Футбол

Privet-Rostov.ruPrivet-Rostov.ruВ «Ростове» Павел Мамаев провел первую тренировку

Павел Мамаев рассказал, что в команде его приняли хорошо, также за мощную поддержку он поблагодарил болельщиков. Что касается самой тренировки, то футболист отметил, что несмотря на «долгий простой» и интенсивность тренировки чувствует от себя отлично.
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