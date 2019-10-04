Происшествия
BFM.ruВ Ростове местных жителей осудили за организацию одиночных пикетов
По данным следствия, 5 ноября 2017 года Сидоров и Мордасов вышли в одиночные пикеты с плакатами «Правительство в отставку» и «Верните землю ростовским погорельцам». Шашмин в тот момент находился на площади перед зданием правительства.
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Суд вынес приговор по делу об организации массовых беспорядков в Ростове
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