Футбол
Privet-Rostov.ruВ «Ростове» Павел Мамаев провел первую тренировку
Павел Мамаев рассказал, что в команде его приняли хорошо, также за мощную поддержку он поблагодарил болельщиков. Что касается самой тренировки, то футболист отметил, что несмотря на «долгий простой» и интенсивность тренировки чувствует от себя отлично.
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Новый глава ЦИК Украины назвал условия для выборов в Донбассе
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На сей раз в распоряжении чешского сайта garaz.cz оказались свежие эксклюзивные снимки лифтбека Skoda Octavia почти без камуфляжа.
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Настя Ивлеева извинилась перед Анитой Цой
Телеведущая говорит, что никому не желала зла. Вчера в Сети появилось видео-обращение Аниты Цой к блогеру и ведущей Насте Ивлеевой.
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