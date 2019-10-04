Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ Ростове местных жителей осудили за организацию одиночных пикетов

По данным следствия, 5 ноября 2017 года Сидоров и Мордасов вышли в одиночные пикеты с плакатами «Правительство в отставку» и «Верните землю ростовским погорельцам». Шашмин в тот момент находился на площади перед зданием правительства.
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Суд вынес приговор по делу об организации массовых беспорядков в Ростове

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В Ростове-на-Дону двух участников пикета приговорили к 6,5 годам колонии строгого режима

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«Следователь вытирал ботинки об мое лицо»: рассказываем о громком судебном процессе в Ростове

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Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
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Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
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Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
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Происшествия

Мэр Львова назвал груз причиной гибели людей при крушении Ан-12

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что причиной гибели пяти человек во время экстренной посадки грузового самолета Ан-12 стал перевозимый груз, который задавил людей.
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Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
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