ведет розыск двоих неизвестных, накануне напавших на водителя и врача скорой помощи, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе ГУ МВД по Кировской области.
Интерфакс вчера в 11:22
546
Общество

Что ждет Россию: предсказание советского астролога

После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ 05:00
2
Общество

Шатунов удивился панике на фоне коронавируса в Германии

Певец Юрий Шатунов, проживающий в Германии, удивился тому, что жители ФРГ массово бросились скупать туалетную бумагу на фоне ситуации с распространением коронавируса.
ФАН вчера в 21:23
158
Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
2,6K
Политика

Путин поздравил всех православных христиан с Пасхой

Президент России Владимир Путин в видеообращении, записанном в подмосковном поселке Ново-Огарево, поздравил с Пасхой православных христиан и всех россиян, отмечающих Христово Воскресение.
Газета.Ru 05:00
3K
Армия и оружие

В России начали работы по созданию нового фронтового истребителя

Российские авиаконструкторы начали работу по созданию новой платформы оперативно-тактической авиации, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех), 16 апреля сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна 16 апреля в 02:39
211
Наука

Стало известно о тяжелых последствиях коронавируса для организма

У пациентов с тяжелым течением COVID-19 снижается уровень гемоглобина — белка, переносящего кислород.
РИА Новости 09:44
136
Гаджеты

В России создан мини-ПК на процессоре «Байкал»

Производительность созданному в России мини-ПК обеспечивает процессор «Байкал-Т1» с двумя ядрами P5600 MIPS 32 r5, ранее проходивший под обозначением BE-T1000.
OAnews вчера в 06:05
301
Здоровье

В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса

У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 14:16
823
Общество

В Татарстане выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом

Оперативный штаб республики сообщил в воскресенье, 19 апреля о 31 новом случае заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 08:43
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Кино

Сарик Андреасян экранизирует «Евгения Онегина»

Режиссер Сарик Андреасян, снявший фильм «Защитники», начал работу над экранизацией романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
Inc-news.ru 10:42
3
Общество

Россия получит из Китая 1,6 млн защитных костюмов

До конца апреля Россия получит от Китая 1,6 миллиона защитных костюмов, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире телеканала "Россия-1".
Российская газета 10:17
10
Политика

На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны

Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
1,3K
Происшествия

В Ростовской области пациент с подозрением на вирус сбежал из больницы

По данным ведомства, полиция получила от городского оперативного штаба по борьбе с COVID-19 сообщение о том, что накануне один из пациентов инфекционного отделения покинул медучреждение.
РБК 13:02
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Футбол

Шюррле на частном самолёте вывез Тедеско, Жиго и Тиля в Германию

Чемпионат 11:19
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