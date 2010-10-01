Футбол
Privet-Rostov.ruВ «Ростове» Павел Мамаев провел первую тренировку
Павел Мамаев рассказал, что в команде его приняли хорошо, также за мощную поддержку он поблагодарил болельщиков. Что касается самой тренировки, то футболист отметил, что несмотря на «долгий простой» и интенсивность тренировки чувствует от себя отлично.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 11:48, Вашингтон
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Армия и оружие
ВСУ ведут минометный огонь по югу ДНР
Украинские вооруженные формирования вечером открыли огонь по югу Донецкой Народной Республики.
ИА Новороссия 02 октября в 11:15
Происшествия
Россиянка 70 лет прожила с вишневой косточкой в носу
В Москве врачи удалили из носа 80-летней пациентки вишневую косточку, с которой женщина проходила 70 лет.
Lenta.ru 07:56
Футбол
Букмекеры определились с претендентом на место спасителя «Спартака»
После серии неудач московский «Спартак» остался без главного тренера Олега Кононова, но теперь появился новый претендент на вакансию.
Legalbet 05:52
Политика
Говоря с Зеленским, Лукашенко назвал Украину Россией
Выступая в Житомире на II форуме регионов Украины и Белоруссии, Александр Лукашенко оговорился, назвав Украину Россией.
Вести.Ru 11:07
Политика
Задержанную в Иране российскую журналистку освободят
Задержанную в Тегеране российскую журналистку Юлию Юзик в скором времени освободят.
Lenta.ru 10:11
Здоровье
В Минздраве России сообщили о снижении смертности в стране
В Министерстве здравоохранения России сообщили о снижении общей смертности в стране более чем на 3% по итогам восьми месяцев 2019 года, в сравнении с тем же периодом 2018 года.
RT на русском 11:43
Политика
Спецпредставитель по Украине Курт Волкер даст показания в конгрессе
Бывший посол США в Киеве Мари Йованович и спецпредставитель по Украине Курт Волкер, ушедший на днях в отставку, согласились дать показания в конгрессе по поводу телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского.
Российская газета 01 октября в 19:57
Футбол
Акинфеев хочет видеть ростовский СКА в премьер-лиге
Надеемся, что скоро увидим вас в премьер-лиге. Удачи вам, ребята, — сказал Акинфеев в видеообращении, опубликованном в Twitter клуба СКА.
Матч ТВ 10:46
Общество
Анджелина Джоли привела своих детей на премьеру «Малифисенты»
Всемирно известная актриса редко приводит детей на торжественные мероприятия.
UfacityNews.ru вчера в 08:46
Политика
Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео
В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Известия вчера в 16:20
Футбол
ЦСКА проиграл «Эспаньолу» во втором туре Лиги Европы
Матч второго тура Лиги Европы с испанским «Эспаньолом» закончился поражением для московского ЦСКА.
Национальная служба новостей вчера в 15:17
Происшествия
В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса
РИА Новости вчера в 03:18
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Спорт
ИААФ пересмотрела результаты финала с участием Шубенкова
Спорт день за днем вчера в 15:40
Политика
Трамп объявил об отмене виз для граждан Польши
Президент США Дональд Трамп сообщил о начале действия безвизового режима для граждан Польши.
Известия 11:36
Футбол
«Интер Черкесск» сыграет с «Краснодар 3» в 12-м туре ПФЛ
Матч 12-го тура ПФЛ зоны Юг Интер Черкесск проведет в гостях у Краснодар 3. Соперник на 13 месте, немного уступает Интеру по числу забитых мячей.
Черкесск-портал 07:22
Происшествия
Страшное ДТП на «Тавриде» в Крыму унесло жизни двух человек
На крымской трассе «Таврида», в районе Белогорска столкнулись три автомобиля, в результате ДТП погибли два человека.
REGNUM 04:22
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев показал свою детскую фотографию
Вечерняя Москва вчера в 14:43
Наука
Ученые нашли замену зубным имплантам
Gazeta.SPb 01:04
Экономика
Сбербанк начал принимать оплату услуг ЖКХ на кассах сельских магазинов
Сбербанк начал принимать оплату услуг ЖКХ, стационарной связи и другие услуги на кассах магазинов в удаленных населенных пунктах России.
Будущее России. Национальные проекты 09:36
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Происшествия
В США избили мужчину в кепке с лозунгом Трампа на русском языке
РИА Новости вчера в 19:55
Происшествия
Возле Крымского моста нашли две авиабомбы времен войны
Бойцы Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым идентифицировали и обезвредили три авиабомбы и одну гранату Ф-1, найденные в районе 291-й опоры Крымского моста в акватории Керчи.
Российская газета 03:24
Общество
Российские порноактеры раскрыли заработки за рубежом
ФедералПресс 09:01
Технологии
Почти 10 тысяч россиян пострадали за год от программ слежения
По статистике, с января по август 2018 года со сталкерскими программами столкнулось чуть более 4,5 тысячи юзеров, а в 2019 году этот показатель составил почти 10 тысяч, — передаёт «Интерфакс» сообщение пресс-службы компании.
News.ru 08:51
Политика
Путин заинтересовался созданием медицинской госкорпорации
Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства рассказал в ходе своего общения с участниками наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" в Сочи.
Вести.Ru 11:29
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58