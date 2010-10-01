Футбол

Privet-Rostov.ruPrivet-Rostov.ruВ «Ростове» Павел Мамаев провел первую тренировку

Павел Мамаев рассказал, что в команде его приняли хорошо, также за мощную поддержку он поблагодарил болельщиков. Что касается самой тренировки, то футболист отметил, что несмотря на «долгий простой» и интенсивность тренировки чувствует от себя отлично.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Мамаев провел первую тренировку в «Ростове»

Metaratings07:33

Мамаев: в «Ростове» приняли как дома, всё супер

Чемпионат06:34

Павел Мамаев: Не ожидал такого теплого приема в «Ростове»

Советский спорт06:13

Мамаев — о первой тренировке в «Ростове»: «Всё супер». ФОТО

Sport.ru06:28

Павел Мамаев: «Не ожидал такого теплого приема в „Ростове“»

Спорт-Экспресс06:08

Павел Мамаев: «Чувствую себя как дома, спасибо за теплый прием»

ФК Ростов05:49

Мамаев рассказал, как его приняли в «Ростове»

RT на русском06:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 11:48, Вашингтон
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Армия и оружие

ВСУ ведут минометный огонь по югу ДНР

Украинские вооруженные формирования вечером открыли огонь по югу Донецкой Народной Республики.
ИА Новороссия 02 октября в 11:15
Происшествия

Россиянка 70 лет прожила с вишневой косточкой в носу

В Москве врачи удалили из носа 80-летней пациентки вишневую косточку, с которой женщина проходила 70 лет.
Lenta.ru 07:56
Футбол

Букмекеры определились с претендентом на место спасителя «Спартака»

После серии неудач московский «Спартак» остался без главного тренера Олега Кононова, но теперь появился новый претендент на вакансию.
Legalbet 05:52
Политика

Говоря с Зеленским, Лукашенко назвал Украину Россией

Выступая в Житомире на II форуме регионов Украины и Белоруссии, Александр Лукашенко оговорился, назвав Украину Россией.
Вести.Ru 11:07
Политика

Задержанную в Иране российскую журналистку освободят

Задержанную в Тегеране российскую журналистку Юлию Юзик в скором времени освободят.
Lenta.ru 10:11
Здоровье

В Минздраве России сообщили о снижении смертности в стране

В Министерстве здравоохранения России сообщили о снижении общей смертности в стране более чем на 3% по итогам восьми месяцев 2019 года, в сравнении с тем же периодом 2018 года.
RT на русском 11:43
Политика

Спецпредставитель по Украине Курт Волкер даст показания в конгрессе

Бывший посол США в Киеве Мари Йованович и спецпредставитель по Украине Курт Волкер, ушедший на днях в отставку, согласились дать показания в конгрессе по поводу телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского.
Российская газета 01 октября в 19:57
Футбол

Акинфеев хочет видеть ростовский СКА в премьер-лиге

Надеемся, что скоро увидим вас в премьер-лиге. Удачи вам, ребята, — сказал Акинфеев в видеообращении, опубликованном в Twitter клуба СКА.
Матч ТВ 10:46
Общество

Анджелина Джоли привела своих детей на премьеру «Малифисенты»

Всемирно известная актриса редко приводит детей на торжественные мероприятия.
UfacityNews.ru вчера в 08:46
Политика

Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео

В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Известия вчера в 16:20
Футбол

ЦСКА проиграл «Эспаньолу» во втором туре Лиги Европы

Матч второго тура Лиги Европы с испанским «Эспаньолом» закончился поражением для московского ЦСКА.
Национальная служба новостей вчера в 15:17
Происшествия

На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

РИА Новости 02:39
Происшествия

В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса

РИА Новости вчера в 03:18
Политика

Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»

Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Спорт

ИААФ пересмотрела результаты финала с участием Шубенкова

Спорт день за днем вчера в 15:40
Политика

Трамп объявил об отмене виз для граждан Польши

Президент США Дональд Трамп сообщил о начале действия безвизового режима для граждан Польши.
Известия 11:36
Футбол

«Интер Черкесск» сыграет с «Краснодар 3» в 12-м туре ПФЛ

Матч 12-го тура ПФЛ зоны Юг Интер Черкесск проведет в гостях у Краснодар 3. Соперник на 13 месте, немного уступает Интеру по числу забитых мячей.
Черкесск-портал 07:22
Происшествия

Страшное ДТП на «Тавриде» в Крыму унесло жизни двух человек

На крымской трассе «Таврида», в районе Белогорска столкнулись три автомобиля, в результате ДТП погибли два человека.
REGNUM 04:22
Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев показал свою детскую фотографию

Вечерняя Москва вчера в 14:43
Наука

Ученые нашли замену зубным имплантам

Gazeta.SPb 01:04
Экономика

Сбербанк начал принимать оплату услуг ЖКХ на кассах сельских магазинов

Сбербанк начал принимать оплату услуг ЖКХ, стационарной связи и другие услуги на кассах магазинов в удаленных населенных пунктах России.
Будущее России. Национальные проекты 09:36
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новости вчера в 18:42
Происшествия

В США избили мужчину в кепке с лозунгом Трампа на русском языке

РИА Новости вчера в 19:55
Происшествия

Возле Крымского моста нашли две авиабомбы времен войны

Бойцы Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым идентифицировали и обезвредили три авиабомбы и одну гранату Ф-1, найденные в районе 291-й опоры Крымского моста в акватории Керчи.
Российская газета 03:24
Общество

Российские порноактеры раскрыли заработки за рубежом

ФедералПресс 09:01
Технологии

Почти 10 тысяч россиян пострадали за год от программ слежения

По статистике, с января по август 2018 года со сталкерскими программами столкнулось чуть более 4,5 тысячи юзеров, а в 2019 году этот показатель составил почти 10 тысяч, — передаёт «Интерфакс» сообщение пресс-службы компании.
News.ru 08:51
Политика

Путин заинтересовался созданием медицинской госкорпорации

Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства рассказал в ходе своего общения с участниками наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" в Сочи.
Вести.Ru 11:29
Экономика

Доходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Как работают Яндекс.Новости?
Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
Главное