По данным на 19 апреля в Ростовской области было выявлено 232 случая заражения коронавирусом, выздоровело 13 пациентов. Ранее ИА REGNUM сообщало о рождении ребёнка у женщины с подтверждённым заражением коронавирусом в Ростове-на-Дону.

В Ростове-на-Дону вводится пропускной режим для передвижения граждан

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Финансы Рубль сохраняет стабильную диспозицию Москва, 17 апреля 2020, 12:38 — REGNUM Утром 17 апреля рубль теснил доллар и евро на внутреннем валютном рынке к минимумам за последние четыре недели, однако к полудню практически вернулся к исходным позициям, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. 1

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