По данным следствия, 5 ноября 2017 года Сидоров и Мордасов вышли в одиночные пикеты с плакатами «Правительство в отставку» и «Верните землю ростовским погорельцам». Шашмин в тот момент находился на площади перед зданием правительства.

Политика Путин рассказал, как Россия избежала гражданской войны в 90-е Россия в 90-е годы смогла избежать гражданской войны и не оказалась на периферии международных отношений.

Политика Новак рассказал о цене на транзит газа через Украину Министр энергетики России Александр Новак озвучил критерии определения цены транзита газа через Украину.

Авто Машинам на газе могут разрешить ездить бесплатно по платным трассам Автомобилям на газомоторном топливе могут разрешить бесплатно ездить по платным трассам в России.

Здоровье Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак» Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.

Политика ФСБ предотвратила теракты в четырех городах России Спецслужбы в 2019 году предотвратили четыре теракта в крупных городах центральной России.

Политика Киев рассчитывает на встречу в «нормандском формате» в конце октября Ранее, 3 октября, помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что сроки проведения саммита в "нормандском формате" пока не обсуждались, но, учитывая рабочий график главы российского государства Владимира Путина, в октябре встреча "четверки" вряд ли состоится.

Политика Путин призвал женщин совмещать семью и карьеру Президент отметил, что карьера для женщины важна так же, как голова Президент России Владимир Путин посоветовал российским женщинам совмещать карьеру и семью, поскольку необходимо и то, и другое, сообщает РИА "Новости".

Политика Депутат Сейма: латвийский транзит уходит в российские порты Страны Прибалтики вели себя таким образом, что у России не было уверенности в том, что в какой-то момент она может как-то воспрепятствовать этому транзиту.

Происшествия Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.

Политика Волкер рассказал Конгрессу США о лживости украинских политиков Сообщается, что Волкер дал первые показания трем Комитетам Конгресса 3 октября в связи со скандалом, который возник после появления доклада спецагента ЦРУ о давлении американского президента на президента Украины Владимира Зеленского, с требованием провести расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера.

Политика Песков прокомментировал тайное присвоение Чемезову звания Героя России Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг информацию о присвоении гендиректору "Ростеха" Сергею Чемезову звания Героя России.

Происшествия В Якутии из-за задымления в доме-интернате эвакуировали 158 детей В МЧС заявили, что спасатели в якутском городе Нерюнгри эвакуировали из дома-интерната 158 детей и 45 сотрудников учреждения из-за задымления в подвале здания.

Наука Искусственный интеллект поможет прочитать свитки Геркуланума Читайте такжеУченые из Италии хотят включить генуэзские крепости Крыма в список ЮНЕСКО Суть метода, который хотят использовать исследователи, заключается в том, чтобы обучить искусственный интеллект расшифровывать снимки, полученные с использованием мощного рентгена.

Армия и оружие Владелец ткацкой фабрики в Алеппо ждет на работу возвращающихся беженцев Владелец семейной текстильной фабрики в Алеппо Абдусалам Мзайек, который оставался в городе и во время боевых действий, объявил о приоритетном приеме на работу возвращающихся беженцев.

Единоборства Геннадий Головкин потянулся за старым поясом Казахстанец Геннадий Головкин встретится с украинцем Сергеем Деревянченко в бою за вакантное звание чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF).

Кино Фото со съемок сиквела «Аватара» появилось в Сети Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» появилась в Сети.

Игры Трейлер Ghost Recon Breakpoint посвящён оптимизациям под AMD Французское издательство уже выпускало ролик с рассказом о массе оптимизаций Ghost Recon Breakpoint для ПК, а теперь решило напомнить об этом кратким трейлером.

Общество Маргарита Грачева выходит замуж Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.

Политика Путин высказался о выступлении Греты Тунберг в ООН Президент России Владимир Путин на пленарном заседании III Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) прокомментировал выступление экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на полях Генассамблеи ООН.